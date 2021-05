Dixon, Honda, gana la primera posición de partida para la 105.ª versión de las 500 millas de Indianápolis

Dos de los compañeros del equipo Ganassi de Dixon, Tony Kanaan y Alex Palou, también lograron la Fast Nine y se alinearán en la segunda fila, mientras que la fila tres está impulsada por Honda y la componen Ryan Hunter-Reay del Andretti Autosport, Helio Castroneves del Meyer Shank Racing y Marcus Ericsson del Ganassi.

El motor V6 HI21TT Honda de la Indy Car impulsó a siete de los que clasificaron en la sesión Fast Nine de hoy, al igual que a nueve de los que quedaron entre los mejores 11 en la parrilla para la Indy 500 del próximo domingo.

Este año, la competencia 105 del espectáculo de carreras más grandioso, ofrece el campo Indy 500 más rápido de la historia, con una velocidad promedio de clasificación de 230.325 mph, que opaca el récord anterior establecido en 2014.

Pilotos y Equipos Honda en las 500 millas de Indianápolis 2021:

• 1.o Scott Dixon-W Chip Ganassi Racing Honda • 2.o Colton Herta Andretti Autosport Honda • 5.o Tony Kanaan-W Chip Ganassi Racing Honda • 6.o Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda • 7.o Ryan Hunter-Reay-W Andretti Autosport Honda • 8.o Helio Castroneves-W Meyer Shank Racing Honda • 9.o Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda • 10.o Alexander Rossi-W Andretti Autosport Honda • 11.o Ed Jones Dale Coyne Racing con Vasser-Sullivan Honda • 13.o Pietro Fittipaldi-R Dale Coyne Racing con RWR Honda • 15.o Takuma Sato-W Rahal Letterman Lanigan Honda • 16.o James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda • 18.o Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda • 20.o Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda • 23.o Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Honda • 25.o Marco Andretti Andretti Autosport Honda • 28.o Stefan Wilson Andretti Autosport Honda



W - Ganadores anteriores de las 500 millas de Indianápolis

R - Novatos de las 500 millas de Indianápolis



Declaración

Scott Dixon (Chip Ganassi Honda) El piloto más rápido en la primera ronda clasificatoria de las 500 millas de Indianápolis: "Gran ovación para Honda, felicitaciones a ellos por lograr siete de los puestos [Fast Nine], ya que esta serie es muy competitiva. Entre más me involucro en este deporte, más aprecio los triunfos que logramos como equipo, ya que me doy cuenta de lo difíciles que son. Tener cuatro autos del Chip Ganassi Racing entre los mejores nueve es algo con lo que soñaría cualquier equipo. Es un trabajo duro y nunca es la responsabilidad exclusiva de una sola persona. Tenemos un excelente equipo y todos trabajan muy duro para que todo funcione".

Colton Herta (Andretti Autosport Honda) Arranca en el medio de la primera fila, de segundo, en su segunda participación en las 500 millas de Indianápolis: "Estoy muy feliz de tener la oportunidad de [estar entre los nueve más rápidos] y correr por la posición inicial hoy. No puedo esperar a que sea domingo. Sé que tenemos un excelente auto de carreras, solo nos faltó la velocidad en esa primera y segunda vuelta [clasificatoria] que Scott [Dixon] tuvo hoy. Pero estoy feliz con el resultado de hoy. Estoy muy feliz por Gainbridge, por todo el equipo Andretti Autosport, y me siento orgulloso de correr con la tecnología de Honda. Ustedes vieron la cantidad de autos impulsados por Honda entre los Fast Nine [siete], es algo increíble".

Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing) Arranca en la mitad de la segunda fila, de quinto, en su 20.a participación en las 500 millas de Indianápolis: "Las condiciones hoy fueron muy decentes. Me hicieron una pregunta [su equipo] justo antes de correr: que si quería recortar más y decidí que no, y ahora lo lamento. Pero fue una excelente carrera para nosotros, me sentí muy cómodo. Y estoy feliz por Scott [Dixon]. Tenemos una atmósfera muy agradable en este equipo. Por supuesto, quería haber sido yo [en la posición inicial], pero estoy muy feliz por Scott y el equipo Ganassi".

