Disneyland Resort da la bienvenida una vez más a todos los visitantes a este lugar feliz, con la reapertura de Disneyland Park, Disney California Adventure Park y Disney's Grand Californian Hotel & Spa

Los visitantes regresaron el viernes a la magia de los cuentos de Disney y a las experiencias envolventes temáticas que solo Disney puede ofrecer. Una vez más, los visitantes se adentraron al mundo de Star Wars: Galaxy's Edge, se embarcaron en un duelo emocionante en alta mar con Pirates of the Caribbean y fueron lanzados a una aventura de lo más "Incredible" en la Incredicoaster. También navegaron con los niños y niñas de todo el mundo en "it's a small world", se tomaron fotos junto a Lightning McQueen y Tow Mater, y manejaron a toda velocidad por la Ruta 66 en Radiator Springs Racers.

Los visitantes también tuvieron ocasión de vivir nueva magia en algunas de las atracciones clásicas. La recientemente "reimaginada" Snow White's Enchanted Wish abre sus puertas al público por primera vez; la Haunted Mansion ha sido enriquecida con algunas sorpresas de lo más inquietantes y el carrusel del Rey Arturo han sido remodelado hasta el último detalle.

Los Hoteles de Disneyland Resort reciben de nuevo a sus huéspedes durante esta reapertura por fases. Disney's Grand Californian Hotel & Spa reabrió sus puertas el 29 de abril de 2021, con capacidad limitada. Disney Vacation Club Villas en Disney's Grand Californian Hotel & Spa planea reabrir sus puertas el 2 de mayo. Disney's Paradise Pier Hotel y el Disneyland Hotel volverán a abrir en una fecha futura.

Ya que la capacidad de los parques temáticos ha sido reducida considerablemente para seguir así con las regulaciones estatales y promover el distanciamiento social, Disneyland Resort controla la asistencia a través de un nuevo sistema de reservaciones para los parques temáticos que requiere que todos los visitantes obtengan una reservación para el parque con el fin de poder acceder a él. Para entrar a un parque, se necesita de una reservación para dicho parque y también de un boleto válido para el mismo parque y el mismo día; esto es así para todos los visitantes de 3 o más años de edad. Con el fin de llevar a cabo reservaciones, se necesita de una cuenta Disney. Las reservaciones para los parques temáticos son limitadas y están sujetas a disponibilidad. Hasta que se ofrezcan nuevas explicaciones por parte del estado, solo los residentes de California podrán visitar los parques temáticos de Disneyland Resort, en grupos que no superen los tres núcleos familiares.

La salud y el bienestar de los visitantes y los miembros del elenco siguen siendo una prioridad máxima. Así, se han intensificado las medidas sanitarias y de seguridad en los parques temáticos y el hotel, siguiendo las regulaciones de las autoridades sanitarias y las lecciones aprendidas en los parques Disney de alrededor de mundo, con el fin de promover el distanciamiento social, el incremento de la higiene y la limpieza y la reducción del contacto físico. Estas medidas incluyen el llevar una máscara facial apropiada para todos los visitantes de 2 o más años, el chequeo de la temperatura antes de acceder el parque, medidas de limitación de capacidad y las transacciones sin efectivo. Los miembros del elenco por todo el Resort están disponibles para responder a preguntas y los visitantes pueden acceder a DisneylandEspanol.com/update para conocer las más recientes medidas sanitarias y de seguridad.

Atracciones clásicas y favoritas repletas de diversión

Las atracciones clásicas y favoritas han llevado a cabo su reapertura en ambos parques: desde experiencias épicas como la nueva Star Wars: Rise of the Resistance a experiencias para toda la familia como Peter Pan's Flight o Inside Out Emotional Whirlwind.

En Disneyland, la diversión espera a los visitantes a bordo de las giratorias tazas de colores de Mad Tea Party o en emocionantes aventuras como Indiana Jones Adventure, Space Mountain y Big Thunder Mountain Railroad. En Disney California Adventure, pueden ya sumergirse en historias y aventuras como Guardians of the Galaxy: Mission BREAKOUT!, Toy Story Midway Mania!, The Little Mermaid ~ Ariel's Undersea Adventure y mucho más.

