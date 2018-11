Disneyland Resort anuncia ofertas especiales de boletos y hoteles por tiempo limitado

Por tiempo limitado, se podrá visitar el Disneyland Resort por $70 al día si se adquiere el boleto de tres días, un parque por día. También están disponibles los boletos de cuatro y cinco días. Los boletos se pueden adquirir del 20 de noviembre de 2018 al 18 de mayo de 2019 y pueden ser usados para visitas a los parques del 7 de enero al 13 de abril de 2019, y del 23 de abril al 23 de mayo de 2019*. Se pueden adquirir hasta 8 boletos por persona y por día, y los precios son los mismos para adultos y niños y niñas. Este boleto especial también incluye una Mañana Mágica, que permite el acceso a atracciones selectas del parque Disneyland en días selectos y una hora antes de que el parque abra sus puertas al público general**. Estos boletos especiales pueden ser adquiridos en www.disneyland.com o a través de un agente de viajes.

Experiencias mágicas para no perderse en 2019 :

Get Your Ears On – A Mickey and Minnie Celebration (Ponte tus orejitas: Una celebración a Mickey y Minnie): La mayor fiesta dedicada a Mickey y Minnie en la historia de Disneyland empieza en enero 2019. Para celebrar el 90 aniversario de esta pareja tan querida, los visitantes descubrirán entretenimiento nuevo y mejorado, además de comida y productos especiales para la ocasión por tiempo limitado. La diversión empieza con "Mickey's Mix Magic", un show de proyección nuevo y vibrante que hará bailar a toda la familia en una fiesta que tendrá lugar por todo el parque Disneyland, cada noche, desde el 18 de enero. Este espectáculo sumerge a los visitantes en una experiencia novedosa con proyecciones, iluminación y láseres, además de fuegos artificiales en noches selectas, en la que "DJ" Mickey le dará un toque muy especial a canciones clásicas de Disney. La fiesta también incluye el regreso de una de las experiencias favoritas de los fanáticos, "Mickey's Soundsational Parade", que vuelve al parque Disneyland el 25 de enero. Mickey lidera el desfile que incluye una apertura novedosa y espectacular, con dos carrozas fantásticas que abren paso a una procesión de personajes Disney.

Ahorre hasta un 25% en los Hoteles del Disneyland Resort

Aquellos visitantes que deseen alojarse y disfrutar de toda la magia Disney en el corazón del resort, podrán disfrutar de ahorros especiales en las habitaciones de los Hoteles del Disneyland Resort. Los huéspedes de los hoteles podrán ahorrar hasta un 25% en habitaciones selectas, para estadías de domingo a jueves del 6 de enero al 11 de abril de 2019, según su disponibilidad. Los huéspedes podrán ahorrar hasta un 20% en habitaciones estándar y hasta un 25% en habitaciones premium en el Disney's Grand Californian Hotel and Spa; hasta un 20% en habitaciones estándar y hasta un 25% en habitaciones premium en el Disneyland Hotel; y hasta un 10% en habitaciones estándar y premium en el Disney's Paradise Pier Hotel. Estas ofertas ya están disponibles si desea hacer su reserva desde ahora y hasta el 16 de marzo de 2019***. Para más información, visite www.disneylandespanol.com en español.

Los Hoteles del Disneyland Resort ofrecen acceso fácil y conveniente a ambos parques, con ventajas y toques mágicos que solo puede proveer un hotel en Disneyland. Ya sea descubriendo el fantástico arte Disney en el Disneyland Hotel, viajando en el tiempo a los años dorados de la California bañada por el sol y el mar en el Disney's Paradise Pier Hotel o apreciando la elegancia del estilo artesano del Disney's Grand Californian Hotel & Spa, hospedarse en cualquiera de los hoteles del resort provee de pura magia Disney desde el registro hasta el check-out o salida.

Algunas de las experiencias encantadoras que están disponibles solo en los Hoteles del Disneyland Resort, incluyen comidas, llamadas de despertador a petición y elementos temáticos con personajes. Los huéspedes de los hoteles también pueden aprovechar su tiempo al máximo con la Hora Mágica Extra su disponen de un boleto válido para el parque temático. La Hora Mágica Extra permite acceder a un parque temático designado una hora antes que este abra sus puertas al público en general, y solo está disponible para los visitantes que se hospeden en un Hotel del Disneyland Resort Ϯ.

Para más información y para reservar sus vacaciones en el Disneyland Resort, visite www.disneylandespanol.com en español.

