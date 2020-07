Disponible en la UE Envoy Express de OWC

La capacidad para crear tus propias opciones

Monta el Envoy Express con un disco nuevo para un disco de arranque rápido. Reutiliza un disco duro que sustituiste en una mejora para obtener capacidad de almacenamiento y copia de seguridad extra. Usa Envoy Express recuperar acceso a archivos de un fichero que se quitó de una máquina no operable. Da igual para que necesites un contenedor Thunderbolt™ alimentado por bus, Envoy Express puede ayudarte a lograrlo.

Copia de seguridad, reproducción y edición. Más rápido.

Envoy Express hace de todo: da igual si estás haciendo copia de seguridad de fotos y bibliotecas de música, si compartes archivos o si juegas a tus juegos favoritos o ves tus películas desde cualquier sitio, hasta puedes capturar y editar un vídeo en 8K. Y se ha creado para ser compatible con una alta tasa de transferencia de datos hasta 1553 MB/s..., más rápido que el disco interno de una máquina.

Usa los discos de hoy y del mañana

El Envoy Express, que se ha diseñado para ser compatible con cualquier SSD 2280 M.2 NVMe, ofrece a sus usuarios la libertad y flexibilidad de usar cualquier disco de hoy en día; incluido Aura SSD de OWC con capacidad de hasta 4 TB; además de estar preparado para los discos duros del mañana de 8 TB y 16 TB, y capacidades futuras sin límite.

Resumen:

Certificado: el primer contenedor alimentado por bus que cumple con los rigurosos requisitos de alimentación de Thunderbolt™.

Compatible con cualquier ordenador que tenga Thunderbolt 3 o 4.

Fácil de adaptar: usa cualquier SSD 2280 M .2 NVMe disponible hoy en día y en el futuro.

.2 NVMe disponible hoy en día y en el futuro. Súper rápido: compatible con hasta 1553 MB/s de rendimiento real 1 .

. Conveniente: listo para su uso con el cable de 25,9 cm (10,2 pulgadas) de Thunderbolt™ 3.

Compacto: más pequeño que un bolígrafo y pesa 95 g (3,3 onzas).

Silencioso: no distrae ni se sobrecalienta.

Diseño elegante y robusto: Su aluminio anodizado negro ofrece un "escudo fuerte" para proteger los datos.

Se incorpora fácil: incorpora un portaobjetos en la parte trasera del portátil para un uso seguro y recogido.

Se incorpora a Mac y PC

Cuando tienes poco espacio, el sistema de montado de Envoy Express es la solución. La oficina de hoy en día está en cualquier sitio: un asiento incómodo en el avión, una mesa pequeña en una cafetería o tu regazo en una ubicación remota. No tienes bastante alimentación ni espacio para poner un disco externo. Además de ser el primer contenedor Thunderbolt™ 3 alimentado por bus (no es necesario tener un adaptador de alimentación) del sector, Envoy Express es el primero que incluye un sistema de montaje para portátil.

Un gel adhesivo fuerte, de quita y pon, y un soporte de plástico duradero, aseguran el Envoy Express en la parte trasera de una pantalla de Mac o PC que tenga Thunderbolt™ 3 equipado. ¿Necesitas compartir el Envoy Express? Funciona en varias plataformas con Mac y Pc usando el software MacDrive de OWC.

"El equipo de OWC está orgulloso de ser el primero en ofrecer un contenedor certificado Thunderbolt™ alimentado por bus", comentó Larry O'Connor, consejero delegado de OWC. "Los clientes nos piden que necesitan de OWC. Nuestro equipo de desarrollo e ingenieros trabajaron junto con Intel en el Envoy Express. Nos enorgullece ofrecer productos de vanguardia a nuestros clientes que les permiten trabajar con el mejor rendimiento. El kit hazlo tú mismo de Envoy Express permite a los clientes de OWC crear una solución certificada de almacenamiento muy portátil que cubre sus necesidades. Siempre nos comprometemos a ofrecer el mejor servicio al cliente y, ahora, con la capacidad de pedir y enviar directamente a clientes en la UE desde nuestra filial en Bélgica, nos enorgullece decir que podemos enviarles el Envoy Express con rapidez y sin los aranceles de aduanas que reciben los pedidos de EE.UU.".

El SSD Aura P12 de OWC es ideal para el Envoy Express, con una mezcla optimizada de velocidad y fiabilidad. Aura P12, con velocidad hasta 3400 MB/s, ofrece una velocidad fiable y protección de datos para ficheros multimedia grandes incluidos vídeos en 8K, fotos en alta resolución y ficheros de audio. Con una transferencia más rápida de datos, los usuarios pueden pasar a la siguiente fase de su proyecto sin preocupaciones.

Envoy Express incluye las herramientas necesarias para instalar fácilmente el disco. OWC también ofrece varios conjuntos de herramientas que los usuarios necesitan para mantener Mac, PC y otros aparatos electrónicos.

El Envoy Express de OWC está disponible para pedido anticipado ahora, con una oferta especial exclusiva que incluye impuestos y entrega de 79,00 € por un tiempo limitado. Las unidades empezarán a enviarse en agosto Para clientes en EE.UU. y otras regiones, la oferta especial de tiempo limitado está disponible aquí.

La sede central en la UE de OWC, que está en Bélgica, ofrece un tiempo de envío más rápido en toda Europa además de asistencia al cliente en el idioma local y soporte de garantía. Para ventas, servicio o asistencia, llama al 0031202610709 o escribe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de OWC

Other World Computing (OWC), fundado en 1988, se dedica a ayudar a los usuarios de Mac y PC a hacer y lograr más cosas. Creemos en la sostenibilidad y las soluciones de OWC se crean para que duren tiempo y permitan a sus usuarios maximizar la inversión en tecnología que han hecho. La operación de OWC ofrece liderazgo en empresas sostenibles ya que nuestra sede central es una de las primeras del mundo que ha obtenido LEED Platinum. OWC ofrece un equipo de asistencia técnica ganador de premios, una biblioteca sin igual "hazlo tú mismo paso a paso" y vídeos informativos. OWC está aquí para el ordenador en casa, la estantería empresarial, el estudio de grabación de audio, el decorado de películas y más, sin compromisos.

Redes sociales: sigue a OWC en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.

© 2020 Other World Computing, Inc. Todos los derechos reservados. Apple y Mac son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en EE.UU. y otros países. Intel y Thunderbolt son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en EE.UU. y/u otros países. Otras marcas son marcas comerciales propiedad de sus respectivos dueños.

Declaraciones:

1: El disco no está incluido. El resultado del rendimiento depende del disco que instala el usuario.

El rendimiento de 1553 MB/s se basa en una prueba con Aura Pro P12 2 TB de OWC equipado con Envoy Express conectado a un iMac Pro Late 2017 (iMac Pro 1.1) con RAM de 32 GB y procesador de3,2 GHz que ejecuta AJA System Test (resolución de 4K, archivo de 16 GB, códec RGB de 10 bit, prueba de un archivo).

#Thunderbolt3

@getthunderbolt

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216471/envoy_express_hero.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/728366/OWC_Logo.jpg

Related Links

http://www.macsales.com



SOURCE OWC