En Fantasyland, un cuento inmortal cobra vida de forma novedosa en Snow White's Enchanted Wish. Entre las nuevas y deslumbrantes escenas destacar una figura de Blancanieves con los enanitos en su cabaña mientras el aroma de pastel de manzana impregna el lugar. Vibrantes proyecciones de sombras muestran a los enanitos marchando de la mina mientras cantan felizmente "Heigh Ho", y la mina brilla más que nunca gracias a la nueva iluminación, las joyas resplandecientes y los efectos relucientes. Después, los visitantes viajan a la guarida de la Reina para observar sus libros de hechizos, las pociones resplandecientes y los frascos burbujeantes, hasta llegar al famoso espejo mágico. Al final, Blancanieves y su Príncipe cabalgan juntos hacia el atardecer dorado para vivir felices… para siempre.

En la lista "para no perderse" de muchos visitantes destaca un viaje a Star Wars: Galaxy's Edge, la expansión más grande y tecnológicamente más avanzada de un área temática dedicada a un solo tema en la historia de un parque Disney. Los visitantes son transportados a una galaxia muy, muy lejana… concretamente al Black Spire Outpost en el planeta Batuu, donde puede agarrar los controles de la nave más famosa de la galaxia en Millennium Falcon: Smugglers Run. La más reciente atracción del área temática, Star Wars: Rise of the Resistance, abrió sus puertas en enero de 2020. En ella los visitantes son transportados a bordo de un transbordador de tamaño real antes de ser capturados por un Destructor Estelar, para después encontrarse en medio de una batalla climática entre el lado oscuro de la Primera Orden y el lado de la luz de la Resistencia.



Avengers Campus, una nueva área temática en la que los visitantes podrán hacer realidad sus sueños superheroicos, abrirá sus puertas el 4 de junio de 2021 en Disney California Adventure.

Los personajes forman parte de la magia

Los personajes de docenas de historias Disney favoritas del público entretendrán y deleitarán a los visitantes en ambos parques, ya sea a través de apariciones sorpresa en Main Street, U.S.A., o a través de interacciones divertidas en Pixar Pier. Los personajes entrañables aparecerán de forma novedosa y, a veces, en lugares inesperados, conscientes, eso sí, de la necesidad de mantener el distanciamiento físico.

En Disneyland, los visitantes podrán ver a Mickey Mouse y Minnie Mouse saludando desde la estación de tren o a Princesas Disney como Mulán apareciendo en el Royal Theatre, saludándolos o posando para selfies con ellos, también manteniendo la distancia. En Disney California Adventure, los amigos de Pixar podrán saludar desde la marquesina para la banda en Pixar Pier, mientras que los visitantes podrán compartir unas risas con Mater y Lightning McQueen mientras se toman fotos en la Ruta 66 de Cars Land.

Algunas experiencias que requieren de una concentración de grupos numerosos de gente, como desfiles y espectáculos nocturnos, regresarán en fechas posteriores.

Restaurantes temáticos y comidas y bebidas de reconocimiento mundial

Los bocaditos y platos de Disneyland Resort, sabrosos, tentadores y listos para su primer plano en redes sociales, son un sueño hecho realidad para los amantes de la buena comida. Las propuestas van desde refrigerios favoritos como el DOLE Whip®, los perros de maíz (o banderillas de salchicha) y los churros hasta experiencias culinarias memorables como los nachos de langosta o las bebidas innovadoras del Lamplight Lounge, los macarrones de res con queso en River Belle Terrace y el menú mediterráneo-californiano en Carthay Circle Lounge – Alfresco Dining (comida al aire libre). Los parques ofrecen numerosas opciones gastronómicas y de bebidas, desde las exclusivas manzanas acarameladas o especialidades como el Walt's Chili hasta el siempre popular pollo frito de Plaza Inn.

El pedido móvil* a través de la aplicación oficial Disneyland, disponible en varios establecimientos por todo el resort, es ya la forma más usada para solicitar comida y bebidas. Se recomienda llevar a cabo reservaciones para comer en restaurantes con servicio de mesa. Otras funciones convenientes también incluyen la posibilidad de ver menús escaneando los códigos QR, unirse a la lista de registro móvil para entrar en restaurantes o llevar a cabo el registro móvil para las reservaciones en restaurantes, todo ello a través de la app Disneyland.

