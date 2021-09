Do začiatku 4. CIIE zostáva menej ako 50 dní

Na tohtoročnom podujatí bude prítomných viac ako 80 percent spoločností zo zoznamu Fortune Global 500 a popredných priemyselných spoločností, ktoré sa zúčastnili minuloročného veľtrhu, čo je dôkazom jeho príťažlivosti.

Zhou uviedol, že viacero malých a stredných podnikov sa na tohtoročnom podujatí zúčastní v skupinách, pričom ich bude o 30% viac ako v minulom roku.

Obchodné agentúry, ako napríklad z Japonska, Dánska, Poľska a Nového Zélandu, zväčšili veľkosť svojich stánkov, aby v nich bolo umiestnených viac malých vystavovateľov. „Stánok pre strednú a východnú Európu má viac ako 1 500 metrov štvorcových a bude na ňom 60 spoločností," povedal Zhou.

V súlade so snahou o zvýšenie profesionality výstavy bude zriadených 13 tematických sekcií zameraných na populárne odvetvia, ako sú integrované obvody, verejné zdravie a riadenie epidémie, biologická medicína a inteligentná doprava.

Vo výstavných priestoroch Inteligentný priemysel a informačné technológie, Automobilové a zdravotnícke zariadenia a Výrobky pre zdravotníctvo bude zriadená sekcia pre inkubáciu inovácií, v ktorej bude umiestnených viac ako 100 vystavovateľov z oblasti umelej inteligencie, vied o živej prírode a automatického riadenia.

Počas výstavy sa uskutoční séria fór a ďalších aktivít na zdieľanie podnikateľských skúseností so startupmi, ktoré im pomôžu získať ľahší prístup na trh.

Wang Hongwei, vedúci divízie servisných služieb pre zákazníkov CIIE Bureau, uviedol, že v priebehu posledných mesiacov divízia uskutočnila 17 roadshow s cieľom predstaviť výstavu širšiemu spektru spoločností a prilákala viac ako 2 600 domácich spoločností.

Tohtoročného veľtrhu sa zúčastní takmer 600 domácich skupín kupujúcich. Po skríningu údajov budú vydané pozvánky pre 40 000 cielených kupujúcich do štvrtej výstavy CIIE.

CIIE Bureau a Bank of China budú počas výstavy od 6. novembra do 8. novembra organizovať veľké konferencie o uzatváraní dohôd, na ktorých sa medzi kupujúcimi a vystavovateľmi dohodnú osobné stretnutia so službami, ako sú tlmočenie a video odkazy.

Za posledné tri roky pomohli konferencie o vytváraní dohôd na mieste viac ako 3 000 vystavovateľom a 7 000 kupujúcim dosiahnuť výhodné ponuky alebo dohody o budúcej spolupráci, uviedol Liu Wei, generálny riaditeľ oddelenia inkluzívnych financií v šanghajskej pobočke Bank of China.

Tento rok sa výstava uskutoční online s offline zážitkovou zónou v severnej sieni, kde môžu návštevníci pomocou zariadení virtuálnej reality navštíviť online výstavnú sieň, povedal Cui Ying, riaditeľ divízie náboru vystavovateľov CIIE Bureau.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1629317/mmexport1631951681093.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)