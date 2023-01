Divulgados os 20 Melhores Lugares para Trabalhar de 2022

LONDRES, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A organização Best Places to Work anunciou hoje a lista dos 20 melhores lugares do mundo para se trabalhar de 2022. No topo da classificação deste ano está a Novo Nordisk, uma empresa global de saúde com quase um século de inovação e liderança no tratamento do diabetes, seguida pela Takeda, a empresa líder global em saúde. A Dell garantiu a terceira posição entre as 20 organizações de melhor desempenho do mundo.

Para serem consideradas, as empresas devem ser identificadas como empregadoras de destaque em pelo menos um dos continentes. Nos últimos anos, o programa Best Places to Work reconheceu os principais empregadores em todo o mundo, com o respaldo de vários anos de experiência na avaliação da cultura do local de trabalho, engajamento dos funcionários e eficácia organizacional.

Anualmente, o programa faz parceria com empregadores globais para ajudá-los a medir, comparar, melhorar suas práticas de RH, a experiência de seus funcionários e ter acesso às ferramentas e expertise que eles precisam para promover mudanças eficazes e sustentáveis em suas empresas. As empresas que ficaram no topo da lista principal este ano demonstraram excelência no local de trabalho, criando experiências diferenciadas para os funcionários e culturas inclusivas que geram resultados comerciais mais sólidos e sustentáveis. Essas empresas sabem como construir uma vantagem competitiva, independentemente das barreiras potenciais, incluindo o tamanho da empresa, a dispersão geográfica e as características do setor.

Lista dos 20 Melhores Lugares para Trabalhar de 2022

1. Novo Nordisk

2. Takeda

3. Dell

4. MSD

5. Amway

6. Alcon

7. AstraZeneca

8. Webhelp

9. Safran

10. Hilti

11. BSH

12. Comdata

13. AIA Group

14. Fujitsu

15. Doctolib

16. Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

17. Diageo

18. Jardine Schindler Group

19. Servier

20. Roche

O Best Places to Work é um programa de certificação internacional, considerado o "Padrão Platinum" na identificação e reconhecimento dos melhores locais de trabalho do mundo, oferecendo aos empregadores a oportunidade de aprender sobre a qualidade de suas práticas de RH, o engajamento de seus funcionários e homenagear aqueles que oferecem uma experiência de trabalho excepcional com os mais altos padrões em relação às condições de trabalho.

Para mais informações sobre o programa, acesse www.bestplacestoworkfor.org.

FONTE Best Places to Work

