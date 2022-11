Disponible la demo para PlayStation®4 y Nintendo Switch™ de WITCH ON THE HOLY NIGHT

La clásica novela visual de TYPE-MOON cobra vida con brillantes matices y ricos sonidos.

TOKIO, 3 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. ha anunciado en el evento de streaming "TYPE-MOON TIMES "WITCH ON THE HOLY NIGHT" Demo Release Special" que WITCH ON THE HOLY NIGHT saldrá en PlayStation®4 y Nintendo Switch™.

Fecha lanzamiento demo:

3 de noviembre de 2022, 9:00 PM JST

WITCH ON THE HOLY NIGHT Demo Available Now

Plataformas:

PlayStation®4

Nintendo Switch™

Trailer 2 disponible ahora:

https://www.youtube.com/watch?v=0YaUlkcpoXw&feature=youtu.be

Información del juego

Título: WITCH ON THE HOLY NIGHT

Plataformas: PlayStation®4, Nintendo Switch™ Idiomas: Japonés, inglés, chino simplificado, chino tradicional

Fecha lanzamiento: 8 de diciembre de 2022

Edición física limitada

PVP: 7700 Yen (impuestos incluidos)

Extra: Caja de regalo especial ilustrada por Koyama Hirokazu y material de referencia "Magician's Basic Tune".

Edición física estándar

PVP: 6600 Yen (impuestos incluidos)

Edición digital deluxe (PlayStation®4 exclusivo)

PVP: 7150 Yen (impuestos incluidos)

Extra: Versión digital del material de referencia "Magician's Basic Tune"

Edición digital estándar

PVP: 6600 Yen (impuestos incluidos)

*"Magician's Basic Tune" contendrá el mismo contenido que la bonificación de compra incluida en la versión de 2012 del juego para PC.

* Los precios pueden variar según la región

Sitio web oficial: typemoon.com/products/mahoyo/

Cuenta de Twitter oficial: @mahoyo_game

Clasificación: CERO C (Para el público de 15 años en adelante)

Género: Novela visual

Copyright: ©TYPE-MOON

Vendido por: TYPE-MOON

Publicado por: Aniplex Inc.

Reparto principal

Aoko Aozaki: Haruka Tomatsu

Soujyuro Sizuki: Yusuke Kobayashi

Alice Kuonji: Kana Hanazawa

Kojika Kumari: Chika Anzai

Housuke Kinomi: Shouhei Kajikawa

Tobimaru Tsukiji: Toshinari Fukamachi

Touko Aozaki: Ruriko Aoki

Lugh Beowulf: Atsumi Tanezaki

Yuika Suse: Akiha Matsui

Ritsuka Suse: Ito Shizuka

Eiri Fumiduka: Hiromichi Tezuka

Personal

Escenario, Director: Kinoko Nasu

Diseño de personajes, animación de claves, supervisión general de gráficos: Koyama Hirokazu

Gráficos principales: Takao Aotuki, Shimokoshi

Gráficos: Takashi Takeuchi, BLACK, Sunadorineko

Animación, guión: Tsukuri Monoji

Arte de fondo principal: IURO

Programació: Kiyobee, AZ-UME

Música: Hideyuki Fukasawa, Keita Haga, James Harris, hil

Tema ED: supercell "星が瞬くこんな夜に"

Diseño logo: WINFANWORKS

Apoyo producción: Norio Sasaya, Nokiwa Todaka, Okashige

Planficación y producción: TYPE-MOON

