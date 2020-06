Discurso programático do presidente-executivo da Supermicro na Computex - inovação na infraestrutura da 5G

TAIPÉ, Taiwan, 1o de junho de 2020 /PRNewswire/ -- COMPUTEXOnline – A Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), líder mundial em soluções de computação, armazenamento e redes corporativas, bem como em tecnologia de computação verde, anunciou hoje que irá apresentar seus sistemas de Intelligent Edge e lançar sua nova linha de servidores CloudDC, projetados para implementações em grande escala em centros de dados na nuvem, durante o discurso programático de seu presidente-executivo na COMPUTEXOnline, em 3 de junho, em Taipé.

Discurso programático na COMPUTEXOnline:

Horário Agenda Palestrante 10h00 – 10h20 (GMT +8) Apresentação Charles Liang, fundador, presidente, presidente-executivo e presidente do Conselho da Supermicro







A Supermicro reconheceu desde cedo a necessidade de uma plataforma de nuvem robusta, para disponibilizar aos operadores de rede um ambiente para desenvolver aplicações e uma borda distribuída. Isso é especialmente importante porque as funções essenciais da rede 5G serão firmemente entrelaçadas com – e alimentadas por – nuvens públicas. O servidores CloudDC com processadores duais de próxima geração da Supermicro têm múltiplas opções de armazenamento em servidores em 1U e 2U, slots AIOM duais compatíveis com OCP 3.0 para até quatro portas de 100GbE, suporte para Open BMC, um projeto de placas-mãe totalmente híbridas, dando suporte para drives de armazenamento SATA3, SAS3 ou NVMe e uma arquitetura simplificada, otimizada para ambientes de hiperescala.

"Com nossa já forte posição em infraestrutura para 5G e o lançamento inicial dos servidores CloudDC, a Supermicro fornece aos clientes sistemas otimizados de próxima geração da borda à nuvem", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Essa combinação demonstra o foco contínuo da Supermicro em sistemas baseados em x86 e suporte para soluções compatíveis com virtualização das funções de rede (NFV – network functions virtualization) de fonte aberta, alavancando NEBS e software de prateleira validado para telecomunicações, alimentados por nossas Building Block Solutions® para servidor e armazenamento".

Os servidores CloudDC da Supermicro oferecem valor excepcional para uma multitude de casos de uso. Para a nuvem privada, os servidores CloudDC têm armazenamento e expansão flexíveis, NVMe sobre estruturas (fabrics), implementação rápida, manutenção fácil e alta escalabilidade. Na arena da 5G/telecomunicações, os sistemas CloudDC são projetados para estar prontos para NEBS Nível 3, dar suporte a elementos de rede virtualizada O-RAN, tais como DU, CU e núcleo, bem como para acomodar placas de acelerador de FPGA. A plataforma dá suporte a até quatro placas de acelerador de GPU e pode processar treinamento e inferência de aprendizagem profunda, analítica de dados, gráficos e computação de alto desempenho.

A Supermicro anunciou no início deste ano seus primeiros sistemas Outdoor Edge a ser lançado no mercado. Esses servidores IP65 baseados em vedação são otimizados para RAN 5G, inferência de IA e outras aplicações inteligentes focadas em borda. Esses novos sistemas dão suporte ao movimento do setor em direção a softwares de fonte aberta e hardware desagregado x86 e são ideais para ambientes externos adversos

Para obter mais informações, visite https://learn-more.supermicro.com/computex-2020.

Siga a Supermicro no Facebook e Twitter para receber as últimas notícias e anúncios.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (Nasdaq: SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

SMCI-F

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.