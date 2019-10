Diseño inspirado en cupés moderniza el nuevo concepto del sedán Toyota Mirai 2021

El drástico cambio en el diseño marca también una nueva experiencia de conducción de Mirai. El objetivo de aumento del 30% en su alcance se logra mediante una mejora en el rendimiento del sistema de pila de combustible y una mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Además, el nuevo Mirai ofrecerá una experiencia de manejo más potente, atractiva e incluso más silenciosa que la de su precursor pionero.

"Hemos buscado hacer un automóvil que los clientes tengan ganas de manejar todo el tiempo, un automóvil que tenga un diseño sensacional y atractivo, así como un rendimiento de manejo dinámico y sensible que lleve una sonrisa a la cara de los conductores", dice Yoshikazu Tanaka, ingeniero jefe del Mirai. "Quiero que los clientes digan: 'No elegí el Mirai por ser un FCEV, sino porque realmente quería este auto... y casualmente era un FCEV'".

El Mirai es fundamentalmente un vehículo eléctrico, pero no es necesario enchufarlo para recargarlo. Un FCEV genera su propia electricidad a partir de hidrógeno y oxígeno, y su única emisión de escape es agua. Llenar el tanque toma solo unos cinco minutos en una estación de carga de hidrógeno ajustada a la norma SAE en California o Hawái (hay estaciones planeadas también para el Noreste y otras áreas).

Toyota está trabajando en el desarrollo de vehículos eléctricos de batería (BEV) e incluye los FCEV en su camino a la electrificación. La compañía está convencida de que la tecnología eléctrica de pila de combustible será en el futuro tan común como su tecnología eléctrica híbrida.

Estilo electrizante

El Mirai de segunda generación está construido sobre una plataforma de tracción trasera, lo que representa un gran cambio respecto de la versión original de tracción delantera en términos de diseño. La nueva plataforma permite una carrocería sumamente rígida que es más baja, más larga y más ancha, con una postura más osada acentuada por las ruedas de aleación de 20 pulgadas disponibles. El diseño es más aerodinámico, pero es también emocionalmente evocativo, sin ser agresivo; cero emisiones no significa necesariamente aburrido.

El perfil limpio y moderno del nuevo Mirai está inspirado en los cupés, pero el nuevo diseño es también más accesible que antes. El aprovechamiento de la nueva plataforma permite ofrecer más espacio interior, con asientos para cinco pasajeros para mayor flexibilidad familiar.

Su nuevo color azul, jamás presentado antes en un Toyota, acentúa las formas más suaves y esculturales del nuevo Mirai, y logra su brillo y su profundidad por medio de un proceso de pintura en múltiples capas.

El interior del nuevo Mirai combina con el tono refinado del exterior y con su diseño limpio y moderno, impregnado de un atractivo matiz futurista. Los conductores de los modelos de lujo convencionales actuales se sentirán inmediatamente familiarizados al volante del nuevo Mirai. Para ello, Toyota hizo la cabina aún más silenciosa, lo cual mejora el entorno de lujo.

Las líneas simples y fluidas del tablero integran con elegancia un nivel más alto de tecnología para el usuario en el nuevo Mirai, que incluye un medidor combinado digital estándar de ocho pulgadas y un espejo retrovisor digital que muestra imágenes de una cámara trasera. El sistema estándar Toyota Premium Multimedia, que utiliza una pantalla táctil TFT de alta resolución de 12.3 pulgadas, incluye navegación y un sistema de sonido JBL de 14 parlantes.

El futuro de la pila de combustible de Toyota

Toyota sigue comprometida con la pila de combustible de hidrógeno como tecnología motriz con un inmenso potencial. Se trata de una tecnología escalable, lo cual significa que se puede hacer de un tamaño tan pequeño como para alimentar un teléfono o tan grande como para abastecer a un edificio, o cualquier cosa intermedia. Por ejemplo, Toyota instaló motores de pila de combustible en una flota de prueba de camiones Kenworth de clase 8 que pueden transportar cargas máximas de 80,000 libras. Estos poderosos camiones pesados que no emiten gases tóxicos se están usando en la actualidad para mover cargamentos en los puertos de Long Beach y Los Ángeles, California, y cerca de ellos.

