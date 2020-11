Discovery Life Sciences rozwija centrum doskonałości PacBio, czyniąc je jednym z największych laboratoriów komercyjnych do sekwencjonowania długich odczytów na świecie

Wzmocnienie roli Discovery jako lidera w sekwencjonowaniu długich odczytów i tworzeniu usług sekwencjonowania długich i krótkich odczytów na dużą skalę.

HUNTSVILLE, Alabama, 3 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), globalny lider rozwiązań z zakresu biopróbek, genomu, komórek i immunohistochemii (IHC), ogłosił powiększenie centrum doskonałości PacBio HudsonAlpha Discovery™ dzięki nabyciu dodatkowych systemów Sequel® II. Nowe systemy oparte na technologii sekwencjonowania pojedynczej cząsteczki w czasie rzeczywistym (SMRT®) pozwalają na uzyskanie długich odczytów o dużej dokładności, określanych jako odczyty o wysokiej dokładności, a także wsparcie najnowszych aplikacji do sekwencjonowania o wysokiej dokładności PacBio.

Inwestycja ta czyni Discovery jednym z największych komercyjnych dostawców usług sekwencjonowania długich odczytów nowej generacji do zastosowań w badaniach, rozwoju i badaniach klinicznych - z wydajnością i sprawdzonym doświadczeniem w projektach na dużą skalę, takich jak NIH All of Us Research Program. HudsonAlpha Discovery to laboratorium sekwencjonowania i bioinformatyki Discovery Life Science, które oferuje pakiet technologii sekwencjonowania długich i krótkich odczytów oraz sekwencjonowania specyficznego dla poszczególnych nici - w tym platformy Pacific Biosciences, Illumina NovaSeq, 10x Genomic, Chromium i Oxford Nanopore, mapowanie optyczne i algorytmy odkrywania wariantów.

Sekwencjonowanie długich odczytów poprawia składanie genomów „de novo", zwiększa wykrywalność wariantów dla całego sekwencjonowania genomu, kompleksowo mapuje problematyczne obszary genomu, identyfikuje izoformy transkryptu i rzuca światło na złożone czynniki chorobotwórcze, takie jak powtórzenia i warianty strukturalne, których brakuje w technologiach krótkich odczytów. Zalety te przyczyniają się do coraz szerszego stosowania technologii sekwencjonowania długich odczytów, szczególnie w dziedzinie onkologii. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na dostosowane do potrzeb, niedrogie rozwiązania, Discovery dostarcza obecnie rozszerzone usługi sekwencjonowania długich odczytów zintegrowane z kompleksową platformą obejmującą rozwiązania biopróbek, sekwencjonowanie krótkich odczytów, izolację kwasów nukleinowych oraz usługi z zakresu immunohistochemii i cytometrii przepływowej.

„HudsonAlpha Discovery jako jedyne może zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na usługi sekwencjonowania długich odczytów w badaniach nad rakiem, lekami oraz B+R w zakresie diagnostyki - powiedział dr Shawn Levy, dyrektor ds. naukowych Discovery Life Sciences. - Nasza wiedza specjalistyczna koncentruje się na sekwencjonowaniu o wysokiej wydajności, optymalizacji przepływu pracy oraz opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań analitycznych wspierających globalne programy badań klinicznych na dużą skalę".

„PacBio ma zaszczyt wspierać HudsonAlpha Discovery, czołowego dostawcę usług sekwencjonowania, w zwiększaniu możliwości sekwencjonowania o wysokiej dokładności, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na projekty sekwencjonowania długich odczytów - powiedział Chris Siepert, wiceprezes ds. sprzedaży i wsparcia w regionie obu Ameryk i Europy w PacBio. - Z niecierpliwością czekamy na dalsze rozszerzenie współpracy z Discovery w celu wsparcia pełnego pakietu aplikacji do sekwencjonowania o wysokiej dokładności i metod analizy genetycznej, aby pomóc w rozwoju badań związanych z diagnostyką i leczeniem chorób, w tym nowotworów".

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to międzynarodowy lider w analizie, zakupach i dystrybucji próbek biologicznych oraz usług naukowych na potrzeby branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. HudsonAlpha Discovery to znany na całym świecie oddział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, który wykorzystuje najnowsze technologie badań nad genomem na potrzeby kompleksowego wsparcia odkryć, translacji i badań klinicznych. Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery podchodzi do klientów w innowacyjny, doradczy sposób nastawiony na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. To jest Science at your Service™. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Related Links

http://dls.com



SOURCE Discovery Life Sciences