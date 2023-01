Dites au monde entier pourquoi vous aimez le Guizhou

GUIYANG, Chine, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Pourquoi aimez-vous le Guizhou, province du sud-ouest de la Chine ? Dites-le au monde entier.

« 100 raisons d'aimer le Guizhou », un concours mondial de courts-métrages parrainé par le groupe Moutai et organisé par le Guizhou Daily, a reçu plus de 100 courts-métrages d'une douzaine de pays, dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Thaïlande et la Chine, qui racontent des histoires merveilleuses sur le Guizhou.

Robert Adolf, a German social media influencer, was addicted into Guizhou’s colorful ethnic group, especially the Miao and the Dong.

Ji Keliang, ancien président du groupe Moutai, a commencé à y travailler en 1964. Né dans la province du Jiangsu, il a vécu dans le Guizhou pendant une soixantaine d'années. Pendant la majeure partie de sa carrière, il a travaillé comme technicien chez Moutai. M. Ji a déclaré : « J'aime le Guizhou, en particulier pour son procédé de fabrication de liqueur de Moutai. »

Zhou Yuan, fondateur et PDG de Zhihu, un site web chinois de questions-réponses comptant 100 millions d'utilisateurs, est né et a grandi dans le Guizhou. « Les efforts inlassables et l'innovation du Guizhou me motivent en permanence », a-t-il indiqué. Alors que la province du Guizhou était sous-développée il y a 20 ans, elle a saisi sa chance en développant l'industrie du big data et est devenue la « star » du sud-ouest de la Chine ces dernières années.

Selon Ye Xin, célèbre écrivain chinois, « le Guizhou a été une source d'inspiration pour mes œuvres. » Les groupes ethniques « colorés » du Guizhou lui confèrent un style d'écriture très érudit. Il a ainsi créé son propre style de langage et a écrit plus de 100 livres.

« Les magnifiques montagnes et rivières de ma ville natale sont le don de ma voix cristalline », a déclaré Gong Linna, célèbre chanteuse chinoise née dans le Guizhou. Quand elle était jeune, elle chantait avec fierté les chansons folkloriques du Guizhou.

Rick Fraterman, artiste néerlandais, vit dans le Guizhou depuis cinq ans. Il a travaillé comme professeur d'art avant de posséder un café d'art, le LIKE CAFE. Selon lui, la scène artistique de Guiyang est excellente et se développe très rapidement. Chaque semaine, il est surpris par ce qu'il y voit, il existe de nombreuses expositions de toutes sortes.

Arrivé au Guizhou en 2015, Frédéric Moal, athlète français de BMX, a créé sa société pour valoriser les sports extrêmes. Il pratique le BMX depuis 1982. Le climat agréable et la forte culture traditionnelle le motivent à vivre au Guizhou. Il a déclaré que cette magnifique province dotée de superbes montagnes était un paradis pour les sports de plein air.

Parallèlement, des influenceurs sur les réseaux sociaux originaires d'Amérique, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de Lettonie et de Slovaquie ont été invités à découvrir l'histoire locale, la culture ethnique et les magnifiques paysages de Zunyi. Durant les quatre jours de visite, ils se sont rendus à la Moutai Chinese Liquor Culture City, dans la ville de Renhuai, pour découvrir l'histoire de la liqueur de Moutai. Ensuite, dans la ville de Chishui, ils ont été impressionnés par le Danxia de Chine, les fougères spinuleuses et les villes antiques.

Robert Adolf, influenceur allemand, est impatient de partager son expérience du Guizhou avec ses abonnés après cette visite. Concernant la réalisation de documentaires sur les minorités ethniques et la vie des villageois, il préfère la préfecture de Qiandongnan, la préfecture de Qiannan et la préfecture de Qianxinan. « J'aime le Guizhou pour l'hospitalité de la population locale. La culture m'intéresse et je me sens chez moi ici », a-t-il indiqué.

À Moutai Town, dans la ville de Renhuai, Gdovinova Martina, influenceuse originaire de Slovaquie, a siroté quelques verres de liqueur de Moutai, affirmant que la liqueur avait un goût très doux, ce qui permet de se réchauffer en hiver.

Autrefois, lorsque l'on feuilletait la carte de la Chine, le Guizhou était relativement méconnu par rapport au Sichuan, à Chongqing, au Tibet et au Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Mais aujourd'hui, le Guizhou est devenu un « joyau » étincelant.