Está prevista la entrada en el mercado de más vehículos FCEV en los próximos años, pues el costo, el tamaño y el peso de los sistemas de pila de combustible siguen reduciéndose, y la infraestructura de abastecimiento sigue creciendo. Una de las ventajas de la tecnología FCEV es la rapidez de la recarga de hidrógeno (aproximadamente la misma que la de los vehículos convencionales de gasolina).

¿Qué es un FCEV?

Incluso los conductores familiarizados con los vehículos eléctricos pueden desconocer los FCEV. La forma más sencilla de entender un FCEV es que se trata de un vehículo eléctrico que no se enchufa. No hay necesidad de cargar la batería, lo cual puede llevar varias horas en un vehículo eléctrico, incluso con una carga rápida. Por el contrario, el conductor de un FCEV puede llenar el tanque en tan solo cinco minutos, no mucho más de lo que demoran millones de personas todos los días con los vehículos convencionales.

Pero en un FCEV, en lugar de gasolina, el combustible es hidrógeno comprimido. El sistema de pila de combustible combina el hidrógeno almacenado con oxígeno del aire y da como resultado: 1) corriente eléctrica, 2) calor, y 3) agua.

La tecnología de pila de combustible precede al automóvil en más de medio siglo. En 1839, un físico galés combinó hidrógeno y oxígeno en presencia de un electrolito y produjo una corriente eléctrica. En la década de 1960, la tecnología se utilizó en las naves espaciales de los programas Gemini y Apolo de los Estados Unidos, en las que suministraba electricidad y agua a la tripulación a partir del hidrógeno y el oxígeno almacenados. En la actualidad, se utiliza en diversas industrias y aplicaciones en todo el mundo. El hidrógeno puede producirse de manera local y es sostenible.

Ya se habían estudiado anteriormente las pilas de combustible para el sector automotor, pero la tecnología se tornó práctica y rentable hace poco tiempo. Toyota comenzó su desarrollo de la pila de combustible aproximadamente al mismo tiempo que el Prius original, hace ya más de 20 años, y el Mirai comparte algunos de los componentes y la tecnología del programa de híbridos de la compañía. Toyota desarrolló las pilas de combustible con electrolito de polímero sólido en los modelos Mirai de primera y segunda generación, y, para ayudar a impulsar la proliferación de los FCEV, la compañía ha lanzado sus patentes libres de derechos.

La pila de combustible está compuesta por un ánodo, un cátodo y una membrana de electrolito. El hidrógeno pasa a través del ánodo y el oxígeno pasa a través del cátodo. Las moléculas de hidrógeno se separan en protones y electrones. Mientras los protones pasan a través de la membrana de electrolito, los electrones viajan por un circuito, y se genera una corriente eléctrica y calor. En el cátodo, se combinan los protones, los electrones y el oxígeno para producir moléculas de agua. No hay otros productos derivados; tan solo agua.

Nombre del vehículo Largo (in) Ancho (in) Altura (in) Distancia entre ejes (in) Sistema de tracción Pasajeros (personas) Rango MIRAI Concept 195.8 74.2 57.8 114.9 Tracción trasera 5 Un objetivo de aumento del 30% respecto de la generación actual

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de los Estados Unidos y Norteamérica hace más de 60 años, y está comprometida con el desarrollo de una movilidad sostenible de próxima generación a través de sus marcas Toyota y Lexus. Durante ese tiempo, Toyota ha creado una increíble cadena de valor mientras sus equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de categoría mundial de más de 38 millones de automóviles y camiones en Norteamérica, donde tenemos 14 fábricas, 15 incluido nuestro emprendimiento conjunto en Alabama (10 en los Estados Unidos), y empleamos directamente a más de 47,000 personas (más de 36,000 en los Estados Unidos). Nuestros 1,800 concesionarios norteamericanos (casi 1,500 en los Estados Unidos) vendieron 2.8 millones de automóviles y camiones (2.4 millones en los Estados Unidos) en 2018.

Con la campaña Start Your Impossible (Pon en marcha tu imposible), Toyota pone de relieve la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, civiles, académicas y gubernamentales para enfrentar los desafíos de movilidad más apremiantes de nuestra sociedad. Creemos que, cuando la gente es libre para moverse, todo es posible. Para más información acerca de Toyota, visite ToyotaNewsroom.com.

