До окончания регистрации участников CIIE 2019 осталось всего две недели

Это ежегодное мероприятие, впервые состоявшееся в 2018 году, представляет собой первую в мире выставку национального уровня, посвященную исключительно импортным товарам и услугам. В этом году CIIE будет проходить с 5 по 10 ноября на территории Национального центра выставок и конференций в Шанхае.

Прошлогодняя сессия дала заметный толчок международной торговле, а стоимость заключенных и запланированных сделок достигла 57,8 млрд долл. США.

В этом году экспозиция будет разделена на семь секторов, охватывающих такие отрасли, как автомобилестроение, производственное оборудование, пищевая и сельскохозяйственная продукция, медицинская техника и потребительские товары. Свою продукцию и услуги на выставке планируют представить свыше 3 000 зарубежных экспонентов.

Организаторы мероприятия также планируют выделить отдельную зону для демонстрации технологий автономного вождения и товаров для ухода за пожилыми людьми. Общая площадь экспозиции в этом году превысит 300 000 кв.м.

Функции CIIE выходят далеко за пределы простой торгово-промышленной выставки. Многие прошлогодние экспоненты отмечают, что это мероприятие помогло им в эффективном установлении новых бизнес-партнерств, продвижении собственной продукции и углубленном понимании потребностей китайского рынка.

В этом году на территории специальных региональных павильонов представители более чем 60 стран мира проведут презентации, посвященные промышленному и инвестиционному климату своих государств.

В рамках выставки состоится и Международный экономический форум "Хунцяо", в ходе которого руководители крупного бизнеса, авторитетные политические деятели и известные ученые поделятся своими взглядами по вопросам искусственного интеллекта, электронной коммерции и реформирования ВТО.

В прошлом году шестидневную экспозицию посетили свыше 800 000 человек, в число которых вошли и покупатели из крупных торговых миссий различных регионов Китая. Событие освещали около 4 100 журналистов из 65 стран мира.

Кроме китайских покупателей мероприятие открыто и для представителей коммерческих фирм, правительственных учреждений и общественных организаций из других регионов земного шара.

Чтобы зарегистрироваться, перейдите по ссылке www.ciie.org , выберите "Регистрация покупателей" в разделе "Коммерческая выставка" и введите данные представителей вашей организации, которые планируют посетить выставку, и отправьте их на рассмотрение организаторам.

По всем вопросам относительно регистрации участников обращайтесь к региональным специалистам Оргбюро CIIE.

Европа:



Г-н Гу Цзоцзюнь (Gu Zuojun) Tел.: +86-21-67008984 Email: gzj@ciie.org Гонконг, Макао и Тайвань:



Г-н Лу Найань (Lu Naian) Tел.: +86-21-67008949 Email: lna@ciie.org Aзия (кроме Гонконга, Макао и Тайваня):



Г-жа Ван Яли (Wang Yali) Tел.:+86-21-67008517 Email: wyl@ciie.org Aмерика:



Г-жа Чжан Чжийи (Zhang Zhiyi) Tел.: +86-21-67008529 Email: zzy@ciie.org Океания и Африка:



Г-жа Чжан Шуйя (Zhang Shuya) Tел.: +86-21-39796225 Email: zhangsy@ciie.org

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SOURCE China International Import Expo