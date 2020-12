Distrito de Nansha, na China: Pronto para Talentos Internacionais

GUANGZHOU, China, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O desenvolvimento de alta qualidade da área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau na China está atraindo os melhores talentos do mundo. Como centro geográfico e geométrico da área, o distrito de Nansha, localizado em Guangzhou, passou a ser um lugar de encontro de talentos, inovação e tecnologia, oferecendo polo de crescimento e fonte de energia para cooperação global. Neste caso, o estabelecimento de um ciclo virtuoso e de desenvolvimento sustentável para o ambiente de desenvolvimento de talentos passou a ser não apenas a política escrita, mas também o consenso de todos os setores da sociedade.

Em 14 de dezembro de 2020, foi iniciada a Conferência Internacional de Talentos de Nansha. Durante a conferência, 69 pessoas foram identificadas como grandes talentos do distrito de Nansha. De acordo com o plano de introdução implementado pelo distrito de Nansha, cada um desses talentos pode receber um subsídio mínimo de realojamento de RMB 2 milhões ou um apartamento destinado a talentos de 100 metros quadrados.

Ao mesmo tempo, Nansha lançou oficialmente as "20 medidas para reunir talentos internacionais na nova área de Guangzhou Nansha (zona de livre comércio)", enfatizando os aspectos de atração, treinamento, retenção e utilização de talentos internacionais, oferecendo apoio e garantia em toda a cadeia mediante inovação e apoio ao empreendedorismo, subsídio de realojamento e segurança de moradia. Durante o evento, 6.500 ofertas de emprego também foram publicadas mundialmente, entre elas empresas e instituições importantes, como a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (Guangzhou) e a Academia Chinesa de Ciências. Um número significativo de cargos tem um salário anual entre 300.000 e 800.000 RMB.

A captação de talentos e a inovação tecnológica estão passando por "reações químicas". A HKUST (GZ) está recrutando líderes e talentos acadêmicos de todo o mundo, de acordo com o chefe do escritório de planejamento da universidade. "Nansha criou uma boa oportunidade para atrairmos talentos. O primeiro grupo de professores que recrutamos já desfrutou das "20 medidas para reunir talentos internacionais". Cinco deles receberam subsídio de realojamento e suporte de segurança de moradia, com subsídio de até 5 milhões de yuans."

Lu Yixian, chefe do distrito de Nansha disse que, ao desenvolver continuamente uma cidade científica de ponta, um ambiente de primeira classe para negócios e talentos internacionais e um círculo de vida de alta qualidade, Nansha estabelece um padrão abrangente, forte e criterioso para promover talentos criativos de todo o mundo.

Nos últimos anos, Nansha tem avançado continuamente na promoção da inovação institucional, da inovação científica e tecnológica, do desenvolvimento industrial e urbano, e o PIB regional tem mantido um crescimento de dois dígitos durante anos. Nos três primeiros trimestres deste ano, o PIB regional aumentou 4,2% em relação ao ano anterior, e o valor total das importações e exportações aumentou 21,1%. Dezessete novos projetos de investimento de empresas da Fortune 500 foram introduzidos recentemente, posicionando a região na via rápida do desenvolvimento de alta qualidade.

Nansha oferece um ambiente excepcional e uma operação econômica eficiente como incentivos para que projetos e talentos de alta qualidade sejam estabelecidos aqui. Na manhã de 14 de dezembro, treze equipes de talentos da China, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países participaram do roadshow de Nansha, no qual foram apresentados projetos que abordaram inteligência artificial, biomedicina, novos materiais, manufatura de ponta e outras áreas.

Na sessão de perguntas e respostas on-line, durante o roadshow, Deng Honghao, fundador e CEO da Butlr, uma empresa de inteligência artificial e Internet das Coisas, disse que Nansha reuniu projetos inovadores de primeira classe e instituições de investimento, e espera ter comunicação mais próxima entre eles e ingressar no mercado da Greater Bay Area.

FONTE 2020 Nansha International Talents Conference

