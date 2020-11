Discovery Life Sciences wprowadza na rynek TruSight Oncology 500 (TSO500) - próbki stałe nowotworów utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) oraz usługi cfDNA - z myślą o dalszym rozwoju biopsji płynnej i badań klinicznych z zakresu immunoterapii

HUNTSVILLE, Alabama, 12 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), globalny lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu próbek biologicznych oraz usług z zakresu genomu, komórek i immunochistochemii, ogłosił, że HudsonAlpha Discovery, cieszące się dużą renomą laboratorium sekwencjonowania i bioinformatyki Discovery, będzie korzystać z opracowanej przez Illumina technologii TruSight Oncology 500 (TSO500).

Technologie TSO500 (FFPE) i cfDNA pozwalają na opracowanie charakterystyki genomu szerokiej grupy rodzajów nowotworu poprzez identyfikację linii komórek zarodkowych i wariantów somatycznych z DNA i RNA, w tym kluczowych dla immunoonkologii wariantów jednonukleotydowych, polimorfizmu insercyjno-delecyjnego, zmienności liczby kopii DNA (CNV), biomarkerów fuzji genów, niestabilności mikrosateilitarnej (MSI) i liczby mutacji w komórkach nowotworowych (TMB). Platforma HudsonAlpha Discovery w połączeniu z kompleksowymi rozwiązaniami z zakresu próbek biologicznych przyczyni się do przyspieszenia badań w dziedzinie immunoonkologii i nad biomarkerami z biopsji płynnej, dostarczając danych na potrzeby sekwencjonowania nowej generacji (NGS) z dopasowanych do pacjenta próbek biologicznych nowotworów i surowicy. Rezultatem będzie znaczna poprawa jakości informacji uzyskiwanych z badań diagnostycznych nad rakiem i programów badań klinicznych w dziedzinie immunoterapii.

„Świadczone przez HudsonAlpha Discovery usługi TSO500 zoptymalizowano pod względem wydajności, aby zapewnić szybkie dostarczanie niemożliwych do uzyskania w inny sposób wartościowych danych NGS z dopasowanych próbek FFPE i surowicy w dowolnej skali - powiedział dr Shawn Levy, dyrektor naukowy Discovery Life Sciences. - Jesteśmy przekonani, że nowe usługi przyczynią się do rozwoju programów w dziedzinie biomarkerów, pozwalając badaczom na szybsze tworzenie i walidację nowych leków immunoterapeutyczych, a także metod diagnostycznych z zakresu biopsji płynnej i diagnostyki towarzyszącej".

„Sięgnięcie przez HudsonAlpha Discovery po naszą platformę TSO500 stanowi istotny krok naprzód w rozpowszechnianiu naszej innowacyjnej technologii badań nad nowotworami - powiedział Mark Van Oene, dyrektor handlowy Illumina. - Cieszymy się, że nasza technologia trafiła w ręce specjalistów. Jej połączenie z wiedzą dr Levy'ego i jego zespołu zapewni klientom HudsonAlpha Discovery wyjątkowe i wartościowe zasoby pozwalające na rozwój prac nad nowymi lekami celowanymi i narzędziami diagnostycznymi".

HudsonAlpha Disovery, należące do Discovery laboratorium sekwencjonowania i bioinformatyki, dysponuje zestawem technologii do sekwencjonowania długich i krótkich odczytów oraz sekwencjonowania pojedynczych komórek, w tym platformami Illumina, 10x Genomics, Pacific Biosciences i Oxford Nanopore, a także bioinformatycznymi łańcuchami przetwarzania danych na potrzeby odkrywania wariantów.

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to międzynarodowy lider w analizie, zakupach i dystrybucji próbek biologicznych oraz usług naukowych na potrzeby branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. HudsonAlpha Discovery to znany na całym świecie oddział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, który wykorzystuje najnowsze technologie badań genomowych na potrzeby kompleksowego wsparcia odkryć, translacji i badań klinicznych. Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery podchodzi do klientów w innowacyjny, doradczy sposób nastawiony na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. To jest Science at your Service™ . Więcej informacji można znaleźć na stronie dls.com

