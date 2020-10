Dobiegają końca 128. Targi Kantońskie, które wspierają odrodzenie handlu międzynarodowego

Xu Bing, rzecznik prasowy Targów Kantońskich i zastępca dyrektora generalnego Chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego, zauważył, że trwająca pandemia COVID-19 przyniosła ogromne wyzwania – kraje starają się jednocześnie rozwijać gospodarkę i ratować życie obywateli. Chiny starają się ułatwić powrót do normalności międzynarodowego przemysłu i łańcuchów dostaw, a także pomóc w ożywieniu międzynarodowego handlu i inwestycji.

26000 wystawców przywiozło ponad 2,47 miliona produktów, co stanowi wzrost o 16,5% w stosunku do ostatniej edycji, z czego 8500 produktów pochodziło od 346 międzynarodowych wystawców z 30 krajów. Wśród nich pojawiło się 730000 nowych produktów, co stanowi wzrost o 21,6%.

Na tegorocznych Targach Kantońskich pojawiły się znaczące produkty zyskujące rosnącą popularność o innowacyjnym wzornictwie, funkcjonalności, wykonawstwie i wykonane z nowatorskich materiałów. 131 produktów z 91 firm zostało nagrodzonych za swoje odważny i innowacyjny design, otrzymując nagrody w prestiżowym konkursie Canton Fair Design Awards 2020.

Organizowane na dużą skalę targi stosują również nowe technologie, takie jak big data, przetwarzanie w chmurze i sztuczna inteligencja, oferując nabywcom immersyjne doświadczenie poprzez wykorzystanie platform graficznych, wideo, 3-D i wirtualnej rzeczywistości (VR). W hali wystawowej VR zaprezentowano produkty 2046 firm, które łącznie odwiedzono 163200 razy, a hitem były również zindywidualizowane pokazy z transmisją strumieniową na żywo, które odwiedziło 1,89 mln osób.

Kupujący stwierdzili, że ta edycja wirtualnych Targów Kantońskich oferuje wyjątkowe wrażenia dla użytkownika, począwszy od przeglądania nowych produktów, poznania nowych technologii i wiedzy o rynku, a skończywszy na interaktywnej rozmowie. Unowocześnione funkcje umożliwiły im skuteczny dostęp online do wysokiej jakości produktów wielu dostawców i producentów.

Poza wystawami targi w Kantonie były również miejscem szeregu imprez towarzyszących online i offline, których celem było poznanie i dalsze ożywienie handlu międzynarodowego. W 37 krajach i regionach zorganizowano 38 wirtualnych imprez polegających na nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorstwami, a 6 stowarzyszeń biznesowych z Afryki, Europy i Azji przyłączyło się do programu współpracy Targów Kantońskich o nazwie Global Cooperative Partnership Program.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1319851/1.jpg

Related Links

https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair