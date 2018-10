DJI démarre le recrutement pour son concours mondial de robotique

Les ingénieurs du monde entier sont invités à mettre leurs compétences intellectuelles à l'épreuve et à avoir la possibilité de gagner 75 000 USD

SHENZHEN, Chine, 22 octobre 2018 /PRNewswire/ -- RoboMaster, le concours annuel de robotique créé par DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie d'imagerie créative, a levé le rideau pour la cinquième année et invite dès à présent les ingénieurs à participer au concours RoboMaster 2019. RoboMaster est un concours international de robotique ouvert à toutes les universités et à tous les étudiants passionnés d'ingénierie et de robotique. Les équipes intéressées en sauront plus sur le concours RoboMaster 2019 en s'inscrivant sur : https://www.robomaster.com/en-US

L'édition 2018 du concours s'est achevée en juillet dernier sur la victoire de l'équipe de l'université de technologie de Chine méridionale qui a remporté le trophée d'or. Près de 200 équipes et 10 000 jeunes ingénieurs du monde entier se sont inscrits à la compétition, dont 32 équipes qui se sont affrontées au stade Shenzhen Bay à Shenzhen, en Chine, lors de la ronde finale. La finale du concours 2018 a attiré plus de 990 000 téléspectateurs de 30 pays qui ont regardé la manifestation sur Twitch.tv. Pour découvrir les moments forts de la finale du RoboMaster 2018, veuillez visiter https://www.twitch.tv/robomaster/videos/all.

Commentant la cérémonie de remise des prix du RoboMaster 2018, le capitaine de l'équipe de l'université de technologie de Chine méridionale, Wenhui Chen, a déclaré : « Ça a été une expérience passionnante et fructueuse pour l'équipe au cours des neuf derniers mois. RoboMaster nous a donné la possibilité de mettre en pratique l'apprentissage théorique, de jouer avec la technologie 'cool' (légère) et de créer quelque chose de réel. Voir nos robots prendre vie et pouvoir rivaliser avec tant d'équipes différentes a été un sentiment incroyable ».

Sponsorisé et soutenu par DJI, RoboMaster est un concours annuel de robotique destiné aux équipes d'ingénieurs en herbe qui souhaitent concevoir et construire des robots de dernière génération afin de rivaliser pour décrocher la première place. RoboMaster a gagné en popularité auprès de la communauté des ingénieurs et a offert une scène mondiale aux étudiants universitaires désireux de vivre intensément leur passion pour les sciences et la technologie et de mettre leur talent en avant.

« La compétition RoboMaster est unique dans le sens où c'est une vraie expérience vécue par les participants pendant les neuf mois de travail en équipe, où ils s'attachent en permanence à résoudre des problèmes et à mettre leurs connaissances théoriques à l'épreuve », a déclaré Roger Luo, président de DJI. « Le concours est une excellente plate-forme pour les jeunes ingénieurs qui souhaitent démontrer leurs compétences et présenter la robotique de façon divertissante et attirante. Qui plus est, ce qu'ils apprennent ici pourrait un jour déboucher sur des applications et des solutions concrètes susceptibles d'apporter des changements positifs dans le monde. »

Une équipe du concours RoboMaster peut être composée d'étudiants universitaires à plein temps, de leurs instructeurs et de leurs conseillers externes. Pour participer officiellement au concours, les équipes doivent soumettre des propositions d'ingénierie et franchir certaines étapes techniques lors de la préparation de leurs robots. Chaque équipe présélectionnée aura l'occasion de développer des robots terrestres et aériens à l'aide de la technologie de pointe de DJI. Les robots sont constitués de divers composants clés, par exemple des moteurs, des variateurs de vitesse électroniques, des caméras industrielles, des capteurs photoélectriques, des semi-conducteurs et des microcontrôleurs. Avec sa flotte de robots, chaque équipe doit créer une stratégie afin de remporter une victoire sur son adversaire à l'intérieur du RoboMaster Arena. Pour consulter l'ensemble des règles, rendez-vous sur https://www.robomaster.com/en-US/resource/pages/879?type=announcementSub.

Pour sa cinquième année, RoboMaster suscite l'intérêt de la communauté mondiale des ingénieurs et des roboticiens. Les équipes étrangères des compétitions précédentes comprenaient des étudiants de Chine continentale, des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, du Japon, de Singapour, de Hong Kong et de Macao.

Pour vous inscrire au RoboMaster 2019 : https://www.robomaster.com/en-US

À propos de RoboMaster

Organisé et sponsorisé par DJI, RoboMaster est l'un des concours de robotique les plus avancés au monde, où convergent l'ingénierie innovante, le jeu et le divertissement en un seul évènement bien rempli. Ce concours annuel a été conçu pour les équipes d'ingénieurs en herbe qui souhaitent construire des robots de dernière génération et se disputer la suprématie intellectuelle. RoboMaster n'a pas seulement gagné en popularité auprès des ingénieurs ces dernières années, mais il est aussi devenu une manifestation passionnante et divertissante pour le grand public. L'édition 2018 du concours RoboMaster a attiré des milliers d'étudiants en ingénierie du monde entier, notamment des équipes venues de Chine continentale, des États-Unis, du Canada, de Singapour, de Hong Kong et de Macao. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.robomaster.com/en-US

À propos de DJI

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie d'imagerie aérienne, a été fondée et est dirigée par des passionnés d'hélicoptères télécommandés et des experts en technologie de pilotage et de stabilisation des caméras. L'entreprise a pour objectif de rendre les équipements et les plateformes de photographie aérienne et de réalisation de films plus accessibles, plus fiables et plus faciles à utiliser pour les créateurs et les innovateurs du monde entier. DJI opère actuellement à l'international sur le continent américain, en Europe et en Asie. Ses produits et solutions révolutionnaires ont été choisis par des clients dans plus de 100 pays pour des applications dans la réalisation de films, la construction, l'inspection, les interventions d'urgence, l'agriculture, la conservation et d'autres secteurs.

