Do D2D2T ao F2F2X: Huawei propõe uma nova perspectiva sobre armazenamento de backup

SHENZHEN, China, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/-- No Huawei Connect 2021, a Huawei propôs uma nova perspectiva sobre a revolução de armazenamento de backup: a mudança do D2D2T (disco-para-disco-para-fita) para o F2F2X (Flash-to-Flash-para-tudo). Essa tendência já está evidente, como na adoção de armazenamento primário com base em flash que acelera vários cenários e cargas de trabalho de data center.

Os dados são o novo ouro na era digital, e agora, estamos vendo uma evolução no armazenamento primário de discos giratórios sendo substituídos por tecnologias baseadas em flash. No entanto, embora o armazenamento primário já tenha sido transferido para o flash, toda a infraestrutura de armazenamento, especialmente a tecnologia de proteção, permanece desatualizada. O modelo D2D2T foi introduzido há 15 anos, o que o torna inadequado para resolver novos problemas:

O aumento da quantidade de dados de aplicação importantes causa maior janela de backup, o que é um grande desafio para todas as empresas

Quando os clientes enfrentam uma falha no sistema, é mais importante restaurar os dados o mais rápido possível, mas a tecnologia antiga gera um tempo de recuperação longo e imprevisível.

As cargas de trabalho são executadas durante todo o dia e, quando o trabalho de backup falha durante o processamento, o engenheiro de O&M poderá ser obrigado a levantar-se no meio da noite para reiniciar o trabalho, ou fazê-lo durante o horário de trabalho, o que normalmente causaria impacto negativo no desempenho do sistema de produção.

Agora precisamos da revolução de D2D2T para F2F2X. Para facilitar essa mudança, precisamos melhorar muito o desempenho do armazenamento de backup. Por exemplo, para garantir um RTO mais baixo e restauração instantânea para reutilização de dados, precisamos melhorar o desempenho da recuperação. À medida que o setor se desenvolve, precisamos considerar como os dados podem ser armazenados com segurança nas plataformas de terceiros, como a nuvem pública ou privada de uma organização, bem como em sistemas baseados em disco, fitas e blue-rays," disse Michael Fan, diretor de vendas de soluções de armazenamento de dados da Huawei Enterprise BG.

A Huawei está na vanguarda em muitas tendências e percepções do setor, e ciente de que o F2F2X redefinirá o armazenamento de backup dedicado como um sistema baseado em flash, facilitando novas oportunidades para grandes empresas. O OceanProtect Backup Storage da Huawei foi construído para o futuro e oferece as 4 vantagens a seguir:

Backup e recuperação rápidos: como um sistema all-flash, o OceanProtect está equipado com desempenho rápido no setor, ao mesmo tempo que garante uma janela previsível de tempo de backup e recuperação.

como um sistema all-flash, o OceanProtect está equipado com desempenho rápido no setor, ao mesmo tempo que garante uma janela previsível de tempo de backup e recuperação. Algoritmos integrados: a deduplicação, a compressão e a compactação de comprimento variável embutida oferecem a mais alta redução de dados no setor.

a deduplicação, a compressão e a compactação de comprimento variável embutida oferecem a mais alta redução de dados no setor. Inovação: a Huawei investe e patenteia as melhores tecnologias do futuro do setor de armazenamento all-flash, tornando os sistemas os mais robustos do mundo.

a Huawei investe e patenteia as melhores tecnologias do futuro do setor de armazenamento all-flash, tornando os sistemas os mais robustos do mundo. Abertura: as soluções da Huawei são desenvolvidas para adaptar novos ecossistemas, como contêineres, big data e backup em nuvem, e evoluir com nossos clientes.

Para mais informações, acesse o site do OceanProtect Backup Storage.

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei