DKNY présente Suki Waterhouse pour sa campagne de lingerie du printemps 2020

NEW YORK, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- La mannequin, actrice, chanteuse et entrepreneuse anglaise, Suki Waterhouse, est la star de la campagne #UnderneathMyDKNY du printemps 2020, qui veut mettre en valeur la nouvelle collection de lingerie sexy et prêt-à-porter. Avec son glamour discret, son rythme de vie accéléré et son attitude audacieuse, Suki est la muse de DKNY. Elle allie style et substance, pouvoir et séduction, donnant ainsi vie au concept de « première couche » de notre ligne de lingerie, et ce dans le but de former une collection authentique et intime.