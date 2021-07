DOC24 lança linha de consultórios inteligentes para assistência e cuidados à distância

Apesar de parecer coisa de um filme de ficção científica, a novidade está prestes a desembarcar no Brasil. Com o nome de 'Diagnóstica', o novo serviço é um lançamento da DOC24 , healthtech líder em expansão, que fornece serviços de telemedicina baseados em inovação tecnológica a serviço da saúde.

A linha de consultórios inteligentes possui dois modelos, diferentes no tamanho e na sua proposta de atendimento.

A Estação Diagnóstica é uma cabine de teleconsulta equipada com uma plataforma com a última tecnologia em conectividade e telemetria à distância. Os dispositivos integrados enviam os dados do usuário imediatamente para a nuvem e, com procedimentos facilitados pela Internet das Coisas (IoT), permite monitorar o paciente e realizar um check-up médico remoto e em tempo real. É ideal para lugares com grande concentração de pessoas, como grandes fábricas e aeroportos.

Já o Multi Diagnóstica funciona através de uma tela tátil com diversos dispositivos agregados, que permite ao usuário realizar check-ups médicos e consultas com um médico online. É uma solução perfeita para centros de saúde, clínicas, hospitais ou asilos que necessitem potencializar e estender o alcance dos cuidados médicos e sanitários através uma plataforma de telemedicina.

"Acreditamos que a 'Diagnóstica' é a evolução da telemedicina. Conectamos médicos e pacientes em uma plataforma com equipamentos de última geração, que permite realizar exames de forma segura, ágil e imediata, através de dispositivos integrados e com uso da tecnologia da Internet das Coisas (IoT) na área médica", explica Fernando Ferrari, diretor-geral da DOC24 no Brasil.

Entre os instrumentos médicos que a linha de consultórios inteligentes oferece estão sensor de temperatura, estetoscópio, dermatoscópio, pulsioxímetro, otoscópio, tensiômetro e glucômetro. A Estação Diagnóstica oferece ainda balança e sensor de altura, enquanto a Multi Dignóstica pode contar com eletrocardiôgrafo digital e ecógrafo.

"Esse conjunto de aparelhos permite realizar diferentes exames médicos, que tanto podem ser enviados diretamente para um profissional para atendimento online, quanto podem ser armazenados em nuvem para um histórico clínico futuro", garante Fernando.

