Dispelix et Avegant s'associent pour proposer une solution optique avancée pour la RA

Les deux sociétés optimiseront le plus petit moteur de lumière LED du monde pour la réalité augmentée afin qu'il fonctionne avec la technologie de guide d'ondes améliorée par les nanotechnologies de Dispelix

ESPOO, Finlande et SAN MATEO, Californie, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Dispelix™ (Espoo), le leader reconnu des écrans à guide d'ondes transparents pour les wearables RA et RM, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Avegant (San Mateo), développeur de technologies de moteur de lumière LCoS à base de LED miniaturisées pour les lunettes de réalité augmentée (RA).

Les résultats de ce partenariat verront les guides d'ondes LED améliorés par les nanotechnologies de Dispelix optimisés à la fois au niveau des matériaux et de la fabrication pour une association idéale avec les moteurs de lumière LED AG-30L 30° récemment annoncés par Avegant.

Le moteur de lumière à LED est la principale source d'éclairage dans la plupart des lunettes et casques RA actuels (généralement situés dans le cadre de l'appareil), tandis que les guides d'ondes sont la technologie clé permettant la plupart des lunettes RA d'entreprise et grand public à ce jour, y compris les appareils tels que Microsoft® HoloLens™, Magic Leap®, et plus encore.

Un guide d'ondes est une fine pièce de verre ou de plastique, généralement transparente, située à l'intérieur des lunettes ou des casques de réalité virtuelle, qui dévie et combine les faisceaux lumineux provenant de plusieurs sources dans l'œil. Cette lumière ajoutée représente les objets virtuels en 3D destinés à être vus « par-dessus » le monde réel.

Avegant rejoint le programme de partenariat étendu de Dispelix aux côtés d'AAC®, qui est récemment devenu l'un des partenaires stratégiques de la société pour la fabrication en série des écrans à guide d'ondes transparents de Dispelix. Le partenariat d'AAC est une nécessité pour soutenir la demande mondiale en forte croissance associée au marché des wearables de réalité augmentée (RA) et de réalité mixte (RM). La collaboration avec Avegant permet désormais une optimisation complète des deux principaux composants d'une solution matérielle de RA.

« Ce nouveau partenariat avec Avegant s'appuie sur l'accord AAC en offrant aux OEM et aux ODM une solution clé en main pour développer les lunettes RA les plus performantes du marché. L'expertise inégalée d'AAC dans la fabrication de masse d'optiques au niveau des tranches et la nouvelle optimisation des LED d'Avegant permettent à tout fabricant de mettre rapidement sa solution RA propriétaire à l'échelle et sur le marché avec la qualité extrême et les performances inégalées que seul Dispelix peut offrir », a déclaré Antti Sunnari, PDG de Dispelix.

« L'optimisation combinée des guides d'ondes et des moteurs de lumière est essentielle pour permettre les meilleures expériences de RA. L'association de nos petits moteurs de lumière haute performance avec le guide d'ondes Dispelix offrira les solutions les plus convaincantes pour l'industrie », a déclaré Ed Tang, PDG d'Avegant. « Ensemble, nous allons permettre la création de véritables dispositifs de type lunettes avec des performances inégalées. »

À propos de Dispelix

Dispelix est un concepteur et fabricant de guides d'ondes qui fournit des écrans transparents visionnaires de réalité augmentée et mixte pour des solutions grand public et d'entreprise. Ses guides d'ondes DPX brevetés ouvrent de nouvelles libertés dans la conception de produits RA avec une qualité d'image, des performances et une efficacité inégalées. Dirigé par les experts les plus recherchés au monde en matière d'optique, de photonique et de fabrication, Dispelix crée des expériences de RA qui repoussent les limites. Dispelix a son siège en Finlande et des bureaux aux États-Unis, en Chine et à Taiwan. Pour en savoir plus, consultez le site dispelix.com.

À propos d'Avegant

Avegant est une entreprise technologique bien financée, financée par des fonds de capital-risque, qui développe une technologie d'affichage de nouvelle génération pour permettre des expériences de réalité augmentée jusqu'alors impossibles. La société s'appuie sur ses connaissances scientifiques approfondies de la vue humaine et de l'ergonomie des écrans montés sur la tête, ainsi que sur son expérience de la fabrication de produits électroniques grand public, pour mettre au point des écrans qui permettent aux consommateurs de vivre une expérience réaliste de la réalité augmentée. Les moteurs AR Light Engines d'Avegant permettront aux clients de fournir une expérience AR convaincante dans un dispositif AR portable grand public. Pour plus d'informations, rendez-vous sur avegant.com

Dispelix est une marque de commerce de Dispelix Oy - toutes les autres marques de commerce et marques déposées précédemment citées sont reconnues et admises par la présente.

SOURCE Dispelix