Disney+ est désormais disponible sur VIDAA Smart OS

ATLANTA, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Disney+, une application de streaming de renommée mondiale, et VIDAA, un système d'exploitation pour smart TV basé sur Linux, ont annoncé que Disney+ sera bientôt disponible sur les smart TV Hisense et Toshiba équipées de VIDAA Smart OS, avec la dernière version du micrologiciel.

Disney+ est la maison de streaming dédiée aux films et émissions de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi qu'aux Simpsons et bien plus encore. Sur certains marchés internationaux, il comprend également la nouvelle marque de contenu de divertissement général, Star. Le service propose une diffusion en continu sans publicité ainsi qu'une collection toujours plus importante de contenus originaux exclusifs, notamment des longs métrages, des documentaires, des séries d'action et d'animation et des contenus de courte durée. Avec un accès sans précédent à la longue histoire de Disney en matière de divertissement cinématographique et télévisuel, Disney+ est également la maison de streaming exclusive pour les dernières sorties des Walt Disney Studios. Et grâce à Star, il offre un catalogue solide de 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures, et plus encore.

VIDAA Smart OS est un système d'exploitation ouvert pour Smart TV basé sur Linux. La société indépendante VIDAA USA a été créée en 2019, et elle est devenue - en deux ans seulement - un concurrent mondial solide dans l'espace des plateformes de smart TV. En 2020, VIDAA a présenté une interface utilisateur entièrement nouvelle et remaniée, appelée 4.0, qui place les utilisateurs et leur façon de consommer du contenu au cœur de la conception. En mai 2021, la version la plus avancée sur le marché est VIDAA U5, qui a vu de nouvelles améliorations de l'expérience utilisateur en mettant en œuvre les capacités de Google Assistant, son propre service vocal, la nouvelle application smartphone de contrôle à distance VIDAA, ainsi que des services de publicité et de facturation sur certains marchés. Pour plus d'informations, consultez le site www.vidaa.com et suivez VIDAA sur Facebook.com/vidaatv, Twitter et Instagram à @vidaatv.

Hisense a été fondée en 1969 à Qingdao, en Chine, et s'est engagée depuis cinq décennies à développer des produits électroniques grand public innovants. Aujourd'hui, Hisense est la 3e plus grande marque de téléviseurs au monde et un leader du marché en Chine, en Afrique du Sud et en Australie, et l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers et de produits électroniques, offrant une solution domestique complète sous un même toit. L'entreprise a créé 54 sociétés à l'étranger. Hisense dispose également de 20 centres de R&D et de 29 parcs industriels dans le monde entier, avec pour seul objectif de fournir des produits de première qualité et abordables qui améliorent la vie des consommateurs.

« Notre coopération avec The Walt Disney Company est une étape importante pour notre organisation », a déclaré Guy Edri, vice-président exécutif de VIDAA USA. « Apporter Disney+ à la plateforme VIDAA au niveau mondial n'est que la première étape. Nous sommes impatients de travailler avec Disney sur les moyens d'étendre notre collaboration et les possibilités d'offrir à nos clients leur suite complète de services de streaming à l'avenir. Ce jour marque non seulement le lancement d'un service étonnant sur une plateforme de pointe, mais aussi le début d'une relation à long terme entre deux sociétés, chacune leader dans son secteur. »

