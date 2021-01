Distribusjon av SMARTShip™ passerer 100, med mer

SINGAPORE, 25. januar 2021 /PRNewswire/ -- Den ledende leverandøren av digitale løsninger for sjøfartsnæringen, Alpha Ori Technologies (AOT), meddeler at de nå har 100 skip på SMARTShipTM-plattformen. Denne milepælen understreker SMARTShips viktige rolle i den digitale sjøfartsrevolusjonen gjennom ny teknologi, slik som programvare for industriens tingenes internett, nettskyen, stordata og maskinlæring.