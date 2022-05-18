Дхарсоно Хартоно стал лауреатом премии YPO Global Impact Award 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая 2022 г. /PRNewswire/-- Сегодня Международная организация бизнес-лидеров (YPO), всемирное сообщество лидеров, объединяющее более 30 тысяч руководителей высшего звена в 142 странах, объявила Дхарсоно Хартоно (Dharsono Hartono), Генерального директора компании PT Rimba Makmur Utama (RMU), лауреатом премии YPO Global Impact Award 2022 года. Компания PT Rimba Makmur Utama управляет проектом Katingan Mentaya Project, направленным на сокращение вырубки лесов и поддержку целей устойчивого развития в Индонезии.

Премия YPO Global Impact Award является самой высокой наградой для членов YPO и вручается руководителям, влияние которых является как устойчивым, так и масштабируемым, в знак признания их влияния за пределами организации.

«Дхарсоно и его работа в Индонезии вдохновляют всех нас в сообществе YPO, — заявил глава YPO Ксавье Муфрагги (Xavier Mufraggi). — Его работа не только оказывает существенное воздействие на окружающую среду; ему также удается находить долгосрочные решения для местных сообществ и формировать новое поколение лидеров и предпринимателей».

Во главе компании PT Rimba Makmur Utama Дхарсоно и его команда помогают внедрить модель устойчивого землепользования путем сокращения вырубки и вырождения лесов, содействия природосбережению, укрепления экологической устойчивости и поддержки экономического роста в Индонезии. В рамках проекта Katingan Mentaya Project компания сохраняет и восстанавливает крупные участки торфяно-болотных лесов.

Целью проекта Katingan Mentaya Project является защита 157 875 га (390 117 акров) лесов в регионе Центральный Калимантан в Индонезии на южной окраине Борнео, обычно используемых для лесозаготовок. Этот проект в год создает в среднем 8 миллионов квот на углеродные выбросы, верифицированных по Тройному золотому стандарту (Triple Gold), что эквивалентно выхлопам двух миллионов автомобилей.

Кроме того, Дхарсоно и его проект установили партнерские отношения с 35 местными сельскими общинами и предоставили им альтернативные источники устойчивого дохода, а также 1000 займов по линии микрофинансирования для малых предприятий.

Дхарсоно заявил: «Для меня большая честь получить премию Global Impact Award 2022 года. Когда я и мой партнер Резал Кусумаатмаджа (Rezal Kusumaatmadja) основали компанию RMU 15 лет назад, у нас было видение мировой экономики, которая ставила бы Землю и людей превыше всего. Проект Katingan Mentaya Project сегодня стал доказательством того, что компания, предлагающая экологические решения, может бороться с изменением климата реальными действиями, которые положительно влияют на экосистемы, сообщества и биоразнообразие. Нам предстоит еще долгий путь, но эта награда будет для нас мощным стимулом к выполнению нашей миссии».

Дхарсоно стал одним из лауреатов, представляющих регионы YPO по всему миру.

Региональными почетными лауреатами премии YPO Global Impact Award стали:

Информация о сообществе YPO:

YPO — международное сообщество лидеров, объединяющее более 30 тысяч руководителей высшего звена из 142 стран, связанных общим убеждением в том, что миру нужны лидеры более высокого класса. Каждый из участников YPO добился значительных успехов на руководящем посту в молодом возрасте. Все они играют ведущую роль в компаниях и организациях, ежегодный совокупный доход которых составляет 9 триллионов долларов США. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга, обмениваясь своим уникальным опытом в рамках сообщества, в основе которого лежат принципы многообразия, открытого обмена знаниями и доверия. Более подробная информация представлена на сайте ypo.org.

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