Hospédate en medio de la magia en Disney's Grand Californian Hotel & Spa

Después de jugar en los parques temáticos, los huéspedes pueden relajarse con una estancia nocturna el Grand Californian Hotel & Spa de Disney, donde están rodeados de una impresionante arquitectura de estilo artesano que recuerda a principios del siglo XX. Los huéspedes reciben una hospitalidad genuina y un servicio legendario a solo unos pasos del Downtown Disney District y los parques temáticos de Disneyland Resort. La magia encantadora de Disney incluye alojamientos bien equipados, piscinas resplandecientes y la oportunidad de ser despertados por algunos de los personajes favoritos de Disney.

Los visitantes con una admisión válida para un parque temático que planeen hospedarse en un hotel de Disneyland Resort necesitarán también llevar a cabo una reservación por anticipado para los parques temáticos, ya que una estancia en un hotel no garantiza una reservación para acceder a los parques. La capacidad del hotel está limitada. Los huéspedes pueden reservar su estancia para Disney's Grand Californian Hotel & Spa o para uno de los hoteles cercanos suscritos al Disneyland Resort Good Neighbor Hotel visitando DisneylandEspanol.com o contactando con un agente de viajes.

La tecnología digital ayuda a los visitantes a aprovechar su visita al máximo

Para aprovechar al máximo su visita al Disneyland Resort, los visitantes dispondrán de herramientas digitales en la punta de sus manos gracias a la aplicación Disneyland. Se recomienda encarecidamente a todos los visitantes que se descarguen la más reciente versión de la aplicación Disneyland antes de su llegada para así planificar su visita y pedir comida y bebida a través de su móvil* en localizaciones selectas. La única manera para poder acceder a la fila de espera virtual de Star Wars: Rise of the Resistance es con la app de Disneyland, y unirse a la fila virtual y explorar la atracción, que es limitado y sujeto a disponibilidad. Los visitantes también pueden usar la app para informarse del horario de los parques, llevar a cabo reservaciones en restaurantes y ver mapas y otras actualizaciones importantes sobre el resort. Para aquellos restaurantes en localizaciones selectas que ofrezcan servicio de mesa se ofrecerá el acceso a una lista de espera móvil (sujeta a disponibilidad) y a opciones móviles de registro. Disneyland Resort también recomienda transacciones sin efectivo como el pago electrónico para reducir el contacto físico.

Visite Disneyland.com para la información más reciente

Se recomienda a los visitantes que, con el fin de obtener toda la información posible sobre sus visitas, visiten DisneylandEspanol.com com para la información más reciente, incluyendo detalles sobre la venta de boletos y reservaciones, y qué experiencias están disponibles o serán ofrecidas**. También se recomienda a los visitantes que sigan el Blog de Disney Parks para lo último sobre el Resort.

Además de las experiencias que nadie debería perderse en ambos parques temáticos, los visitantes también pueden disfrutar de experiencias de compras y gastronómicas exclusivas a lo largo y ancho de Downtown Disney District. La tienda World of Disney ofrece lo último en productos Disney.

La reapertura de Disneyland Resort se está llevando a cabo por fases y está sujeta a cambios, con el fin de encajar en las normativas dadas a conocer día a día por las autoridades sanitarias y las agencias gubernamentales apropiadas. Estas normativas varían y se ejecutan tan pronto como se dan a conocer, adaptándose al marco comunitario. Muchos factores determinarán cuándo las propuestas estarán disponibles, así como el estatus de las experiencias interiores y al aire libre, siguiendo tales normativas.

*Pueden aplicarse tarifas de itinerancia para mensajes y datos. La disponibilidad está sujeta a limitaciones y las opciones pueden variar según el modelo del teléfono o el proveedor de servicios. La cobertura y las tiendas de aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si eres menor de 18 años, debes obtener primero el permiso de tus padres.

**Tras la reapertura, algunos parques, hoteles, restaurantes, atracciones, experiencias y otras propuestas puede que sean modificadas o no estén disponibles, sufran restricciones de capacidad y estén sujetas a disponibilidad limitada o incluso cierre. Admisión a los parques y sus consecuentes propuestas no están garantizadas.

DOLE WHIP es una marca registrada de Dole Food Company, Inc. Utilizada con permiso.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias culinarias, de entretenimiento y de compras únicas. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955.

