DISEÑADO PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: DEBUTA EL NUEVO KIA NIRO 2023

Un ambiente urbano como Manhattan, donde el espacio es importante, sirve como un lugar ideal para para el lanzamiento del Niro 2023. Cuando llegue a las sucursales de Kia en los 50 estados en el otoño de 2022, la familia Niro 2023 presentará opciones de trenes motrices electrificados de vanguardia y una eficiencia sobresaliente envuelta en un paquete elegante, aerodinámico y con enfoque tecnológico. En su segunda generación, el Niro sigue siendo el único vehículo del mercado que está disponible en tres opciones de propulsión eléctrica diferentes.

Moldeado por la naturaleza

Por dentro y por fuera, el Niro 2023 presenta un diseño audaz inspirado en la filosofía "Opuestos unidos" inspirado en la naturaleza con refinamiento aerodinámico. El exterior del Niro 2023 encarna un sentido de propósito sofisticado y aventurero que recibe gran influencia de la versión conceptual HabaNiro 2019 y logra un impresionante coeficiente de resistencia (Cd) de 0.29. Sus llamativas luces diurnas (DRL) bordean la emblemática parrilla nariz de tigre, que ha evolucionado con la nueva identidad de la marca Kia. En la parte posterior, las luces traseras LED en forma de boomerang se asientan junto a sencillos tratamientos de superficie para brindar una combinación de estilo concisa y aerodinámica, mientras que el reflector trasero en forma de corazón, la guarnición de la placa de deslizamiento de aspecto robusto y el parachoques inferior mejoran el diseño de la zona frontal. El Niro HEV y el Niro PHEV se identifican por el revestimiento negro de las puertas y los pasos de rueda, mientras que el Niro EV se distingue por el acabado exterior gris acero o negro, dependiendo del color de la carrocería.

El nuevo Kia Niro presenta un diseño audaz y dinámico inspirado en la aclamada filosofía de diseño "Opuestos unidos" de la marca, y específicamente en su pilar de diseño "Alegría desde la razón". El tratamiento se inspira en la naturaleza, mientras que la elección de colores, materiales y acabados busca el equilibrio perfecto entre un enfoque ecológico para la movilidad y una visión orientada al futuro para los automóviles de pasajeros.

El perfil lateral del Kia Niro 2023 se acentúa con la Aero Blade, una forma altamente distintiva que también contribuye a que fluya el aire por debajo. La Aero Blade se puede pintar en el mismo color de la carrocería o en una variedad de colores en contraste. Las llantas opcionales de 18 pulgadas inspiradas en el HabaNiro mejoran aún más el perfil de los Niro HEV y PHEV.

En cuanto a las dimensiones, el Niro 2023 mantiene un tamaño compacto, pero es cada vez más grande que el vehículo al que reemplaza. La distancia entre ejes aumenta a 107.1 pulgadas y la longitud total se incrementa a 174 pulgadas. La capacidad de carga detrás de los asientos traseros aumenta a 22.8 pies cúbicos. Y con una distancia hasta el suelo de 6.3 pulgadas, el Niro puede lidiar fácilmente con las actividades urbanas. Gracias a estos cambios, el Niro cuenta con 8 pies cúbicos más de espacio en la cabina de pasajeros y un 50 % más de espacio de carga que el Model 3 de Tesla.

Diseño de interiores con visión de futuro

Como complemento del audaz exterior del nuevo Niro, se encuentra un interior vanguardista, diseñado y revestido con materiales prémium y superficies texturizadas. Su diseño paramétrico incorpora rasgos del EV6 totalmente eléctrico para lograr un entorno centrado en la tecnología en todas las configuraciones y versiones.

