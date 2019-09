Dive Bahrain, le plus grand parc d'attractions sous-marin au monde, ouvre ses portes au Royaume de Bahreïn

Le site, situé à proximité de l'aéroport international de Bahreïn, abrite comme pièce maîtresse un Boeing 747 déclassé de 70 m de long, le plus grand avion à avoir jamais été intentionnellement submergé. Ce projet de haut vol a été développé en étroite collaboration entre l'Autorité du tourisme et des expositions de Bahreïn (BTEA) et le Conseil suprême de l'environnement (CSE).

Dive Bahrain vise à offrir aux visiteurs l'occasion de vivre une expérience de plongée unique dans un vaste espace. En plus du Boeing 747, le parc d'attractions sous-marin récemment inauguré comprendra la réplique d'une maison traditionnelle d'un marchand de perles bahreïnien, supervisée par Diyar Al Muharraq, ainsi que des récifs coralliens artificiels et d'autres sculptures qui seront fabriquées et immergées afin de servir de refuge à la croissance du corail et de garantir un habitat durable pour la vie aquatique.

Le parc écoresponsable offrira également aux chercheurs une riche source d'informations sur les écosystèmes marins, et sensibilisera les populations à l'importance de la préservation de la vie aquatique.

Le parc d'attractions fait part de la stratégie de la BTEA visant à stimuler le tourisme et à promouvoir ce secteur vital en exploitant davantage les ressources naturelles du royaume. Compte tenu de sa taille et de son emplacement, ainsi que de l'expérience unique qu'il offrira aux touristes et aux amateurs de plongée, le parc devrait gagner une notoriété mondiale et devenir une attraction touristique internationale.

Depuis son immersion, des plongeurs professionnels de centres de plongée agréés ont procédé à des inspections régulières de l'avion afin d'assurer la sécurité du parc pour les plongeurs professionnels et amateurs.

Ce projet respectueux de l'environnement permettra à Bahreïn de devenir un acteur clé dans le domaine de l'écotourisme et de la préservation de la faune marine en incorporant les normes environnementales internationales.

Pour plus d'informations ou pour réserver votre expérience de plongée sous-marine, rendez-vous sur www.divebahrain.com. Le site web inclut une liste de centres de plongée agréés et a été développé pour fournir aux visiteurs un guide du parc d'attractions sous-marin.

