Distrofia muscular de Duchenne: entenda a importância do diagnóstico precoce para a qualidade de vida do paciente

Duchenne é a forma mais comum de distrofia muscular nas crianças e acontece pela falta de distrofina, uma proteína que garante a estabilidade da membrana do músculo, causando degeneração e enfraquecimento. A partir dos 2 anos de idade os sintomas - quedas frequentes, atraso para caminhar e falar, aumento das panturrilhas, correr e andar nas pontas dos pés, dificuldade para se levantar e para subir e descer escadas - tornam-se mais evidentes. 1 Com esses sinais, o pediatra poderá solicitar exames laboratoriais como a dosagem da enzima creatina-quinase (CK) no sangue que, em níveis altos, pode indicar problemas relacionados a tecidos musculares. Neste caso, a criança é encaminhada a um neuropediatra ou a um especialista em doenças neuromusculares que solicitará um teste genético para confirmar o diagnóstico de DMD. 2

"O paciente com a distrofia muscular de Duchenne precisa do acompanhamento de diversas especialidades médicas para garantir qualidade de vida e conseguir preservar sua força muscular, postergando a necessidade do uso da cadeira de rodas, assim como de ajuda para realizar atividades do dia a dia. Alguns dos profissionais da saúde que podem contribuir nessa jornada são nutricionistas, fisioterapeutas, cardiologistas e psicólogos", explica a pediatra Ana Lúcia Langer.

A campanha realizada pela parceria da biofarmacêutica com a Palavra Cantada traz o personagem Detetive Gui, um menino curioso que conta a sua história e educa, de forma lúdica e delicada, sobre os sinais, sintomas e importância do tratamento multidisciplinar de uma doença que afeta crianças como ele. Seu nome é uma homenagem a Guillaume Duchenne, médico neurologista francês que descreveu a distrofia de forma completa e acurada no ano de 1868.

Saiba mais sobre a distrofia muscular de Duchenne

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença de base genética que causa fraqueza e perda de massa muscular de forma progressiva. Ligada ao cromossomo X, ocorre em uma frequência de um caso a cada 3.500 recém-nascidos do sexo masculino.3

A alteração genética faz com que a proteína distrofina não seja produzida. Na ausência desta proteína, a musculatura torna-se frágil e ao longo do tempo vai se degenerando. O saldo final é a fraqueza, que impede os pacientes de subir escadas, caminhar e movimentar os braços ao longo da doença.4 Em fases avançadas da DMD, o comprometimento muscular é extenso, afetando inclusive a musculatura respiratória, com risco de morte e exigindo a necessidade de suporte ventilatório, além de complicações cardíacas.5

1 Araujo APQC, Carvalho AAS, Cavalcanti EBU, Saute JAM, Carvalho E, França MC Junior, Martinez ARM, Navarro MMM, Nucci A, Resende MBD, Gonçalves MVM, Gurgel-Giannetti J, Scola RH, Sobreira CFDR, Reed UC, Zanoteli E. Brazilian consensus on Duchenne muscular dystrophy. Part 1: diagnosis, steroid therapy and perspectives. Arq Neuropsiquiatr 2017;75(8):104-113.

2 Van Ruiten HJ, et al. Arch Dis Child. 2014,99:1074–1077.

3 Flanigan KM. Duchenne and Becker muscular dystrophies. Neurol Clin 2014; 32: 671–688.

4 Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, Case LE, Clemens PR, Cripe L, et al.; DMD Care Considerations Working Group. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management. Lancet Neurol. 2010 Jan;9(1):77-93.

5 Birkrant DJ, Bushby K, Bann CM, et.al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and neuromuscular, rehabilitation, endocrine, and gastrointestinal and nutritional management. Lancet Neurol. 2018;17:251-67.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=TqH76PYGm7g

FONTE PTC Therapeutics

SOURCE PTC Therapeutics