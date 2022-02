Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons aporta aún más magia a las bodas en todo el mundo

El 50.o aniversario de Walt Disney World presenta un nuevo centro de eventos, decoración y opciones de entretenimiento

El 50.o aniversario de Walt Disney World dio inicio el 1 de octubre de 2021 con nuevas atracciones y entretenimiento como parte de la celebración de 18 meses. Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons reveló hoy su más reciente centro de celebración de bodas, que debutará durante la celebración: Place de Remy, situado en el pabellón de Francia recientemente ampliado en EPCOT. El nuevo centro de eventos evoca una sensación que rememora a Francia, inspirada en la extravagancia de la atracción más reciente del parque —Remy's Ratatouille Adventure— e incluye la marquesina de la atracción y la fuente central del pabellón en su centro. Place du Remy es el más reciente de los más de 50 centros de bodas en Walt Disney World Resort, que abarcan desde parques temáticos y resorts hasta un pabellón exclusivo para celebrar bodas.

Como complemento del nuevo centro de eventos, Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons ofrece otras formas nuevas y distintivas para que las parejas puedan traer la magia de la celebración del 50.o aniversario del Walt Disney World Resort a sus eventos. Ya están disponibles cuatro nuevos conceptos de decoración, que se basan en el brillo "EARidescent" de cada uno de los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort. También se pueden incorporar alimentos y bebidas especiales exclusivos de La Celebración Más Mágica del Mundo a una boda de cuentos de hadas de Disney durante las festividades de 18 meses. Las parejas también pueden hacer retratos de boda frente a los Faros de Magia en los cuatro parques temáticos o celebrar con fiestas y recepciones de postres durante los nuevos espectáculos nocturnos en Magic Kingdom Park y EPCOT.

Un nuevo e impresionante carruaje debuta durante el 30.o aniversario de Disneyland Paris

Uno de los destinos más mágicos para una boda Disney es Disneyland Paris, y, en honor al 30.o aniversario del complejo este año, Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons debuta a un nuevo y impresionante carruaje: el Disney Fairy Tale Carriage. El carruaje hecho a mano cuenta con 13.000 cristales Swarovski y más de 2.000 hojas doradas. Es una de las diversas mejoras —incluida música en vivo, entretenimiento distintivo de Disney, menús personalizados y pasteles de bodas, además de arreglos florales y decoraciones únicas— ofrecidas en este fabuloso destino que se ubica a solo minutos del centro de París.

Navegue en su boda a bordo del Disney Wish

Cuando el más reciente buque de Disney Cruise Line, el Disney Wish, realice su viaje inaugural el 9 de junio de 2022, incluirá un nuevo centro de eventos de Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons: el Grand Hall. Inspirado en un castillo de cuento de hada y en el motivo de encanto del diseño del buque, el Grand Hall contará con una magnífica escalinata, un deslumbrante chandelier en forma de estrella de los deseos y una elegante paleta de colores azul rey y dorado. Hoy, Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons y Disney Cruise Line compartieron nuevas imágenes de cómo las bodas a bordo del Disney Wish cobrarán vida.

Debuta la Disney Fairy Tale Weddings Bridal Collection 2022

En 2020, Disney y Allure Bridals lanzaron una sofisticada línea para novias que les ofrece a las novias modernas vestidos de boda deslumbrantes y modernos que capturan el estilo y el espíritu de las princesas de Disney. Hoy, Allure Bridals reveló 25 vestidos completamente nuevos que conforman las colecciones Disney Fairy Tale Weddings Collection 2022 y Disney Fairy Tale Weddings Platinum Collection 2022. Los vestidos inspirados en Jasmine y Blanca Nieves rinden homenaje a los respectivos aniversarios de ambas queridas películas clásicas animadas. Este año, Aladín de Disney celebra su 30.o aniversario, mientras que Blanca Nieves y los siete enanitos, el primer largometraje animado de Disney, celebra su 80.o aniversario.

Los vestidos de novia creados para celebrar estos aniversarios se inspiraron en las personalidades individuales y los estilos de Jasmine y Blanca Nieves. El vestido Jasmine Platinum resplandece con casi 14.000 cuentas y cristales, una elegancia suavizada por la silueta flotante de las mangas obispo. El equipo de diseño modernizó la apariencia de Jasmine incorporando un apliqué de cuentas en el hombro y un brazalete para la novia aventurera y moderna.

Digno de un cuento de hadas moderno, el vestido Blanca Nieves brilla con más de 2.000 cuentas y muestra un minucioso detalle de apliqués florales en la cola, lo que crea un acabado dramático. Diseñado con la novia clásica y atemporal en mente, este vestido presenta una silueta más tradicional e incluye mangas casquillo, una falda de satén y suaves detalles florales.

