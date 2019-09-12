До окончания регистрации участников CIIE 2019 осталось всего две недели

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China International Import Expo

Sep 12, 2019, 08:38 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 12 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Регистрация профессиональных гостей предстоящей выставки China International Import Expo (Китайской международной выставки импортных товаров и услуг (CIIE)) заканчивается 30 сентября.

Как пояснили в Оргкомитете CIIE, все желающие принять участие в мероприятии должны зарегистрироваться в режиме онлайн, поскольку возможность пройти регистрацию на месте не предусмотрена.

The National Exhibition and Convention Center (Shanghai)
The National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

Это ежегодное мероприятие, впервые состоявшееся в 2018 году, представляет собой первую в мире выставку национального уровня, посвященную исключительно импортным товарам и услугам. В этом году CIIE будет проходить с 5 по 10 ноября на территории Национального центра выставок и конференций в Шанхае.

Прошлогодняя сессия дала заметный толчок международной торговле, а стоимость заключенных и запланированных сделок достигла 57,8 млрд долл. США.

В этом году экспозиция будет разделена на семь секторов, охватывающих такие отрасли, как автомобилестроение, производственное оборудование, пищевая и сельскохозяйственная продукция, медицинская техника и потребительские товары. Свою продукцию и услуги на выставке планируют представить свыше 3 000 зарубежных экспонентов.

Организаторы мероприятия также планируют выделить отдельную зону для демонстрации технологий автономного вождения и товаров для ухода за пожилыми людьми. Общая площадь экспозиции в этом году превысит 300 000 кв.м.

Функции CIIE выходят далеко за пределы простой торгово-промышленной выставки. Многие прошлогодние экспоненты отмечают, что это мероприятие помогло им в эффективном установлении новых бизнес-партнерств, продвижении собственной продукции и углубленном понимании потребностей китайского рынка.

В этом году на территории специальных региональных павильонов представители более чем 60 стран мира проведут презентации, посвященные промышленному и инвестиционному климату своих государств.

В рамках выставки состоится и Международный экономический форум "Хунцяо", в ходе которого руководители крупного бизнеса, авторитетные политические деятели и известные ученые поделятся своими взглядами по вопросам искусственного интеллекта, электронной коммерции и реформирования ВТО.

В прошлом году шестидневную экспозицию посетили свыше 800 000 человек, в число которых вошли и покупатели из крупных торговых миссий различных регионов Китая. Событие освещали около 4 100 журналистов из 65 стран мира.

Кроме китайских покупателей мероприятие открыто и для представителей коммерческих фирм, правительственных учреждений и общественных организаций из других регионов земного шара.

Чтобы зарегистрироваться, перейдите по ссылке www.ciie.org, выберите "Регистрация покупателей" в разделе "Коммерческая выставка" и введите данные представителей вашей организации, которые планируют посетить выставку, и отправьте их на рассмотрение организаторам.

По всем вопросам относительно регистрации участников обращайтесь к региональным специалистам Оргбюро CIIE.

Европа:

Г-н   Гу Цзоцзюнь (Gu Zuojun) 

Tел.: +86-21-67008984 

Email: gzj@ciie.org   

Гонконг, Макао и Тайвань: 

Г-н Лу Найань (Lu Naian) 

Tел.: +86-21-67008949 

Email: lna@ciie.org

Aзия (кроме Гонконга, Макао и Тайваня): 

Г-жа Ван Яли (Wang Yali) 

Tел.:+86-21-67008517 

Email: wyl@ciie.org

Aмерика: 

Г-жа Чжан Чжийи (Zhang Zhiyi) 

Tел.: +86-21-67008529 

Email: zzy@ciie.org

Океания и Африка:

Г-жа Чжан Шуйя (Zhang Shuya) 

Tел.: +86-21-39796225 

Email: zhangsy@ciie.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/974772/The_National_Exhibition_and_Convention_Center.jpg

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http://www.ciie.org

SOURCE China International Import Expo

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News provided by

China International Import Expo

Sep 12, 2019, 08:38 ET