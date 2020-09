Disfrute de un relajante recorrido por Beibei, Chongqing, en el oeste de China, que ofrece un encanto natural y cultural

CHONGQING, China, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Exposición Chongqing 2020, una campaña de transmisión en vivo, celebró su parada en el distrito de Beibei para promover el turismo local y los productos culturales. Más de diez plataformas en línea se unieron a la transmisión en vivo, a través de la cual los espectadores pudieron conocer el paisaje, la cultura, la historia y las opciones de entretenimiento del distrito. La transmisión en vivo recibió 16.887 millones de visitas y 6.898 millones de "Me gusta", según el Departamento de Publicidad del Distrito de Beibei.

Beibei está ubicada en el norte de Chongqing, y sus principales recursos son las montañas y los ríos. El carácter chino "Bei" en el diccionario Xinhua se refiere específicamente a este lugar. El sinuoso río Jialing hace un hermoso giro aquí, y crea el paisaje de la ciudad rodeado por la montaña Jinyun y el río Jialing.

La montaña Jinyun y North Hot Spring

La montaña Jinyun toma su nombre de las constantes nubes blancas que la envuelven durante todo el año y los coloridos paisajes matutinos y del atardecer sobre las nubes, ya que los antiguos habitantes llamaban al color rojizo "Jin". Las nubes de colores en la montaña Jinyun son uno de los 12 lugares escénicos famosos de Chongqing.

En 851 d. C., el famoso poeta Li Shangyin visitó la montaña Jinyun y escribió el célebre poema "Escrito para mi esposa en una noche de lluvia en el norte", que dice: "Me preguntas cuando volveré. No lo sé. Los estanques y las colinas. Están inundadas en otoño. ¿Quién sabe cuándo podremos despabilar las velas, sentados, al pie de la ventana y hablar de esta lúgubre e interminable noche de lluvia?"

Al pie de la montaña Jinyun y a orillas del río Jialing, se puede disfrutar de un cálido baño primaveral con vista a las coloridas nubes. El complejo North Hot Spring ofrece las aguas termales más famosas de Chongqing, que atraen a turistas de todo el mundo.

Museos y vista desde el muelle

Beibei es conocida como la ciudad con alrededor de 100 museos, ya que alberga a unas 3.000 celebridades y el primer museo de Chongqing. Liang Shiqiu escribió su obra Ya She Essays en una cabaña de Beibei. Lu Zuofu estableció la Oficina de Defensa de la garganta en las orillas del río Jialing. El Museo de China Occidental, que se construyó en Beibei, es como un Arca de Noé, que alberga el sueño de la humanidad de convertirse en una potencia científica... Las numerosas propiedades que fueron residencias de celebridades y aún se conservan, y los salones conmemorativos revelan la responsabilidad cultural de una época.

Sin embargo, para obtener más información sobre Beibei, el recorrido del museo no es suficiente. Se puede caminar hasta el río Jialing contra la brisa para visitar el muelle por la noche. La conmovedora música y las risas hacen que la gente se relaje y se alegre en medio de la fragancia del arroz y el croar de las ranas.

Campiña con tradición y encanto rural

Las aldeas de Beibei se encuentran entre montañas y ríos. Los pioneros del desarrollo de Beibei, Lu Zuofu, Yan Yangchu, Liang Shuming y Tao Xingzhi, se dedicaron a experimentar con la construcción rural de Beibei, que presenta un entorno limpio, escénico, ordenado y habitable apto para el turismo.

La hermosa campiña ahora está completamente florecida, con abundante agua que fluye por la garganta de Jindao, adornada por enredaderas colgantes, la fragante floración del invierno y los sauces que bailan con el viento. El tiempo ha pasado rápido en medio de un ambiente tan relajante, un sueño hecho realidad después de décadas de esfuerzos.

La ciudad antigua de Jingangbei y la restauración clásica

Un camino de losas de piedra ha sido testigo del desarrollo de la antigua ciudad centenaria de Jingangbei. Durante el reinado del Emperador Kangxi (1622-1722), se construyó un muelle a orillas del río Jialing, en Beibei. Gracias a la minería y el transporte del carbón, Jingangbei gozó de prosperidad económica temporal. En la nueva era, el pueblo inició un viaje de renacimiento a través de la restauración de patrimonios tradicionales históricos y culturales. Aquí, puede beber té y leer libros mientras dialoga con los antiguos sabios. También puede bajar al río y disfrutar de un relajado paseo por las montañas, ríos y un pintoresco paisaje urbano.

Con la montaña, el río, el bosque, las aguas termales y la garganta, combinados con una enriquecedora historia y cultura, Beibei es un destino tranquilo y relajante.

Para obtener más información, haga clic en http://www.beibei.gov.cn/.

FUENTE The Publicity Department of Beibei District, Chongqing Municipality

