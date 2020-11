Discovery Life Sciences расширяет свой центр передовых технологий PacBio с целью войти в число крупнейших в мире коммерческих лабораторий, осуществляющих процедуры секвенирования длинных прочтений

Укрепление роли Discovery как одного из лидеров в области секвенирования длинных прочтений и создание крупномасштабных сервисов секвенирования длинных и коротких прочтений

ХАНТСВИЛЛ, Атланта, 3 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее — «Discovery»), являющаяся одним из мировых лидеров в области анализа биологических образцов, геномного секвенирования, клеточного и иммуногистохимического (ИГХ) анализа, объявляет о расширении своего центра передовых технологий HudsonAlpha Discovery™ PacBio с приобретением дополнительных систем Sequel® II. Новые системы на основе технологии одномолекулярного секвенирования в режиме реального времени (SMRT®) обеспечивают высокоточные длинные прочтения, известные как HiFi-прочтения, и поддерживают новейшие приложения секвенирования PacBio HiFi.

Благодаря этому капиталовложению компания Discovery становится одним из крупнейших коммерческих поставщиков сервисов секвенирования длинных прочтений нового поколения в целях научных исследований, разработок и клинических испытаний — с возможностями и проверенным опытом реализации крупномасштабных проектов, включая научно-исследовательскую программу NIH All of Us. HudsonAlpha Discovery — лаборатория секвенирования и биоинформатики компании Discovery Life Science, предлагающая комплекс технологий секвенирования длинных и коротких прочтений с привязкой к конкретным нитям, включая платформы Pacific Biosciences, Illumina NovaSeq, 10x Genomic, Chromium и Oxford Nanopore, оптическое картирование и алгоритмы поиска вариантов.

Секвенирование длинных прочтений улучшает качество первичной сборки, повышает эффективность обнаружения вариантов для полного секвенирования генома, всеобъемлюще отображает сложные геномные области, идентифицирует изоформы транскриптов и выявляет элементы, вызывающие сложные заболевания, такие как экспансии повторов и структурные варианты, упускаемые при использовании технологий коротких прочтений. Эти преимущества способствуют более широкому внедрению технологий секвенирования длинных прочтений, особенно в сфере онкологии. Для удовлетворения растущего спроса за счет масштабируемых и экономичных решений компания Discovery теперь предоставляет расширенные крупномасштабные сервисы геномного секвенирования длинных прочтений, интегрированные с ее комплексной платформой, включающей технологии обработки и анализа биологических образцов, секвенирование коротких прочтений, изоляцию нуклеиновых кислот, иммуногистохимический (ИГХ) анализ и проточную цитометрию.

«HudsonAlpha Discovery занимает уникальное положение в плане удовлетворения растущей потребности в крупномасштабном секвенировании длинных прочтений при осуществлении научных исследований и разработок в сферах онкологии, производства лекарственных препаратов и диагностики, — рассказывает д-р Шон Леви (Shawn Levy), доктор философии, главный научный сотрудник компании Discovery Life Sciences. — Наши знания и опыт сосредоточены на высокоэффективном секвенировании, оптимизации рабочих процессов и разработке передовых аналитических процессов в поддержку глобальных крупномасштабных программ клинических испытаний».

«PacBio с радостью поддерживает компанию HudsonAlpha Discovery — одного из ведущих поставщиков услуг секвенирования — в расширении ее возможностей по HiFi-секвенированию с целью удовлетворения растущего спроса на проекты секвенирования длинных прочтений, ― заявил вице-президент PacBio по сбыту и поддержке в странах Северной и Южной Америки и Европы Крис Сиперт (Chris Siepert). ― Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего расширения нашего сотрудничества с компанией Discovery в целях поддержки полного комплекса методик HiFi-секвенирования и генетического анализа, способствующих продвижению исследований, касающихся диагностики и лечения различных заболеваний, включая онкологические».

Компания Discovery Life Sciences является мировым лидером в области анализа, закупок и реализации биологических образцов, а также научно-исследовательских услуг для представителей фармацевтического, биотехнологического и диагностического секторов. HudsonAlpha Discovery — всемирно известное подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике и использующее самые современные технологии геномных исследований для обеспечения комплексной поддержки изыскательских, трансляционных и клинических исследований. Основываясь на научной базе, сотрудники компании Discovery применяют в работе с клиентами принципиально новый, консультативный подход к преодолению препятствий и ускорению достижения конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте по адресу: dls.com.

