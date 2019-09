Dive Bahrain, o maior parque temático subaquático do mundo abre suas portas no Reino de Bahrein

O Dive Bahrain visa proporcionar aos visitantes a oportunidade de desfrutar de uma experiência de mergulho inigualável dentro de uma grande área. Além do Boeing 747, o parque temático subaquático recém-aberto apresentará uma réplica de uma casa tradicional de comerciantes de pérolas do Bahrein, supervisionada pelo Diyar Al Muharraq, além de recifes artificiais de coral e outras esculturas que serão feitas e submersas para oferecer um refúgio seguro para o crescimento de recifes de coral e para garantir um habitat sustentável para a vida marinha.

O parque ecológico também proporcionará aos pesquisadores uma fonte rica de informações sobre as ecologias marinhas, e aprimorará a conscientização ambiental sobre a preservação da vida marinha.

O parque temático faz parte da estratégia da BTEA para o incentivo do turismo e a promoção mais ampla desse setor vital através do maior uso dos recursos naturais do Reino. É esperado que o parque atraia o reconhecimento global e torne-se uma atração turística internacional devido ao seu tamanho e localização, e também pela experiência ímpar que oferecerá aos turistas e aos entusiastas do mergulho.

Desde o sucesso da imersão do avião, mergulhadores profissionais de centros de mergulho registrados têm realizado inspeções intermitentes da aeronave para garantir a segurança do parque para mergulhadores profissionais e amadores.

O projeto ecológico fará com que Bahrein surja como um participante importante no campo do turismo ecológico e na preservação da vida marinha natural ao incorporar padrões ambientais internacionais.

Para mais informações e para reservar sua próxima experiência de mergulho subaquático acesse www.divebahrain.com. O website inclui uma lista de centros de mergulho registrados e foi desenvolvido para proporcionar aos visitantes um guia do parque temático subaquático.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1000515/Zayed_Bin_Rashid_Al_Zayani.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1000516/Diving_Enthusiast.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1000517/Dive_Bahrain.jpg

FONTE Bahrain Tourism & Exhibitions Authority

Related Links

http://www.divebahrain.com/



SOURCE Bahrain Tourism & Exhibitions Authority