En el interior del Niro 2023 abundan los detalles de lujo y la sostenibilidad es parte integral de la esencia de la cabina. El interior del Niro EV está compuesto por productos textiles que no son de origen animal, desde las superficies prémium de los asientos hasta los puntos de contacto en toda la cabina. El revestimiento del techo está compuesto por material reciclado que contiene un 56 % de fibras reutilizadas de PET. Los asientos delgados y contemporáneos con perchas integradas aumentan la amplitud y están recubiertos de biopoliuretano de alta calidad y Tencel fabricado a partir de hojas de eucalipto. En los paneles de las puertas se utiliza pintura sin BTX, que no contiene isómeros de benceno, tolueno ni xileno, para minimizar el impacto en el medioambiente y reducir los residuos.

El estilo y la tecnología del automóvil contribuyen a una sensación de calma en el interior del nuevo Kia Niro. El tablero descentralizado se curva alrededor de los ocupantes delanteros, con líneas horizontales y diagonales opuestas que generan una estética relajante pero atrevida. Las pantallas panorámicas dobles de 10.25 pulgadas disponibles para el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento crean una primera impresión visual poderosa y ofrecen conectividad de vanguardia. La iluminación ambiental en múltiples combinaciones de colores agudiza los sentidos al tiempo que crea un entorno tranquilo. El diseño de sonido activo le permite al conductor mejorar digitalmente el motor y los sonidos del motor del Niro; un sistema de sonido prémium Harman/Kardon con ocho altavoces es opcional. Los asientos delanteros, que cuentan con calefacción y ventilación opcionales, ofrecen puertos USB estándar en el costado y posiciones opcionales de memoria de los asientos en algunas versiones.

Gracias a los avances en el interior, el Niro 2023 ahora ofrece la amplitud de un vehículo de un mayor tamaño y el mejor espacio para pasajeros en su clase. El generoso espacio delantero y trasero para la cabeza, las piernas y los hombros demuestra el compromiso de Kia con la comodidad y la amplitud para los pasajeros.

La tecnología del vehículo adquiere protagonismo

La tecnología automotriz avanzada se manifiesta en múltiples formas en el nuevo Kia Niro, desde ajustes personalizables a través del sistema de infoentretenimiento en el tablero hasta equipos de seguridad activa estándar líderes en su clase.

Al acercarse al vehículo, las luces diurnas (DRL) inspiradas en los latidos del corazón y los espejos plegables eléctricos disponibles actúan como un cálido saludo. Una vez dentro, los asientos con memoria disponibles en algunas variantes recuerdan la posición del conductor y la iluminación de intensidad programable crea el ambiente. Una pantalla frontal (HUD) proyecta las direcciones, las advertencias de seguridad activa, la velocidad del vehículo e información del infoentretenimiento actual directamente en la línea de visión del conductor. Las capacidades inalámbricas de Apple CarPlay y Android Auto vienen incorporadas de manera estándar, y existe la opción de agregar un cargador inalámbrico para teléfono.4

El Niro EV 2023 está disponible con la misma funcionalidad de generador de carga desde el vehículo (V2L) a bordo, de la que el EV6 fue pionero5.

La tecnología ADAS6 de vanguardia que se incorpora de modo estándar en el Niro 2023 incluye:

Evasión de colisión frontal (FCA) con capacidad de detección de peatones: advierte si existe el riesgo de una colisión con un peatón al frente del vehículo mientras se conduce y puede ayudar automáticamente con el frenado.

Asistente de mantenimiento de carril (LKA): ayuda a detectar las marcas del carril y proporciona apoyo en la dirección para ayudar a evitar que el vehículo salga del carril mientras conduce.

Asistencia de seguimiento de carril (LFA): detecta las marcas del carril y los vehículos al frente, y proporciona apoyo en la dirección para ayudar a mantener el vehículo en el centro del carril.

Advertencia de atención al conductor (DAW) 7 : analiza el nivel de atención del conductor y proporciona una advertencia si se recomienda un descanso. También puede proporcionar una alerta de salida del vehículo que va al frente, si el vehículo que va al frente se retira de una parada y el conductor no reacciona dentro de un periodo de tiempo determinado.

