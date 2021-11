Discovery Life Sciences запускает Discovery BIOstore™

НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС ОБЕСПЕЧИВАЕТ КЛИЕНТАМ ДОСТУП ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ К МИЛЛИОНАМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ, ЭТИЧНО ПРИОБРЕТЕННЫХ И ОХАРАКТЕРИЗОВАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама), 12 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее "Discovery"), специализирующаяся на создании биопрепаратов и биомаркеров (Biospecimen and Biomarker Specialists™), сегодня объявила о появлении Discovery BIOstore™ на сайте www.discoverybiostore.com. Этот новый, простой в использовании онлайн-магазин обеспечит доступ в режиме реального времени к имеющимся в распоряжении Discovery запасам, содержащим миллионы биологических образцов человека, что позволит ученым более рационально формировать типологические группы для доклинических, трансляционных и клинических когортных исследований, сокращая при этом сроки реализации проектов.

В основе Discovery BIOstore лежит крупнейшая в мире коллекция высококачественных, этично приобретенных и проанализированных биологических образцов от здоровых и больных доноров. Ведущий на мировом рынке биобанк компании Discovery включает в себя солидные опухоли, ткани, кровь и ее производные, биожидкости, мазки, клеточные продукты человека и подобранные комплекты биологических образцов. Благодаря наличию доступа к запасам Discovery по мере необходимости ученые могут сортировать и идентифицировать биологические образцы с помощью ключевых биомаркеров, сканировать и масштабировать их в цифровые гистопатологические изображения, а также анализировать клинический анамнез и демографические характеристики пациентов, что позволяет им проводить скрининг и отбирать биологические образцы, представляющие наибольший научный интерес и потенциал, для продолжения своих исследований в отношении новых методов лечения и диагностики.

«Discovery BIOstore представляет собой нечто гораздо большее, чем просто платформу электронной торговли биологическими образцами, — заявил директор по обеспечению доходов компании Discovery Майк Масгнаг (Mike Musgnug). — Это уникальный и расширяющий возможности источник биообразцов и биомаркеров, который обеспечивает удовлетворение потребностей исследователей и разработчиков на любом этапе и в любом масштабе. Только компания Discovery — специалист по биообразцам и биомаркерам — смогла обеспечить непосредственный доступ с возможностью сортировки к самому всеобъемлющему меню биологических образцов в сочетании с доступом к всемирным лабораториям биомаркеров, сертифицированным по стандарту CLIA и соответствующим требованиям GCLP, для поддержки программ исследований и разработок любого масштаба».

«Теперь Discovery может обеспечивать клиентов по всему миру высококачественными биологическими образцами путем касания одной кнопки, — заявил операционный директор компании Discovery Джей Шерер (Jay Scherer). — Мы вложили значительные средства в создание наиболее всеобъемлющей и универсальной технологии прямого доступа для совершенствования проектов, ориентированных на онкологию, иммуноонкологию, иммунологию, инфекционные заболевания, а также клеточную и генную терапию. Предлагаемые компанией Discovery интернет-магазин BIOstore и глобальная сеть сайтов Discovery Partners® являются самыми высокоэффективными и удобными в использовании ресурсами, доступными для заказа биологических образцов в режиме онлайн или создания узкоспециализированных проектов глобальных закупок. Мы стремимся сохранять свое мировое лидерство в разработке передовых продуктов и услуг, обеспечивающих нашим клиентам непревзойденную ценность».

Информация о Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

