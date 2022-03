DO FEIJÃO GOYA AOS ROSÁRIOS, BOB UNANUE, CEO DA GOYA, VAI Á POLÔNIA PARA REALIZAR UMA ENTREGA ESPECIAL DE FÉ, ORAÇÃO E ESPERANÇA PARA O POVO DA UCRÂNIA

"A escuridão é a ausência de luz e o mal é a ausência de Deus. Com o miraculoso presente desses rosários, enviados por essas boas almas, com oração, amor e esperança, lutaremos contra a escuridão e inspiraremos os líderes do mundo a rejeitar o mal e se aproximar de Deus", disse Bob Unanue, presidente e CEO da Goya Foods.

Com a ajuda da ONG Global Empowerment Mission (GEM), e por meio da Goya Europa, sua unidade europeia na Espanha e a iniciativa mundial Goya Gives, a Goya Foods continuará a distribuir centenas de milhares de quilos de alimentos, água e suprimentos, conforme a necessidade, para a Ucrânia e a Polônia, que são para onde muitos refugiados estão fugindo. Com esses rosários dados por fiéis nos EUA, a Goya busca cumprir a missão da Goya Cares, que é de nutrir a alma.

Para saber mais sobre a Goya, acesse: www.goya.com

Sobre a Goya Foods: Fundada em 1936, a Goya Foods, Inc. é a maior empresa de alimentos de propriedade hispânica dos EUA, e se estabeleceu como líder em alimentos e condimentos da América Latina. A Goya fabrica, embala e distribui mais de 2.500 produtos alimentícios de alta qualidade da Espanha, do Caribe, do México e da América Central e do Sul. Os produtos da Goya têm suas raízes nas tradições da culinária das comunidades hispânicas de todo o mundo. A combinação de ingredientes autênticos, temperos robustos e preparação prática torna os produtos da Goya ideais para todos os gostos e todas as mesas. Para mais informações sobre a Goya Foods, acesse www.goya.com.

Para mais informações, entre em contato com:

Natalie J. Maniscalco

845.659.6506/ [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1765557/Goya_Foods_Bob_Unanue.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg

FONTE Goya Foods, Inc.

SOURCE Goya Foods, Inc.