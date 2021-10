Discovery LS расширяет состав руководства для ускорения роста и привлечения кадров

«Расширение прав и возможностей сотрудников и повышение их удовлетворенности имеют важнейшее значение для формирования команды, которая эффективно сотрудничает и работает вместе для достижения общей цели, заключающейся в оказании нашим клиентам помощи в ускорении процесса реализации новых методов лечения нуждающихся в них пациентов, — заявила г-жа Хокенберг. — Развитие и достижения компании Discovery вдохновляют, и я горжусь возможностью стать ее частью».

Кейтлин Хокенберг обогатит Discovery своим более чем 20-летним опытом прогрессивного лидерства в области управления кадрами. В последнее время она руководила глобальным организационным развитием компании Merz Aesthetics, где ее деятельность привела к созданию превосходной корпоративной культуры и общеорганизационному росту. Кроме того, она создала группы ресурсов для сотрудников, специализирующиеся на вопросах лидерства, разнообразия и глобальной интеграции женщин, а также корпоративной социальной ответственности.

«У нас в Discovery очень талантливая команда. Это подтверждает растущий спрос наших клиентов на услуги наших сотрудников для поддержки их научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ в области новой диагностики и терапии», — заявил исполнительный директор компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). — Кейтлин следует нашей кадровой стратегии, обеспечивая дальнейшее развитие нашей инклюзивной корпоративной обучающей среды. Наши сотрудники заслуживают стремления компании развивать их технические знания и лидерские навыки, чтобы помочь им достигать своих карьерных целей в дружелюбной, продуктивной и безопасной рабочей среде. Мы искренне убеждены в том, что наши люди являются источником нашей дифференциации и имеют важнейшее значение для нашего стремительного роста и успеха».

Информация о Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