Las colecciones de 2022 también incluirán vestidos inspirados en Ariel, Cenicienta, Jasmine, Blanca Nieves, Tiana, Aurora, Pocahontas y Rapunzel. Todos los vestidos están disponibles en tallas de 0 a 30, a partir de $1.799.

Un vestido único para una afortunada novia

En honor de la celebración del 50.o aniversario de Walt Disney World, Disney's Fairy Tale Weddings y Allure Bridals revelaron hoy un vestido único como parte de la colección de este año. El vestido de edición limitada presenta una magnífica silueta de novia con 15.000 cuentas brillantes, 3.000 cristales resplandecientes, 167 yardas de tela en total y 129 yardas de ribete de crin de caballo. Una afortunada novia tendrá la oportunidad de ganar el vestido para su día especial a través del concurso "El vestido de novia más mágico del mundo". "Good Morning America" y Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons invitan a cualquier persona que esté comprometida o que conozca a alguien que lo esté y que sueñe con el vestido perfecto a presentar un ensayo (de 200 palabras) sobre por qué merece el espectacular vestido. Para obtener más información, visite GoodMorningAmerica.com.

Desfile virtual de moda disponible el 9 de febrero de 2022

Las colecciones completas de los vestidos se revelarán durante un desfile virtual de moda del Magic Kingdom Park que se transmitirá en Disney Parks YouTube el 9 de febrero de 2022 a las 10:00 a. m., hora del este. Poco después, las colecciones Disney Fairy Tale Weddings Collections 2022 estarán disponibles en selectas boutiques de bodas en los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, el Reino Unido y la República de Irlanda.

Una serie de televisión original de Disney+ muestra las bodas únicas de Disney en todo el mundo

Ofreciendo todo, desde vestidos inspirados en las princesas y accesorios de boda distintivos de Disney hasta centros únicos para celebrar bodas y una serie de televisión original de Disney+, Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons es sinónimo de hacer realidad los sueños de la boda y la luna de miel para parejas de todo el mundo en distintas ubicaciones de Disney, entre las que se incluyen:

Aulani, un resort y spa de Disney en Hawái

Buques de Disney Cruise Line, desde la isla privada de Disney, Castaway Cay, hasta destinos de todo el mundo

Resort de Disneyland Paris y Hong Kong Disneyland

Resort de Disneyland en California

Resort de Walt Disney World en Florida

Los invitados pueden ver cómo las bodas de cuentos de hadas de Disney cobran vida en la serie de televisión original "Disney Fairy Tale Weddings" que se transmite ahora en Disney+. La serie de múltiples episodios sigue a las parejas detrás de cámara mientras celebran algunos de los momentos más románticos de su vida.

Para conocer las últimas novedades de Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons, incluidas las medidas actuales de salud y seguridad, visite www.disneyweddings.com.

Acerca de Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons:

Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons es una marca global que ha hecho los sueños realidad durante más de 30 años, ofreciendo destinos épicos para bodas, renovaciones de votos, lunas de miel, compromisos y aniversarios. Como un líder de la industria que ofrece a las parejas de todo el mundo inspiración a través de su propia serie exclusiva de televisión en Disney+, esta marca se basa en la fantasía, en los servicios inigualables de planificación de bodas y en el deseo de hacer realidad los sueños en materia de bodas. Para obtener más información, visite DisneyWeddings.com y síganos en las redes sociales en @DisneyWeddings.

Acerca de Allure Bridals:

Allure Bridals debutó en el año 2000 y rápidamente obtuvo reconocimiento por sus vestidos maravillosamente detallados y bien confeccionados. Tras 20 años de expansión en los mercados nupciales y múltiples colecciones exitosas de atuendos formales y de novios, la familia de la marca Allure Bridals sigue enorgulleciéndose de sus cuidadosos diseños para brindar a cada novia su "vestido soñado". Para obtener más información sobre Allure Bridals, visite www.allurebridals.com y síganos en Instagram en @allurebridals, en Facebook en www.facebook.com/AllureBridal, y en Pinterest en www.pinterest.com/allurebridals.

Acerca de Disney Consumer Products, Games and Publishing

Disney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) lleva la magia de las marcas y franquicias de The Walt Disney Company, incluidas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más, a la vida cotidiana de familias y fanáticos de todo el mundo a través de productos y experiencias en más de 100 categorías minoristas, desde juguetes y camisetas hasta aplicaciones, libros, videojuegos y más. Una división del segmento de Disney Parks, Experiences and Products, las operaciones globales de CPGP incluyen: el mayor negocio de licencias del mundo, una de las mayores marcas editoriales para niños, un licenciatario líder de juegos interactivos en todas las plataformas, ubicaciones de tiendas Disney a nivel mundial y la plataforma de comercio electrónico shopDisney.

