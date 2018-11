Distrito Xiaoshan de Hangzhou na China prioriza a economia digital

HANGZHOU, China, 22 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Xiaoshan, um distrito da cidade de Hangzhou, no leste da China, e importante centro da indústria tradicional na capital da província de Zhejiang, propôs na quarta-feira um plano para cultivar grupos da indústria digital e promover a transformação digital das indústrias em uma tentativa de tornar a economia digital um novo cartão de visita do distrito.

Em uma conferência realizada na quarta-feira com foco no desenvolvimento econômico digital, Xiaoshan anunciou que seu objetivo é duplicar a escala e o valor agregado da indústria central de sua economia digital nos próximos quatro anos e fazer com que o agregado de sua economia da informação e digital supere os 120 bilhões de yuans e os 72 bilhões de yuans, respectivamente, até 2022.

Nos últimos anos, grandes avanços foram feitos na economia digital do distrito, com novas estrelas digitais desenvolvendo-se rapidamente como NetEase, SenseTime e iFLYTEK, empresas digitais líderes como WeDoctor e SHINING 3D, que crescem cada vez mais e grupos industriais especiais como inteligência artificial, medicina inteligente e big data industrial gradualmente tomando forma. Além disso, as empresas de demonstração de fabricação inteligente estão se multiplicando.

O distrito de Xiaoshan construirá vigorosamente plataformas de desenvolvimento da economia digital, bem como uma zona ecológica ideal da economia digital e promoverá a integração orgânica da economia digital e produção, cidade e pessoas, esforçando-se para ser pioneiro e líder na construção da primeira cidade econômica digital em todo o país, disse Tong Guili, membro do comitê permanente do Comitê Municipal de Hangzhou do PCC e secretário do Comitê Distrital de Xiaoshan do PCC.

O projeto China V Valley (V refere-se a Visual, Visão, Vídeo), com foco em visão computacional e tecnologia de visão de máquina, foi lançado na conferência e estabelecido em Xiaoshan. Este projeto visa construir grupos de indústria de visão de primeiro nível, desenvolvendo a ecologia da cadeia da indústria, abrangendo algoritmos, chips, dispositivos e plataformas, com institutos de pesquisa de universidades como motores da inovação e foco na percepção visual, visão de definição de alta qualidade e aplicações visuais.

FONTE Organizing Committee of Digital Economy Development Conference of Xiaoshan District