David Salters (presidente de Honda Performance Development) acerca de la primera posición de partida de Honda y el esfuerzo general en las clasificatorias para las 500 millas de Indianápolis de este domingo: "Solo me gustaría destacar nuestro aprecio y gran admiración por el Chip Ganassi Racing y Scott Dixon, así por como la organización Andretti Autosport y Colton Herta. Ambos equipos, junto con el Meyer Shank Racing, desplegaron un poderoso espectáculo hoy para nuestros fanáticos y el público en general. Quisiera agradecer de manera contundente a nuestro equipo de ingenieros y asociados de Honda en HPD, quienes trascienden los límites cada día. Es hermoso ver que sus esfuerzos son recompensados. Para concluir como un hombre de origen inglés: 'this was the bollocks'" ("esto fue espectacular").

Kelvin Fu (director de Administración del Programa HPD) acerca del desempeño general de Honda en las clasificatorias de este fin de semana: "Fue un fin de semana increíble para Honda y HPD. Es un verdadero tributo al duro trabajo de todos [en la sede central de HPD] en Santa Clarita [California]. Felicitaciones a Scott Dixon y al Chip Ganassi Racing por poner sus cuatro autos en el Top Nine, a las perfectas reparaciones durante la noche para el auto de Alex Palou [afectado en un accidente el sábado] y a una semana de carreras impecable".

Datos rápidos

Esta es la 14.a primera posición de partida de Honda en 21 carreras en las 500 millas de Indianápolis, y la 7.a primera posición de partida con competencia de múltiples fabricantes.

Esta es la cuarta primera posición de partida en 19 ocasiones de las 500 millas de Indianápolis de Scott Dixon , con sus últimas primeras posiciones en 2008 (cuando también ganó la carrera), 2015 y 2017. Dixon también tomó la delantera en la primera ronda clasificatoria del sábado. Esta es la sexta primera posición de partida en las 500 millas de Indianápolis para el Chip Ganassi Racing.

Tras la conclusión de las clasificatorias, la INDYCAR organizó una sesión de práctica de dos horas para el campo de partida completo de 33 autos. Una vez más, los pilotos y equipos de Honda lideraron el camino, llevándose ocho de las 10 mejores posiciones en la tabla de velocidades, encabezada por Alex Palou , del Chip Ganassi Racing a 225.649 mph.

Otros pilotos entre los 10 mejores de la práctica en la tarde del domingo fueron Marcus Ericsson , Tony Kanaan , Scott Dixon (clasificado en la primera posición de partida), el defensor de la victoria de carrera Takuma Sato , Graham Rahal , Stefan Wilson y Marco Andretti .

Honda ha ganado más 500 millas de Indianápolis que cualquier otro de los principales fabricantes: 13 victorias en 20 carreras —una tasa de éxito del 65 %— desde que la compañía entró en la competencia INDYCAR en 1994. Honda ha tenido más partidas de carrera que cualquier otro fabricante de autos en las 500 millas de Indianápolis: 388 partidas. Los pilotos Honda también han terminado más vueltas de carreras en las 500 millas de Indianápolis que cualquier otra marca de autos: 67,789 vueltas.

Honda y Honda Performance Development hacen llegar sus más profundas condolencias a la familia, amigos y muchos seguidores de Andre Ribeiro , quien falleció este fin de semana en Sao Paulo , Brasil, a la edad de 55 años tras batallar contra el cáncer. El 20 de agosto de 1995, Ribeiro registró la primera victoria de Honda en la Indy Car , ganando desde la posición inicial de partida en su Tasman Motorsports Reynard Honda en New Hampshire International Speedway.

Dónde ver las 500 millas de Indianápolis

La transmisión por televisión desde el Indianapolis Motor Speedway inicia a las 9:00 a. m., hora de verano del este, el domingo 30 de mayo en la red NBC Sports e incluirá un programa posterior a la carrera, también en NBCSN.

El cubrimiento en vivo de la red NBC para la versión 105 de las 500 millas de Indianápolis empieza a las 11:00 a. m., hora de verano del este, con la bandera verde para dar inicio a la competencia de 200 vueltas a las 12:45 p. m., hora de verano del este.

Puede encontrar el contenido de las redes sociales de Honda Racing y enlaces de video de Indianápolis en Instagram (www.instagram.com/hondaracing_hpd), Twitter (twitter.com/HondaRacing_HPD) y Facebook (www.facebook.com/HondaRacingHPD). Hay contenidos adicionales y videos en formato largo disponibles en el canal de Honda Racing/HPD en YouTube (https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV).

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1517462/Hondas_Scott_Dixon_Indy.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/83597/honda_performance_development__inc__honda_racing_logo.jpg

FUENTE Honda Racing/HPD

SOURCE Honda Racing/HPD