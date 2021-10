Disney+ disponível no VIDAA Smart OS

ATLANTA, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O aplicativo de streaming Disney+ de renome mundial e o VIDAA, um sistema operacional de smart TV baseado em Linux, anunciaram que o Disney+ chegará em breve às smart TVs Hisense e Toshiba alimentadas pelo VIDAA Smart OS, com a versão mais recente do firmware.

O Disney+ é a central de streaming dedicada para filmes e programas da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assim como Os Simpsons e muito mais. Em mercados internacionais selecionados, também inclui a nova marca de conteúdo de entretenimento geral Star. O serviço oferece transmissão livre de comerciais, juntamente com uma coleção crescente de versões originais exclusivas que incluem longas-metragens, documentários, séries de ação e de animação e curtas. Com acesso sem precedentes ao longo histórico da Disney de entretenimento incrível em cinema e televisão, o Disney+ também é a central exclusiva de streaming para os mais novos lançamentos do Walt Disney Studios. E, por meio do Star, oferece um catálogo robusto de programas do 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures, entre outros.

O VIDAA Smart OS é um sistema operacional aberto de smart TV baseado em Linux. A empresa independente VIDAA USA foi fundada em 2019 e, em apenas dois anos, se tornou uma forte concorrente mundial no espaço de plataformas de smart TV. Em 2020, a VIDAA apresentou uma interface de usuário completamente nova e reformulada chamada 4.0, que coloca os usuários e sua forma de consumir conteúdo no centro do projeto. Desde maio de 2021, a versão mais avançada no mercado é a VIDAA U5, que recebeu melhorias adicionais na experiência do usuário ao implementar os recursos do Google Assistant, seu próprio serviço de voz, o novo aplicativo de smartphone de controle remoto VIDAA, bem como serviços de publicidade e faturamento em mercados selecionados. Para mais informações, acesse www.vidaa.com e siga a VIDAA no Facebook.com/vidaatv, Twitter e Instagram em @vidaatv.

A Hisense foi fundada em 1969 em Qingdao, na China, e há cinco décadas está comprometida com o desenvolvimento de produtos eletrônicos de consumo inovadores. Atualmente, a Hisense é a terceira maior marca de TV do mundo e líder de mercado na China, África do Sul e Austrália, além de ser uma das maiores fabricantes de produtos das linhas branca e marrom, oferecendo uma solução residencial completa e única. A empresa construiu 54 empresas no exterior. A Hisense também tem 20 centros de P&D e 29 parques industriais em todo o mundo, com o único objetivo de oferecer produtos de primeira linha e acessíveis que melhorem a vida dos consumidores.

"Nossa cooperação com a Walt Disney Company é um marco importante para nossa empresa", disse Guy Edri, vice-presidente executivo da VIDAA USA. "Levar o Disney+ para a plataforma VIDAA em todo o mundo é apenas o primeiro passo. Esperamos trabalhar com a Disney de forma a ampliar nossa colaboração e oportunidades para oferecer a nossos clientes seu conjunto completo de serviços de streaming no futuro. Hoje marca não apenas o lançamento de um serviço incrível em uma plataforma de última geração, mas também o início de um relacionamento de longo prazo entre duas empresas, cada uma líder em seu setor."

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1663838/VIDAA_Disney_Logo.jpg

FONTE Hisense

