До окончания регистрации участников CIIE 2019 осталось всего две недели
Sep 12, 2019, 08:38 ET
ШАНХАЙ (SHANGHAI), 12 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Регистрация профессиональных гостей предстоящей выставки China International Import Expo (Китайской международной выставки импортных товаров и услуг (CIIE)) заканчивается 30 сентября.
Как пояснили в Оргкомитете CIIE, все желающие принять участие в мероприятии должны зарегистрироваться в режиме онлайн, поскольку возможность пройти регистрацию на месте не предусмотрена.
Это ежегодное мероприятие, впервые состоявшееся в 2018 году, представляет собой первую в мире выставку национального уровня, посвященную исключительно импортным товарам и услугам. В этом году CIIE будет проходить с 5 по 10 ноября на территории Национального центра выставок и конференций в Шанхае.
Прошлогодняя сессия дала заметный толчок международной торговле, а стоимость заключенных и запланированных сделок достигла 57,8 млрд долл. США.
В этом году экспозиция будет разделена на семь секторов, охватывающих такие отрасли, как автомобилестроение, производственное оборудование, пищевая и сельскохозяйственная продукция, медицинская техника и потребительские товары. Свою продукцию и услуги на выставке планируют представить свыше 3 000 зарубежных экспонентов.
Организаторы мероприятия также планируют выделить отдельную зону для демонстрации технологий автономного вождения и товаров для ухода за пожилыми людьми. Общая площадь экспозиции в этом году превысит 300 000 кв.м.
Функции CIIE выходят далеко за пределы простой торгово-промышленной выставки. Многие прошлогодние экспоненты отмечают, что это мероприятие помогло им в эффективном установлении новых бизнес-партнерств, продвижении собственной продукции и углубленном понимании потребностей китайского рынка.
В этом году на территории специальных региональных павильонов представители более чем 60 стран мира проведут презентации, посвященные промышленному и инвестиционному климату своих государств.
В рамках выставки состоится и Международный экономический форум "Хунцяо", в ходе которого руководители крупного бизнеса, авторитетные политические деятели и известные ученые поделятся своими взглядами по вопросам искусственного интеллекта, электронной коммерции и реформирования ВТО.
В прошлом году шестидневную экспозицию посетили свыше 800 000 человек, в число которых вошли и покупатели из крупных торговых миссий различных регионов Китая. Событие освещали около 4 100 журналистов из 65 стран мира.
Кроме китайских покупателей мероприятие открыто и для представителей коммерческих фирм, правительственных учреждений и общественных организаций из других регионов земного шара.
Чтобы зарегистрироваться, перейдите по ссылке www.ciie.org, выберите "Регистрация покупателей" в разделе "Коммерческая выставка" и введите данные представителей вашей организации, которые планируют посетить выставку, и отправьте их на рассмотрение организаторам.
По всем вопросам относительно регистрации участников обращайтесь к региональным специалистам Оргбюро CIIE.
|
Европа:
|
Г-н Гу Цзоцзюнь (Gu Zuojun)
|
Tел.: +86-21-67008984
|
Email: gzj@ciie.org
|
Гонконг, Макао и Тайвань:
|
Г-н Лу Найань (Lu Naian)
|
Tел.: +86-21-67008949
|
Email: lna@ciie.org
|
Aзия (кроме Гонконга, Макао и Тайваня):
|
Г-жа Ван Яли (Wang Yali)
|
Tел.:+86-21-67008517
|
Email: wyl@ciie.org
|
Aмерика:
|
Г-жа Чжан Чжийи (Zhang Zhiyi)
|
Tел.: +86-21-67008529
|
Email: zzy@ciie.org
|
Океания и Африка:
|
Г-жа Чжан Шуйя (Zhang Shuya)
|
Tел.: +86-21-39796225
|
Email: zhangsy@ciie.org
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/974772/The_National_Exhibition_and_Convention_Center.jpg
Related Links
SOURCE China International Import Expo
Share this article