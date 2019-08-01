До начала CIIE осталось 100 дней

По информации, обнародованной Министерством коммерции КНР 26 июля, представители свыше 60 стран мира уже подтвердили свое участие в национальном павильоне второй сессии CIIE, которая будет проходить в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года.

Китайская национальная почтовая служба в партнерстве с Китайским управлением Оргкомитетом CIIE 25 июля выпустила 5 000 специальных приветственных открыток для экспонентов и покупателей предстоящей сессии мероприятия.

Кроме того, организаторы выставки анонсировали ряд преференциальных политических инициатив и обнародовали детали подготовки к второй CIIE.

Главная администрация таможни КНР открыла специальный филиал на территории выставки - в Национальном центре выставок и конференций, - для надзора за таможенным оформлением зарубежных экспонатов и предоставления комплексных услуг участникам мероприятия.

Одновременно с этим, администрация разработала и внедрила 13 процедур, направленных на упрощение таможенного оформления, а также опубликовала на своем официальном веб-сайте перечень ограниченных и запрещенных товаров.

Министерство сельского хозяйства КНР упростило процедуру одобрения ввоза-вывоза водных животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, на территории шанхайского муниципалитета.

Шанхайское управление по вопросам интеллектуальной собственности намеревается в приоритетном порядке рассматривать заявки от экспонентов выставки и планирует открыть специальное сервисное окно непосредственно на месте проведения мероприятия.

Выставка является первым мероприятием национального уровня, посвященным импортной продукции. Первая сессия выставки в прошлом году завершилась заключением потенциальных сделок на общую сумму в 57,8 млрд долл. США.

По заявлению заместителя директора Оргкомитета выставки Сунь Чэнханя (Sun Chenghai), свыше 3 000 зарубежных компаний из 150 стран и регионов мира уже подтвердили свое участие во второй сессии CIIE.

По его словам, было сформировано 39 торговых представительств в составе почти 600 вспомогательных торговых миссий из провинций, автономных регионов и муниципалитетов Китая, а регистрация профессиональных посетителей началась с 1 июля.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/955240/CIIE_Event.jpg

SOURCE China International Import Expo