Evasión de colisión en el punto ciego (BCA) con salida en paralelo: puede ayudar a evitar colisiones con vehículos que vienen detrás al salir del lugar de estacionamiento en paralelo, y ayuda de forma automática con el frenado.

Asistencia para evitar colisiones por tráfico cruzado posterior (RCCA): ayuda a detectar el tráfico cruzado al retroceder. Cuando se detecta tráfico cruzado acercándose, el sistema alerta al conductor y puede aplicar los frenos.

Advertencia de salida segura (SEW) 8 : proporciona una advertencia cuando un vehículo se acerca desde atrás mientras alguna persona está saliendo del vehículo.

Alerta de ocupante trasero (ROA)9: proporciona una advertencia al conductor para que revise el asiento trasero antes de salir del vehículo.

El Control de crucero inteligente con Stop & Go y curvas basadas en la navegación está disponible en toda la línea Niro, al igual que FCA con asistencia en curvas con ciclista y viraje en curvas. Un elemento opcional por primera vez en el Niro EV es el Asistente de conducción en carretera II10, que integra la funcionalidad de Asistencia para el cambio de carril, FCA con cambio de carril y Control de crucero inteligente con aprendizaje automático.

La conectividad avanzada de Kia Connect en el vehículo, a la que se puede acceder dentro del automóvil o a través de la aplicación Kia Access, viene estándar en el Niro EX y las versiones superiores11. Además, el conductor puede desbloquear las puertas del Niro 2023 con la nueva Llave digital 2.0, que facilita la apertura y el encendido del Niro usando un iPhone, un Apple Watch o teléfonos inteligentes Samsung Galaxy. Y compartir la Llave digital 2.0 es tan simple como enviar un mensaje de texto. Las actualizaciones inalámbricas (OTA) garantizan que los mapas y el sistema de infoentretenimiento se actualicen automáticamente. La recuperación e inmovilización de vehículos robados ofrece tranquilidad a los propietarios, gracias a su capacidad de ayudar a las fuerzas del orden público a recuperar un vehículo robado. La integración de altavoces inteligentes permite que los clientes utilicen altavoces o dispositivos inteligentes habilitados con Alexa de Amazon o Google Assistant para controlar en forma remota algunas funciones, como el arranque remoto. Otras funciones, como 911 Connect y Asistencia en carretera, también forman parte del conjunto de funcionalidades de Kia Connect.

Tres versiones, todas sostenibles

El nuevo Kia Niro llegará a los Estados Unidos en tres distintas configuraciones de tren de potencia: el Niro HEV híbrido, el Niro PHEV híbrido enchufable y el Niro EV totalmente eléctrico. Todos los modelos Niro tienen tracción delantera, lo que ofrece ventajas en condiciones climáticas adversas. Se incorpora de manera estándar un sistema de transmisión automática de doble embrague y 6 velocidades en el HEV y el PHEV.

El Niro HEV cuenta con un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros junto con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 32 kW, que logra una salida de potencia máxima combinada de 139 caballos de fuerza y 195 lb-ft de torque. Las tecnologías mejoradas de refrigeración, fricción y combustión garantizan la máxima eficiencia del combustible, y el Niro HEV ofrece un rendimiento de 53 mpg combinado y un rango estimado de autonomía de 588 millas.

El Niro PHEV combina un motor de 1.6 litros con un motor eléctrico de 62 kW para lograr una salida de potencia total de 180 hp y 195 lb-ft de torque en el sistema. Cuando se conecta a un cargador de nivel 2, el Niro PHEV puede recargar su batería de polímero de iones de litio de 11.1 kWh en menos de tres horas. Con carga completa, el rango de autonomía totalmente eléctrica (AER) del Niro PHEV se estima en 33 millas12 cuando está equipado con llantas de 16 pulgadas: una mejora del 25 % con respecto al modelo al que está reemplazando.

