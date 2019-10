DMCC recebe o prêmio de 'Zona Franca Global do Ano' pelo período recorde de cinco anos consecutivos

Além disso, a fDi selecionou o DMCC para: o Prêmio de Liderança de Pensamento em reconhecimento ao seu relatório O Futuro do Comércio, a Série sobre o Conhecimento do DMCC e sua estratégia de engajamento internacional; o Prêmio do Slogan de Marketing pelo seu slogan Made for Trade (Feito para o Comércio); e o Prêmio de Expansões em reconhecimento pelas inúmeras companhias-membros do DMCC expandindo suas operações na Zona Franca.

"Há anos, o DMCC trabalha incansavelmente para a criação de um mercado que remova as barreiras ao comércio, e que possibilite a outros fazer negócios. O conceito centrado no cliente é a essência de nossa abordagem, e hoje temos o orgulho de ajudar mais de 16.000 empresas no crescimento de seus empreendimentos", disse Ahmed Bin Sulayem, presidente executivo e CEO do DMCC. "Ser oficialmente reconhecido como a principal Zona Franca do mundo é algo muito especial, e demonstra que nossa estratégia está funcionando. No futuro, nós continuaremos a aperfeiçoar o ecossistema comercial que oferecemos e a fornecer para todas as empresas ambiciosas que habitam dentro dele", acrescentou.

Oitenta e cinco zonas francas globais foram nominadas na competição de 2019 e avaliadas de acordo com uma gama abrangente de critérios.

"O sucesso contínuo das classificações do DMCC é testemunho de nossa abordagem dinâmica, inovadora e avançada, o que ajudou a manter o momento em face da concorrência cada vez maior. Aplaudimos o DMCC e sua administração por essa conquista", disse Courtney Fingar, editora-chefe da fDi Magazine.

A Zona Franca do DMCC atrai as empresas mais ambiciosas do mundo, adicionando mais de 1.800 membros em 2018, e aproximadamente 1.000 no primeiro semestre de 2019. Com uma taxa média de crescimento anual de cerca de 30% durante a última década, o DMCC trouxe para Dubai investimentos estrangeiros diretos (IED) significativos ao fornecer às companhias acesso aos mercados globais de crescimento mais rápido.

SOURCE DMCC