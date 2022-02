Discovery Life Sciences usprawnia produkcję terapii komórkowej i genowej poprzez rozszerzenie oferty dotyczącej materiałów wyjściowych z ludzkich komórek

HUNTSVILLE, Ala., 17 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), firma specjalizująca się w dziedzinie pobierania materiału biologicznego i biomarkerów™, ogłosiła dzisiaj rozszerzenie oferty produktów klasy klinicznej spełniających wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania, poprzez wprowadzenie na rynek produktu Discovery Cryo Leukopaks™ (GMP). Zwiększone możliwości firmy w zakresie komórkowych materiałów wyjściowych spełniających wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania stanowią odpowiedź na wyzwania logistyczne, przed którymi stoją twórcy i producenci terapii, poprzez usprawnienie przejścia z etapu badań do produkcji terapii genowych i komórkowych nowej generacji.

Discovery angażuje się w przyspieszenie opracowywania i pomyślnego wprowadzenia do praktyki klinicznej terapii komórkowych i genowych, które rewolucjonizują podejście do leczenia chorób nowotworowych i innych złożonych schorzeń. Wymaga to szybkiego i niezawodnego dostępu do wysokiej jakości dobrze scharakteryzowanych materiałów wyjściowych opartych na ludzkich komórkach, a Discovery znajduje się na niepowtarzalnej pozycji pozwalającej na dostarczenie ich badaczom i producentom na całym świecie.

„Odpowiednie produkty poddane kriokonserwacji z zachowaniem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania są kluczowe dla zapewnienia branży materiału klinicznego niezbędnego do przejścia z etapu prac badawczo-rozwojowych do komercjalizacji - powiedział Dominic Clarke, dyrektor techniczny ds. terapii komórkowej i genowej w Discovery. - Discovery obecnie oferuje najlepsze w branży, niezawodne materiały uzyskane w drodze leukaferezy poddane kriokonserwacji, które są niezbędne do prowadzenia badań i produkcji zgodnej z Dobrą Praktyką Wytwarzania. Twórcy terapii komórkowych współpracujących z Discovery uzyskają możliwość uproszczenia i przyśpieszenia procesów produkcyjnych, w oparciu o zaufanie w jakość i wsparcie, jakie zapewnia Discovery naukowcom na całym świecie".

Firma Discovery zoptymalizowała i kontroluje protokoły kriokonserwacji w celu osiągnięcia wysokiej jakości specyfikacji, które wspierają wymogi produkcji zgodne z Dobrą Praktyką Wytwarzania i umożliwiają twórcom terapii komórkowych i genowych bezproblemową realizację zaawansowanych procesów opracowania terapii. Razem z usługami związanymi z wyizolowanymi komórkami układu odpornościowego, zainfekowanym ludzkim materiałem biologicznym i biomarkerami multiomicznymi, oferta Discovery obejmująca terapie komórkowe i genowe daje badaczom i producentom unikatowe, zintegrowane rozwiązanie w celu usprawnienia procesu opracowywania nowych terapii, od wczesnych etapów badań po wytwarzanie produktów stosowanych w praktyce klinicznej.

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to firma specjalizująca się w dziedzinie pobierania materiału biologicznego i biomarkerów™, jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek, zintegrowanych z multiomicznymi usługami analitycznymi, ukierunkowanych na przyspieszenie postępów w badaniach terapii komórkowych i genowych, ich opracowywaniu i produkcji. Oferujemy jedną z największych baz dawców, świeże i poddane kriokonserwacji materiały z ludzkich komórek w celu wsparcia programów terapii komórkowych i genowych realizowanych na dowolną skalę, od ich rozpoczęcia do zakończenia.

Zespół Discovery, ukierunkowany na działalność naukową i innowacyjne zastosowanie dostępnych technologii, współpracuje i konsultuje się z klientami w celu pokonywania barier i osiągania pożądanych wyników pozwalających na podejmowanie kluczowych decyzji badawczych, rozwojowych i produkcyjnych najszybciej na rynku. Nauka do Państwa usług™! Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

