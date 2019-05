Do palco às redes sociais: o apresentador Natan Balieiro tenta descobrir porque o empresário Michel Lino se tornou o "cara do selinho azul"

E foi nos bastidores que Natan conversou com Michel Lino, CEO da LinoMix Comunicação. A convite da Deputada Joana Darc, o empresário esteve em um dos camarotes do VillaMix Festival, onde puderam bater um papo sobre a trajetória de Michel. Com histórico no ramo dos eventos, o goiano abandonou o meio para focar no marketing digital, onde tornou-se uma referência no país.

"Tenho um grande fluxo de clientes aqui em Manaus, fui muito bem recebido por todos e pude contar um pouco da minha trajetória ao Natan. Deixei os eventos para focar nessa parte de assessoria de imprensa. Hoje trabalho com vários famosos e minha empresa oferece serviços como a solicitação do selo de autenticidade nas redes sociais", pontuou o empresário.

"Michel é muito bem-vindo aqui. Costumo entrevistá-lo sempre que o encontro, porque ele é bastante conhecido nesse meio das celebridades. Todo mundo já conhece ele como o cara do "selinho azul". Com as redes sociais em alta, o Michel está na crista da onda e se consolidou na área do Marketing Digital.", completou o apresentador.

O trabalho da LinoMix Comunicação tem direta ligação com o mundo dos famosos em que Natan está incluído. Além de cuidar de toda a burocracia para verificar a conta de celebridades, a empresa tem um ótimo relacionamento com a grande imprensa nacional, o que viabiliza colocar marcas, empresas e profissionais em evidência dentro do jornalismo.

Assessoria de Imprensa: LinoMix Comunicação

Contato: +55 (62) 99680-6363 Michel Lino

E-mail: michel@linomix.com.br

http://www.linomix.com.br

Jornalista: Andrew Sousa

FONTE Programa do Natan

Related Links

http://www.linomix.com.br



SOURCE Programa do Natan