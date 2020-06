Disfruta Domingos de Verano en la Costa Histórica de la Florida

Este verano, los domingos aquí son aún más "libres" que nunca. Disfruta de estadías GRATUITAS los domingos por la noche en posadas, resorts y hoteles históricos selectos con la llegada un miércoles o salida un jueves. Y hay aún más ofertas, como una entrada GRATUITA para una segunda persona al comprar un boleto de adulto, un aperitivo GRATIS cuando se compra un plato principal y música en vivo GRATIS.

Qué mejor momento para vivir esas experiencias "imprescindibles" de la lista de deseos, como aprender a practicar Stand Up Paddle Board, surfear o en alta mar o disfrutar de una partida de golf en uno de los campos de golf de ensueño del área, como el Stadium Course, en el TPC Sawgrass, o el King and Bear, en el World Golf Village.

Disfruta de una cena en la terraza en uno de los cafés de la Avilés Street, la calle más antigua de los EE. UU., de una comida sureña directamente de la granja en The Floridian, de comida de mar fresca del día en el restaurante Reef frente al mar o de refrescantes bebidas en la terraza de Salt Life Seafood Shack.

Aquí siempre hay muchas actividades libres de costo y ahora con las ofertas especiales del Domingo de Verano hay aún más actividades para que los visitantes disfruten GRATIS. Los domingos son de hecho días divertidos en la Costa Histórica de la Florida con ofertas que van desde una entrada gratuita por la compra de cada boleto para el Museo Colonial Quarter (Colonial Quarter Museum) y entrada gratuita para niños en el Museo y Salón de la Fama del Golf Mundial (The World Golf Hall of Fame & Museum) hasta postres gratuitos en el restaurante Raintree y vino y música gratis en el Cellar Upstairs.

