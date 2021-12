DNV Green donne son feu vert à une solution de transport de marchandises en vrac sans émissions

La pile à hydrogène et le craqueur d'ammoniac de dernière génération d'AFC Energy sélectionnés pour la conception du navire de ZeroCoaster

Ouvre la porte à l'utilisation d'ammoniac vert pour décarboniser le marché maritime mondial

LONDRES, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- AFC Energy, l'un des principaux fournisseurs de technologies de production d'électricité à partir d'hydrogène, a le plaisir d'annoncer une étape importante dans l'adoption de la technologie de l'ammoniac et des piles à combustible alcalines à haute densité énergétique dans le cadre de l'effort de plusieurs milliards de dollars visant à décarboniser le secteur maritime mondial.

L'agence internationale de certification DNV a accordé le statut d'« Approbation de principe » (ou « AiP ») au navire cargo à l'ammoniac ZeroCoaster, confirmant une évaluation indépendante selon laquelle la conception du navire est réalisable et qu'il n'y a pas d'obstacles à sa réalisation commerciale.

AFC Energy estime que c'est la première fois qu'une pile à combustible alcaline avec craqueur d'ammoniac et stockage de carburant reçoit cette approbation, ce qui ouvre la voie à l'utilisation d'ammoniac vert pour décarboniser le marché maritime

Points forts

Le consortium ZeroCoaster est dirigé par Vard Engineering Brevik AS et comprend ABB, Trosvik Maritime, SINTEF Ocean et HK Shipping ; il est parrainé par le gouvernement norvégien.

L'objectif est de concevoir la prochaine génération de navires cargo côtiers afin d'accélérer la transition vers des solutions de transport maritime à zéro émission.

Pour atteindre les objectifs de décarbonisation de l'industrie maritime en 2030, la Norvège devrait avoir besoin à elle seule de 1 100 navires à zéro ou à faibles émissions, dont 450 cargos vraquiers du type envisagé par ZeroCoaster.

AFC Energy a commencé à travailler avec VARD, ABB et les partenaires de ZeroCoaster en juin 2021 pour concevoir et mettre au point un système de propulsion modulaire de navire cargo vraquier alimenté par de l'ammoniac vert.

La technologie choisie pour la capacité de 1,2 MW du navire est la nouvelle plateforme marinisée à usage intensif de la série « S » d'AFC Energy, qui devrait accueillir 2 systèmes de piles à combustible alcalines de 600 kW et une technologie de craquage de l'ammoniac dans des conteneurs modulaires de 40 pieds.

VARD va maintenant entamer des discussions commerciales avec des clients potentiels pour l'achat de nouveaux navires fonctionnant à l'ammoniac, équipés du module marinisé de piles à combustible et de craqueurs d'AFC Energy.

Andreas Buskop, Directeur général de l'ingénierie chez Vard Engineering Brevik AS, a déclaré : « VARD a longtemps fait preuve de leadership dans la conception et l'innovation maritime en se concentrant sur l'accélération de la transition vers zéro émission. Nous croyons fermement au rôle que l'ammoniac vert jouera dans le soutien des aspirations de l'industrie à « passer au vert », et en travaillant avec les leaders de l'industrie de la technologie des piles à combustible alcalines, AFC Energy, nous sommes heureux d'avoir obtenu la confirmation de notre AiP de DNV, soulignant ce que nous comprenons être une première mondiale dans la conception du navire pour l'utilisation de la pile à combustible et du craqueur d'ammoniac. Nous sommes maintenant impatients de poursuivre notre collaboration avec AFC Energy pour mener à bien cette conception sur le plan commercial. »

Adam Bond, Président-directeur général d'AFC Energy, a déclaré : « La dépendance croissante de l'industrie maritime à l'ammoniac vert comme carburant de décarbonisation se prête parfaitement à la technologie des piles à combustible alcalines à haute densité énergétique d'AFC Energy. Après avoir travaillé ces six derniers mois à la conception de la marinisation de nos technologies intégrées de piles à combustible et de craqueurs à usage intensif, nous sommes heureux d'avoir été invités à nous associer à des concepteurs et constructeurs de navires de renommée mondiale tels que VARD pour mettre en évidence le potentiel de propulsion et d'alimentation auxiliaire sûre et conforme des navires de charge dans le cadre du projet ZeroCoaster. La réception de l'AiP de DNV est simplement une confirmation et une validation du rôle que notre technologie jouera pour aider les marins à atteindre les objectifs stricts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

DNV, l'un des principaux organismes mondiaux de classification et de certification dans le secteur maritime, a évalué la conception et l'intégration du module de piles à combustible alcalines avec craqueur intégré et a conclu que la conception était conforme à toutes les règles, réglementations et normes maritimes pertinentes.

Cet AIP marque une autre étape clé dans l'exploitation du vaste potentiel de l'ammoniac vert comme carburant à zéro émission dans l'industrie maritime, parallèlement au déploiement de la plateforme de piles à combustible à haute densité énergétique et du module craqueur d'AFC Energy. L'AiP confirme que la conception est réalisable et qu'il n'y a pas d'obstacles qui pourraient empêcher la réalisation de la solution.

Le programme ZeroCoaster de transport côtier de marchandises en vrac, coordonné par VARD, une importante société de conception et de construction de navires, vise à évaluer et à présenter des solutions de conception de navires à émissions nulles utilisant des systèmes de ravitaillement maritimes alternatifs, notamment l'ammoniac vert.

Le programme, financé par le Conseil norvégien de la recherche, va maintenant chercher à intégrer le stockage, la manutention et le craquage de l'ammoniac vert pour générer de l'hydrogène qui sera ensuite utilisé dans un système de piles à combustible alcalines à zéro émission, fourni par AFC Energy pour la propulsion et l'alimentation auxiliaire.

La Norvège a fixé un objectif de réduction des émissions de 50 % d'ici 2030, ce qui devrait nécessiter jusqu'à 1 100 navires à zéro émission (ou à faibles émissions) rien qu'en Norvège, dont 450 cargos vraquiers tels que le ZeroCoaster.

L'ammoniac vert a été présenté comme un carburant clé pour soutenir la décarbonisation de l'industrie maritime mondiale, les estimations suggérant que le carburant pourrait être utilisé pour décarboniser jusqu'à 25-30 % des flottes maritimes.

