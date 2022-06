DOBOT lança o robô colaborativo CR3L na Automate 2022 em Detroit com um aumento do alcance máximo de 11,5%

O DOBOT CR3L é um cobot (robô colaborativo) ultralongo com alcance de 1.700 mm , ou seja, 11,5% acima da versão anterior da série DOBOT CR, como, por exemplo, o CR10, que teve o alcance máximo de 1.525 mm. O corpo robótico do CR3L permite a atuação em espaços pequenos, perfeito para aplicações que requerem um alcance estendido para robôs, como carga e descarga, triagem e inspeção de grande alcance de peças pequenas nas indústrias de eletrônicos de consumo e semicondutores.

Além do braço robótico do DOBOT CR3L, existem seis versões diferentes dos produtos da série de robôs colaborativos DOBOT CR com diversos tipos de carga: 3 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 12 kg e 16 kg. Os robôs da série DOBOT CR fornecem soluções automatizadas acessíveis para conjuntos industriais ricos que cobrem uma ampla gama de cenários, tais como automotivos, eletrônicos de consumo, semicondutores, alimentos, vestuário, hardware, plástico e químico, operando em aplicações de carga e descarga, manuseio, colagem, testes, aparafusamento e embalagem.

A DOBOT apresentará a série CR Collaborative Robot no Automate Show 2022. No estande da DOBOT, os visitantes desfrutarão do alto desempenho eficiente do CR5 e sua ampla escolha de aplicações, incluindo o aparafusamento e uso seguro da DOBOT SafeSkin. O robô foi desenvolvido com tecnologia de sensoriamento de pré-colisão para garantir alta eficiência de produção e oferecer aos robôs colaborativos soluções de segurança de cooperação homem-máquina, como percepção de proximidade sem contato e prevenção de colisões. Ao mesmo tempo, é uma excelente oportunidade para captar a interação do cobot CR10 na paletização, do robô colaborativo M1 Pro SCARA na carga e descarga, e do robô de desktop MG400 na colagem e alimentação de cartões SIM.

Os visitantes poderão encontrar facilmente a DOBOT no estande 1649.

Sobre a DOBOT

Fundada em 2015 na China, a DOBOT é uma provedora líder mundial de braços robóticos inteligentes para manufatura, comércio, engenharia e ensino superior, entre outros. O DOBOT valoriza a inovação e tem mais de 686 patentes. Atualmente, os produtos da DOBOT são exportados para mais de 100 países com uma remessa acumulada de 55.000 unidades.

FONTE DOBOT

