Distrito de Lishi da cidade de Lvliang no norte da China impulsiona desenvolvimento de turismo rural em alto nível

LVLIANG, China, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Três vilas no distrito de Lishi de Lvliang, uma cidade da província de Shanxi, no norte da China, foram exitosamente selecionadas entre as primeiras 100 vilas de turismo rural de nível AAA em Shanxi, de acordo com um anúncio pelo gabinete de imprensa do governo popular da província de Shanxi, em 25 de junho

Sabe-se que dentre as primeiras 100 vilas de demonstração de turismo rural de nível AAA na província de Shanxi, seis foram de Lvliang, que ostenta recursos de turismo cultural e natural abundantes.

A vila de demonstração de turismo rural se refere a uma vila que ostenta o turismo como seu principal setor ou setor característico ao depender de seus recursos de turismo cultural, que têm beneficiado os moradores da vila e promovido o crescimento econômico rural, de acordo com Li Gui, vice-diretor do departamento de cultura e turismo da província de Shanxi.

Nos últimos anos, o distrito acelerou a construção de sua própria marca de turismo com o desenvolvimento da agricultura, ecologia e turismo como foco. Enquanto isso, também se centralizou em desenvolver projetos de amenização da pobreza por meio do turismo rural em 23 vilas, num esforço para fomentar a construção coordenada do turismo rural.

Em 2018, o distrito recebeu mais de um milhão de turistas, com receitas do turismo excedendo 98 milhões de yuanes, um aumento de pouco mais de 40 por cento com relação ao mesmo período do ano anterior, e ajudando e tirar mais de 3.000 pessoas da pobreza.

Este ano, o distrito continuará a tomar medidas para fomentar o desenvolvimento sustentável e saudável do turismo rural, incluindo a condução da gestão empresarial moderna a lugares pitorescos, aprimorando o nível de instalações nesses lugares, agilizando a P&D de produtos culturais e criativos, etc.

FONTE The People's Government of Shanxi

