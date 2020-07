Dixon, Rahal llevan a Honda a un final de 1-2 en el GMR Grand Prix en Indianápolis

Por su parte, Rahal fue capaz de aprovechar una estrategia de dos paradas a su favor, con el piloto de Rahal Letterman Lanigan Racing compitiendo muy fuerte en el tercio medio de la carrera, donde lideró en 18 vueltas y tuvo una buena oportunidad para alcanzar la victoria. Pero cuando la única bandera de precaución de la carrera apareció en la Vuelta 36, la ventaja de la estrategia de dos paradas de Rahal quedó anulada. En las vueltas finales, Rahal superó un fuerte reto de Simon Pagenaud, que defendía su victoria de 2019, para alcanzar el segundo puesto en el podio.

Detrás de los dos ganadores, Colton Herta lideró para Andretti Autosport con un sólido final en cuarto lugar, mientras el compañero de equipo de Dixon, Marcus Ericsson, llevó su Honda al sexto puesto. Santino Ferruci, en el noveno, y Takuma Sato completaron los 10 primeros puestos para Honda.

Con dos victorias en dos carreras de esta temporada, Honda también sigue liderando el Campeonato de Fabricantes de IndyCar, con un total no oficial de 182 puntos frente a 142 puntos para Chevrolet.

Lo que viene

El GMR Grand Prix de hoy es el primero de tres fines de semana consecutivos –y cinco carreras– en la reanudada SERIES NTT INDYCAR de 2020. La serie ahora se mueve hacia el norte, al pintoresco Road America en Elkhart Lake, Wisconsin, para la doble carrera REV Group Grand Prix del 11 y el 12 de julio. Un segundo fin de semana de doble carrera sigue el 17 y el 18 de julio en la pista ovalada del Autódromo de Iowa.

Citas

Scott Dixon (Chip Ganassi Racing Honda) Empezó séptimo, terminó primero; segunda victoria consecutiva en el INDYCAR para abrir la temporada de 2020 y la 48ª victoria de su carrera: "Uno nunca sabe cómo va a salir. Graham Rahal estuvo super rápido, especialmente con los neumáticos 'negros' [primarios de Firestone]. Tuvimos un poco de suerte [con la precaución] que nos puso en la dirección correcta. La potencia de Honda fue fantástica, e hicimos un cambio en el auto [durante la segunda parada en los pits] y después fue tan fácil conducir el auto de PNC que pudimos sencillamente 'marcharnos'".

Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Honda) Empezó cuarto, terminó segundo: "Pensé que la estrategia [de dos paradas] estaba funcionando perfectamente. Al salir de los pits después de la primera parada y estar todavía con [Will] Power y [Jack] Harvey y todos los chicos, no podía pensar en otra cosa que cuando pasamos por los pits por última vez, habíamos tenido una ventaja de unos 25 o 30 segundos, pero obviamente la [bandera de precaución] amarilla apareció y anuló nuestra estrategia. Pero 'Dixie' mantuvo un paso tremendo en la última parte de la carrera. Pero el auto de Fifth Third Bank estuvo formidable hoy. Creo que nuestros chicos hicieron un trabajo magnífico. Para nuestro equipo, después de [la decepción en] Texas, esto nos parece sumamente bueno".

Ted Klaus (presidente de Honda Performance Development) sobre la victoria de Honda de hoy en el GMR Grand Prix: "Es fantástico para Honda haber superado los obstáculos y haber ganado en el circuito cerrado del Autódromo de Indianápolis. Cada victoria en este famoso autódromo es especial. Scott Dixon y Chip Ganassi Racing lo hicieron una vez más, y tuvimos a tres equipos de HPD en los cuatro primeros lugares con Graham Rahal para Rahal Letterman Lanigan Racing y Colton Herta con Andretti Autosport. Felicitaciones a todos en HPD y a nuestros equipos asociados, que contribuyeron a que tuviéramos este día grandioso. ¡Todos lo ganaron hoy!"

GMR Grand Prix de la SERIE NTT INDYCAR

Circuito: Autódromo de Indianápolis (circuito cerrado de 2.439 millas) Indianápolis, IN Ganador de 2019: Simon Pagenaud (Team Penske) 103.254 mph de promedio Tiempo: Mayormente soleado, caliente, 89 grados F

Los 10 mejores resultados de la carrera: Final Inicio Piloto Equipo Fabricante Vueltas Notas

1. 7. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 80 114.789 mph de promedio

2. 4. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 80 +19.9469 segundos

3. 20. Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 80



4. 3. Colton Herta Andretti Harding Autosport Honda 80



5. 18. Rinus VeeKay-R Ed Carpenter Racing Chevrolet 80



6. 15. Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 80



7. 6. Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 80



8. 13. Patricio O'Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 80



9. 15. Santino Ferrucci DCR con Vasser-Sullivan Honda 80



10. 17. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 80



Otros resultados de Honda

11. 19. James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 80 Compitiendo

13. 12. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 80 Compitiendo

14. 22. Zach Veach Andretti Autosport Honda 80 Compitiendo

15. 9. Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing Honda 80 Compitiendo

17. 2. Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 80 Compitiendo

19. 21. Alex Palou-R DCR con Team Goh Honda 80 Compitiendo

22. 25. Marco Andretti Andretti Herta Autosport Honda 79 Compitiendo

24. 16. Spencer Pigot Rahal Letterman Lanigan Honda 79 Compitiendo

25. 11. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 41 No terminó – problema mecánico



