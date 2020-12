DJ Khaled Anuncia "Another One" con su Entrada al Sector de los Productos de Salud y Bienestar Elaborados con CBD

"Como padre, empresario, ejecutivo musical y visionario, estoy bendecido con inspiración diaria, el impulso para trabajar duro y una pasión por el éxito.El CBD se ha convertido en parte de mi rutina diaria y me permite concentrarme en mí y en mis energías, mientras me esfuerzo por mejorar cada día", dice DJ Khaled. "Me sentí atraído hacia Endexx Corporation porque es una empresa innovadora que ha demostrado tener las claves para ofrecer productos consistentes, de primera línea y de alta calidad".

"Estamos muy contentos de anunciar nuestra asociación con DJ Khaled", declaró Todd Davis, CEO de Endexx Corporation. "El conocimiento y la pasión de Khaled por el CBD es abundante y nos dimos cuenta de que estamos alineados en nuestro enfoque hacia la calidad del producto y nuestra visión comercial. Entendemos y compartimos los valores de que una marca va más allá de los productos físicos; necesita ayudar a las personas a sentirse bien consigo misma y ser parte de su día a día y estilo de vida".

IMPACT Brokers, con sede en Miami, la tercera parte en la empresa conjunta, encabezará los esfuerzos de marketing integrado y ventas de la marca. "Estamos comprometidos a acelerar la innovación y la diversidad en esta industria en desarrollo, mientras ofrecemos orientación estratégica a los mejores proveedores de CBD del mercado. IMPACT Brokers está a la vanguardia de la cultura y tiene la capacidad de predecir las tendencias de la industria. Nos entusiasma lograr que este nuevo negocio tenga alcance nacional", dice Ryan Stender, CEO de IMPACT Brokers. Se prevé el lanzamiento de esta colección rica en cannabidiol y derivados del cáñamo para principios de 2021.

Sobre DJ Khaled

Durante más de dos décadas, la sola mención de DJ Khaled ha implicado un nivel elevado de grandeza musical, excelencia empresarial e impacto cultural. Se le ha escuchado a través de un catálogo multiplatino ganador de premios GRAMMY®, se le ha visto en éxitos de taquilla como Bad Boys For Life, se le ha visto en la portada de Rolling Stone, en numerosos programas de televisión y su presencia se ha sentido desde las calles hasta la Casa Blanca de Barack Obama. Ha logrado decenas de certificaciones de platino y oro, incluyendo el éxito "I'm the One" [con Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, y Lil Wayne], séxtuple platino y número 1 en el Billboard Hot 100; "Wild Thoughts" [con Rihanna y Bryson Tiller], cuádruple platino; y "No Brainer" [con Justin Bieber, Chance the Rapper, y Quavo], doble platino. Este último impulsó su álbum de 2019, Father of Asahd [We The Best Music Group / Epic Records], a la cima de los rankings musicales. No sólo obtuvo una certificación de platino, sino que también se convirtió en su tercer debut consecutivo en el número 2 del Billboard Top 200 y surgió como el disco número 1 en streaming tras su lanzamiento. Hasta la fecha, ha movido 20 millones de sencillos y 6 millones de álbumes, además de alcanzar más de 4 mil millones de reproducciones vía streaming. Cabe también mencionar que lanzó We The Best Music Group, sello discográfico, compañía de administración, publicación y producción y estudio musical en alta demanda. Siendo un filántropo comprometido, fundó la organización 501 (c) 3 We The Best Foundation. Esta ayuda a personas de comunidades desatendidas de los Estados Unidos y apoya a varias organizaciones sin fines de lucro. Ha apoyado la lucha contra COVID-19. El líder de U2, Bono, lo reclutó como primer embajador de las redes sociales para Project Red, y es el portavoz nacional de Get Schooled. Ahora, el poder de este legado define su decimotercer álbum de larga duración- que lleva su nombre de nacimiento- Khaled Khaled [We The Best Music Group / Epic Records], precedido por dos imponentes éxitos junto a su frecuente colaborador Drake, llamados "POPSTAR" y "GREECE".

Sobre Endexx Corporation

Endexx Corporation, a través de su división operativa CBD Unlimited, desarrolla y distribuye productos naturales con CBD derivado de la planta de cannabis sativa (cáñamo), que contienen menos de un 0.01% de THC. Sus productos van desde aceites, cápsulas, tópicos y productos para mascotas, todos con el fines terapéuticos de de alivio del dolor en humanos y mascotas. Los Phyto-Bites son masticables de CBD para uso animal formulados con el fin de promover la salud y ayudar a reducir la ansiedad por separación, el dolor y la inflamación. La ciencia detrás de estos productos conlleva más de media década de investigación de campo y pruebas de laboratorio para proporcionar precisión en la dosis y una absorción óptima por porción.

Sobre IMPACT Brokers

Fundada en 2020, IMPACT Brokers ofrece servicios integrales de gestión de marca, proporcionando conexiones auténticas entre sus clientes y los consumidores. A través de estrategias innovadoras, IMPACT proporciona acceso único a una red en crecimiento de más de 300,000 minoristas en América del Norte. Con más de 75 años de experiencia combinada en productos envasados, vinos y bebidas espirituosas, hotelería, y entretenimiento, la empresa sabe cómo convertir a un producto en una valorada marca. Gracias a su red de duraderas relaciones, garantiza a los proveedores de CBD una rápida rotación de sus productos en puntos de venta minorista.

