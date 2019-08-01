До начала CIIE осталось 100 дней

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China International Import Expo

Aug 01, 2019, 10:04 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 1 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- До открытия второй сессии Китайской международной выставки импортных товаров (China International Import Expo (CIIE)) осталось 100 дней. 26 июля в Шанхае состоялось мероприятие по установлению деловых связей между экспонентами и покупателями предстоящей выставки. Около 100 компаний пищевой, сельскохозяйственной и медицинской отраслей промышленностей представили свою продукцию и получили возможность пообщаться с потенциальными заказчиками.

Event marks 100 days until CIIE
Event marks 100 days until CIIE

По информации, обнародованной Министерством коммерции КНР 26 июля, представители свыше 60 стран мира уже подтвердили свое участие в национальном павильоне второй сессии CIIE, которая будет проходить в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года.

Китайская национальная почтовая служба в партнерстве с Китайским управлением Оргкомитетом CIIE 25 июля выпустила 5 000 специальных приветственных открыток для экспонентов и покупателей предстоящей сессии мероприятия.

Кроме того, организаторы выставки анонсировали ряд преференциальных политических инициатив и обнародовали детали подготовки к второй CIIE.

Главная администрация таможни КНР открыла специальный филиал на территории выставки - в Национальном центре выставок и конференций, - для надзора за таможенным оформлением зарубежных экспонатов и предоставления комплексных услуг участникам мероприятия.

Одновременно с этим, администрация разработала и внедрила 13 процедур, направленных на упрощение таможенного оформления, а также опубликовала на своем официальном веб-сайте перечень ограниченных и запрещенных товаров.

Министерство сельского хозяйства КНР упростило процедуру одобрения ввоза-вывоза водных животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, на территории шанхайского муниципалитета.

Шанхайское управление по вопросам интеллектуальной собственности намеревается в приоритетном порядке рассматривать заявки от экспонентов выставки и планирует открыть специальное сервисное окно непосредственно на месте проведения мероприятия.

Выставка является первым мероприятием национального уровня, посвященным импортной продукции. Первая сессия выставки в прошлом году завершилась заключением потенциальных сделок на общую сумму в 57,8 млрд долл. США.

По заявлению заместителя директора Оргкомитета выставки Сунь Чэнханя (Sun Chenghai), свыше 3 000 зарубежных компаний из 150 стран и регионов мира уже подтвердили свое участие во второй сессии CIIE.

По его словам, было сформировано 39 торговых представительств в составе почти 600 вспомогательных торговых миссий из провинций, автономных регионов и муниципалитетов Китая, а регистрация профессиональных посетителей началась с 1 июля.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/955240/CIIE_Event.jpg

SOURCE China International Import Expo

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До начала CIIE осталось 100 дней

News provided by

China International Import Expo

Aug 01, 2019, 10:04 ET