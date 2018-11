Distribution de dérivés pétroliers saoudiens dans l'est du Yémen : le deuxième ravitaillement mensuel est sur le point d'arriver à Aden

La livraison reçue aujourd'hui dans l'est du Yémen sera immédiatement suivie d'une seconde livraison de dérivés pétroliers au port d'Aden (30 novembre), qui seront distribués dans les 10 gouvernorats. Le deuxième ravitaillement mensuel comprend 65 000 tonnes de diesel et 32 000 tonnes de mazout. Cela porte la valeur totale des dérivés fournis au Yémen en vertu du décret royal à 120 millions USD à ce jour.

Ces dérivés pétroliers devraient bénéficier à quelque 8,5 millions de personnes. L'objectif est de remédier aux pénuries d'électricité dans les institutions yéménites, notamment les écoles et les hôpitaux, en assurant le fonctionnement ininterrompu des centrales de production d'énergie dans tout le pays. Ces mesures devraient alléger considérablement les souffrances causées par les milices houthies soutenues par l'Iran, contribuer à la reprise économique et améliorer les conditions de vie du peuple yéménite.

Mukalla est la capitale et la plus grande ville du gouvernorat de Hadhramaut, où la sécurité reste un problème pour le commerce et les transports dans les districts ruraux. La raffinerie d'Aden distribue le combustible sous la supervision d'un comité accrédité comprenant des représentants des entités suivantes : la société pétrolière, SDRPY, la société nationale d'électricité, le système central d'audit et de reddition de compte, la chambre de commerce et des organisations citoyennes. Le comité visitera les centrales de production d'énergie appelées à recevoir les dérivés pétroliers, vérifiera le matériel et surveillera le volume de dérivés pétroliers fourni par SDRPY.

« Ce combustible permettra d'acheminer l'électricité vers des régions isolées encore mal desservies en raison de l'insurrection houthie dans l'ouest et le nord-ouest », a déclaré le vice-Premier ministre, Al Khanbashi. « En tant qu'ancien gouverneur de Hadhramaut, je connais bien les problèmes liés à l'approvisionnement en énergie des régions isolées et, au nom de tous les Yéménites, je remercie le Royaume d'Arabie saoudite pour sa générosité et son soutien en ces temps difficiles. »

« Notre programme a pour but d'aider tous les Yéménites du pays et, grâce à une sécurité renforcée, nous pouvons maintenant amener du combustible dans cette région pour que les hôpitaux, les écoles et autres institutions vitales fonctionnent à plein régime, vingt-quatre heures sur vingt-quatre », a déclaré l'ambassadeur, Al Jaber. « Comme je l'ai déjà souligné, nous n'attendons pas que les milices houthies soutenues par l'Iran acceptent une solution politique », a ajouté l'envoyé saoudien. « Le Royaume est en mesure d'aider le Yémen immédiatement et, en travaillant avec des organisations et des institutions locales, nous pouvons nous assurer que le combustible parvient aux utilisateurs finaux visés dans des conditions de transparence et d'efficacité maximales. »

Twitter : @SaudiDRPY

Facebook : https://www.facebook.com/SaudiDRPYEN

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC2T60Y_ZB9ta5PLRaCJbZ4Q

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/saudi-reconstructions-program-in-yemen/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/791584/Kingdom_of_Saudi_Arabia_SDRPY.jpg

SOURCE Kingdom of Saudi Arabia