El Niro EV totalmente eléctrico es alimentado por una batería de 64.8 kWh y un motor de 150 kW (201 caballos de fuerza) con capacidad de carga rápida por CC incorporada como estándar. Conectado a un cargador rápido de nivel 3, el Niro EV puede recargarse de 10 a 80 % en menos de 45 minutos, con una capacidad de carga máxima de 85 kW. El cargador de 11 kW incorporado también ayuda a recargar el Niro EV en menos de siete horas en un cargador de nivel 2. La AER para el Niro EV es de 253 millas. Una bomba de calor y un calentador de batería opcionales ayudan a preservar el rango de autonomía en condiciones de baja temperatura.

Además de los modos de conducción Sport y Eco, el nuevo Kia Niro presenta el modo de conducción Green Zone, que transfiere automáticamente al Niro HEV y al Niro PHEV al modo de conducción EV en zonas residenciales, así como en escuelas y hospitales cercanos. El Niro utiliza automáticamente energía eléctrica basada en señales de navegación y datos históricos de conducción, y reconoce los lugares favoritos como el hogar y la oficina establecidos en el sistema de navegación.

El frenado regenerativo inteligente permite una variedad de niveles de regeneración para frenar fácilmente el automóvil y recuperar energía cinética para maximizar la autonomía de conducción. El sistema puede calcular la cantidad de regeneración necesaria mediante la información del radar y de la pendiente de la carretera, y puede permitir que todos los modelos Niro capturen la máxima cantidad de energía de sus frenos al tiempo que detienen suavemente el vehículo.

1 Declaraciones de espacio interior, espacio de carga y espacio para piernas en la parte trasera mejores en su categoría con base en la comparación de los SUV subcompactos del mercado masivo 2021 y 2022 a octubre de 2021. Categoría SUV subcompacto del mercado masivo según segmentación definida por Kia.

2 Estimaciones de la EPA no disponibles en el momento de la publicación. La autonomía totalmente eléctrica, el millaje y la autonomía total varían según las opciones, las condiciones y los hábitos de conducción, y el estado en que se encuentre su vehículo.

3 Tiempo de carga basado en las pruebas de Kia Motors Corporation con el cargador SAE J1772. El tiempo de carga real puede variar.

4 El sistema de carga solo funciona con ciertos dispositivos. Para advertencias e instrucciones, consulte el Manual del propietario del vehículo.

5 V2L puede usarse hasta que la carga de la batería se reduzca al 10 %.

6 Ningún sistema, independiente de cuán avanzado sea, puede compensar la totalidad de los errores cometidos por el conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con cuidado.

7 Cuando está activa, la Advertencia de atención del conductor no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los casos de fatiga del conductor o las prácticas de conducción desatentas. No prestar atención a las condiciones del viaje y a la operación del vehículo podría causar la pérdida de control de este. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado.

8 Cuando está activado, el Asistente de salida segura no sustituye la atención de la persona y es posible que no detecte todos los objetos que rodean al vehículo. Al salir del vehículo, siempre preste atención al tráfico y al área que lo rodea.

9 Cuando está activa, la Alerta del ocupante trasero no sustituye la atención de la persona y es posible que no detecte todo el movimiento dentro del vehículo. Revise siempre el interior del vehículo cuando salga de este.

10 El Asistente de conducción en autopista no sustituye la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo y solo funciona en ciertas autopistas federales. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado.

11 Es posible que no esté disponible para los vehículos modelo 2023 en Massachusetts. Consulte el Portal del Propietario de Kia Connect para conocer actualizaciones sobre la disponibilidad.

12 Estimaciones de la EPA no disponibles en el momento de la publicación. La autonomía totalmente eléctrica, el millaje y la autonomía total varían según las opciones, las condiciones y los hábitos de conducción, y el estado en que se encuentre su vehículo.

