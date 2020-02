Do Lixo ao Luxo - Renata Spallicci usa vestido no Baile do Copa que é uma reflexão sobre o mundo fashion e o meio ambiente

SÃO PAULO, 23 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Entre as várias celebridades do tradicional Baile do Copa, realizado no dia 22 de fevereiro, no Rio de Janeiro, Renata Spallicci brilhou com uma roupa inusitada. A executiva, influenciadora digital e rainha de bateria da Barroca da Zona Sul, aproveitou a visibilidade do carnaval e o tema do baile "Abra as suas asas", que falava de diversidade e liberdade, para defender duas bandeiras pelas quais sempre lutou: a quebra dos padrões estéticos de beleza e o cuidado com o meio ambiente.