* Los boletos caducan 13 días después del primer día de uso o el 23 de mayo de 2019, lo que ocurra primero. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Los boletos no son reembolsables, no pueden ser vendidos o transferidos para su uso comercial y excluyen actividades/eventos que requieren de un boleto por separado. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones de boletos. Sujeto a capacidad, restricciones y cambios sin previo aviso.

** La entrada Magic Morning permite un acceso en atracciones selectas al Parque Disneyland® una hora antes de que el parque abra sus puertas al público en general los martes, jueves o sábados. Cada Visitante debe disponer de un boleto válido al parque temático. Para mejorar la experiencia de Magic Morning, se recomienda encarecidamente que los huéspedes lleguen al menos una hora y 15 minutos antes de la apertura regular del parque. La entrada de Magic Morning se basa en disponibilidad y capacidad. Los días y horarios de operación aplicables y todas las opciones adicionales, entre otras, el funcionamiento de las atracciones, entretenimiento, tiendas y restaurantes, y la presencia de personajes pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso. Sujeto a restricciones y cancelación.

*** Los ahorros están basados en el precio sin descuento de la misma habitación en el mismo hotel. El viaje debe ser terminado el 12 de abril de 2017. Los ahorros en habitaciones "premium" están disponibles para las habitaciones Premium, Deluxe y Woods/Garden/Courtyard; habitaciones selectas Concierge; y solo las suites Paradise, Artisan, Junior y Regal. Oferta inválida en habitaciones ya reservadas. Se requiere de reserva previa. Sujeto a disponibilidad, ya que el número de habitaciones seleccionadas para esta oferta es limitado. Excluye tasas e impuestos correspondientes. Límite de dos (2) habitaciones por reserva y hay un límite de número de huéspedes por habitación. Oferta inválida en combinación con otros descuentas y ofertas de los hoteles. Oferta sujeta a restricciones y cambios sin aviso previo. Se requiere de la adquisición por separado de boletos para los Parques Temáticos si se desea disfrutar de los Parques.

ϮLa Hora Mágica Extra es válida para los huéspedes registrados en uno de los Hoteles de Disneyland® Resort para poder acceder a las atracciones seleccionadas tanto en el parque Disneyland® o en el parque Disney California Adventure® antes de que el parque correspondiente abra sus puertas al público en general. Visite Disneyland.com para ver el calendario de cuándo cada Parque ofrece la Hora Mágica Extra. Cada Huésped registrado en el hotel (de 3 años o más) debe tener un boleto válido para el Parque Temático y una tarjeta de acceso a la habitación del hotel activa. El Parque Temático aplicable, los días y horarios de operación y la disponibilidad de la atracción y servicios pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso. Sujeto a capacidad, cancelación y otras restricciones.

ϮϮ El uso de la aplicación Disneyland puede suponer cargos de mensajes, datos e itinerancia o "roaming". La disponibilidad está sujeta a limitaciones y las funciones pueden variar según el teléfono o el proveedor de servicio. La cobertura no está disponible en todas partes. Si tiene menos de 18 años, consiga primero el permiso de sus padres. Disney MaxPass no es reembolsable, no es transferible y no puede canjearse por dinero en efectivo. Se recomienda encarecidamente a los visitantes que verifiquen la disponibilidad del FASTPASS del día y otros detalles del parque antes de comprar Disney MaxPass o usar un boleto del parque con Disney MaxPass. Es posible que las selecciones de FASTPASS para atracciones populares o entretenimiento no estén disponibles en el momento de la compra o el uso de Disney MaxPass, ya que las selecciones de FASTPASS son limitadas y la disponibilidad no está garantizada. Las selecciones de FASTPASS se pueden hacer solo mientras se encuentra en los parques, y pueden cambiar sin previo aviso. El servicio Disney PhotoPass está sujeto a los términos y la política de vencimiento de Disney PhotoPass que se encuentran en https://disneyland.disney.go.com/photopass-terms-conditions/. Se requiere registro en línea. Las fotos de Disney PhotoPass capturadas durante el día en que se utiliza su función MaxPass de Disney deben estar vinculadas a su cuenta de Disney. La compañía no se hace responsable de las fotos perdidas, perdidas o dañadas. Las descargas están restringidas al uso personal solo por el titular de la cuenta de Disney y no se pueden usar con fines comerciales. La función Disney MaxPass caducará al final del día de uso. Sujeto a otras restricciones y cambio o cancelación sin previo aviso.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.



