Diversey inaugura o comércio no Brasil com a RedCloud, a primeira plataforma de comércio aberto do mundo

A Diversey Holdings, Ltd. (NASDAQ: DSEY ), fornecedora líder em soluções de higiene, prevenção de infecções e limpeza, fez uma parceria com a RedCloud, que lançou a primeira plataforma de comércio aberto do mundo, o Red101 Market. Esta parceria facilitará a forma de comprar e realizar pedidos das soluções de limpeza e higiene da Diversey no Brasil, diretamente e por meio de sua rede de Distribuidores, além da realização de pagamentos digitais instantâneos por meio do aplicativo Red101 Market.

Falando sobre a parceria, Justin Floyd, CEO, da RedCloud, comentou: "A RedCloud está extremamente entusiasmada por trabalhar com uma marca situada dentre as líderes globais em soluções tecnológicas de limpeza e higiene. Estamos focados em capacitar toda a cadeia de distribuição da Diversey, desde os distribuidores até seus clientes, permitindo que comprem melhor, vendam de maneira mais inteligente e paguem de maneira mais simples por meio da primeira plataforma de comércio aberto do mundo, o Red101 Marketplace. Nossa missão é construir uma economia global de vendas para qualquer lugar, digitalizando 1 bilhão de microempresas em todo o mundo e aumentando o crescimento da receita para todos os participantes ao longo da cadeia de distribuição. A Diversey fez parceria com a RedCloud para vender suas soluções de limpeza por meio do aplicativo de Marketplace e para expandir o alcance ao cliente.

Nossa jornada começa no Brasil, um país com grandes oportunidades e apetite para digitalizar a cadeia de distribuição, aproveitando a tecnologia RedCloud. Nossa aspiração conjunta é expandir essa parceria por toda a LATAM. "

Para usar a plataforma Red101 Market, os clientes simplesmente baixam o aplicativo na Play Store (e na Apple Store???), se cadastram em poucos passos e ganham acesso instantâneo a uma ampla gama de soluções da Diversey. O aplicativo é fácil de usar e oferece às pequenas empresas formas de pagamento rápidas para que possam aderir facilmente às suas soluções preferidas de limpeza e higiene, de forma a manter seus negócios limpos e desinfetados com a melhor tecnologia da categoria.

"Estamos muito entusiasmados com esta parceria porque a plataforma Red101 Market integra e digitaliza toda a rede, incluindo a Diversey e seus distribuidores exclusivos; e ao mesmo tempo oferece um novo e moderno canal de compras para nossos clientes diretos e indiretos. Este é o início de uma jornada muito importante e as expectativas são muito altas ", afirma Ariel Rosemblat, Diretor de Excelência Comercial, Vendas e Operações de Serviços, LATAM.

A RedCloud, que recentemente foi premiada como a empresa mais valiosa do Reino Unido, tem a missão de possibilitar uma economia global de "venda em qualquer lugar", onde as marcas podem alcançar qualquer pequena empresa, em qualquer mercado e a qualquer momento através da primeira plataforma de comércio aberto ponta a ponta do mundo. Esta tecnologia foi projetada para desbloquear o potencial de negócios de mais de 1 bilhão de microempresas em mercados emergentes e atender à crescente demanda global por bens de consumo.

Sobre a RedCloud

A RedCloud é uma empresa de tecnologia global comprometida em viabilizar o comércio em todos os lugares, capacitando compradores e vendedores locais de mercados emergentes a conectarem-se às indústrias e marcas FMCG globais. Apoiada pelos principais investidores da Europa e pela maior rede de pagamento do mundo, a RedCloud está preparada para impulsionar o crescimento econômico na indústria de FMCG, fornecendo novos níveis de visibilidade e permitindo a tomada de decisões estratégicas com base na análise de dados em tempo real, reunidos ao longo de toda a cadeia de distribuição.

Sobre a Diversey

A missão da Diversey é proteger e cuidar das pessoas por meio de soluções líderes em higiene, prevenção de infecções e limpeza. Desenvolvemos e entregamos produtos, serviços e tecnologias inovadoras que salvam vidas e protegem nosso meio ambiente. Ao longo de 95 anos, a marca Diversey se tornou sinônimo de qualidade de produto, serviço e inovação.

Nosso conjunto de soluções totalmente integradas combina produtos químicos patenteados, equipamentos de dosagem e distribuição, máquinas de limpeza, serviços e análise digital. Somos um parceiro confiável; atendendo mais de 85.000 clientes em mais de 80 países com uma rede global de aproximadamente 8.500 funcionários.

Somos os líderes globais de fornecimento de produtos puros da indústria de limpeza e higiene para os mercados institucionais, de alimentos e bebidas. Oferecemos tranquilidade aos clientes, ajudando a manter a integridade de sua marca para que possam se concentrar no crescimento de seus negócios. Por meio de serviços que podem ser repetidos de ponta a ponta, oferecemos os mais altos padrões em todas os locais do cliente para alcançar maior eficiência operacional e sustentabilidade ambiental.

Para mais informações, visite www.diversey.com ou nos siga no LinkedIn, Facebook ou Twitter @diversey.

