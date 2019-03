DISH y Univision han alcanzado un acuerdo a largo plazo. Se restaurarán los canales para los clientes de DISH y DishLATINO

MIAMI y ENGLEWOOD, Colorado, 26 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- DISH y Univision Communications Inc. anunciaron hoy un acuerdo a largo plazo para transmitir los canales y estaciones de Univision en DishLATINO y DISH. La restauración de los canales de Univision comenzará inmediatamente.

"Queremos agradecer a nuestros clientes de DISH por su paciencia mientras trabajamos para alcanzar un acuerdo que fuera justo para todos, especialmente para ellos, nuestros clientes", dijo Erik Carlson, presidente y director ejecutivo de DISH. "Por más de 20 años, DISH ha sido líder en nuestra industria brindando servicio a la comunidad hispana de los Estados Unidos, y el anuncio de hoy es un reflejo de nuestro compromiso de seguir ofreciendo contenido de calidad al precio más adecuado".

"Nos complace haber llegado a este acuerdo con DISH que reconoce el valor de los altos índices de sintonía de nuestros canales y estaciones", dijo Vince Sadusky, Director Ejecutivo de Univision. "Esperamos, una vez más, proveerles a los clientes de DISH y DishLATINO con las noticias, deportes y entretenimiento que ellos quieren. Gracias a nuestra audiencia leal por su apoyo incondicional".

A partir de hoy, los siguientes canales están nuevamente disponibles para los clientes de DISH y DishLATINO, dependiendo del paquete de programación que tengan: Univision, UniMás, Univision Deportes Network, Galavisión, Tlnovelas y FOROtv. Una lista completa de los paquetes está disponible en dishlatino.com y en dish.com.

De manera separada, las compañías pactaron llegar a un acuerdo que permita resolver todos los litigios pendientes entre las dos compañías.

Visiten corporate.univision.com para más información sobre Univision y sigan @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram.

Acerca de Univision Communications Inc.

Univision es la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en Estados Unidos. Las propiedades de difusión de la compañía incluyen Univision, una de las principales cadenas en EE. UU., independientemente de idioma, y la cadena de señal abierta en español de mayor sintonía en el país; UniMás, una destacada cadena de señal abierta en español, y Medios Locales de Univision, que es propietaria u opera 65 estaciones de televisión y 58 emisoras de radio en los principales mercados hispanos de EE. UU. y Puerto Rico. Univision Cable Networks consta de Univision Deportes Network (UDN), la cadena deportiva por cable en español de mayor sintonía de EE. UU.; Galavisión, la cadena de entretenimiento por cable en español de mayor sintonía en EE. UU., Univision tlnovelas, una cadena por cable en español que trasmite 24 horas al día y se dedica a telenovelas; ForoTV, una cadena por cable en español que trasmite las 24 horas del día y se dedica a noticias internacionales, y un conjunto adicional de ofrecimientos por cable: De Película, De Película Clásico, Bandamax, Telehit y Telehit Urbano. Además, la cartera en cable de Univision incluye FUSION TV, una cadena por cable de noticias y estilo de vida en inglés, así como la participación en El Rey Network, una cadena por cable de entretenimiento general en inglés. La compañía también es propietaria y opera varios destacados destinos digitales, incluidos Univision NOW, un servicio directo al consumidor de suscripción a streaming en vivo a solicitud; Univision.com , el sitio de internet en español más visitado por los hispanos de EE. UU., y Uforia, una aplicación digital con contenido musical en medios múltiples. Entre las propiedades de la compañía también se encuentran marcas digitales asociadas a Gizmodo Media Group y The Onion. Para más información, favor de visitar corporate.univision.com .

Sobre DISH Network L.L.C.

Desde 1980, DISH ha trabajado para los consumidores llevándoles innovación y valor. A través de sus afiliados, la compañía provee entretenimiento de televisión y tecnología premiada a millones de clientes. DISH Network L.L.C. es una compañía afiliada y propiedad 100% de DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH), una compañía Fortune 250. Visita www.dish.com

Sobre DishLATINO

DishLATINO es la unidad de negocio líder en proveer paquetes de programación en español e inglés en los Estados Unidos. Les ofrece a sus clientes 65 canales en español de noticias, entretenimiento y deportes en combinación con la programación en inglés de DISH de más de 200 canales. Los clientes de DishLATINO pueden recibir un Hopper, el DVR más premiado de la industria, y recibir servicio al cliente en español. También pueden tener soluciones de pago incluyendo planes sin contrato, una opción de pago de televisión prepagada.

