Doceree accélère sa croissance mondiale avec son entrée sur le marché européen et confie la direction de la région à l'ancien directeur général de PulsePoint

LONDRES, 11 août 2021 /PRNewswire/ -- Doceree Inc., le premier réseau mondial de plates-formes réservées aux médecins pour la messagerie programmatique, a annoncé aujourd'hui la nouvelle expansion mondiale de la société avec l'établissement de son siège européen au Royaume-Uni. En outre, Doceree a nommé Gareth Shaw au poste de président pour le Royaume-Uni et l'Europe, afin de diriger son entrée sur son troisième marché.

Après avoir passé près de dix ans chez PulsePoint, où il occupait dernièrement le poste de directeur général de la programmation mondiale, M. Shaw rejoint Doceree pour diriger les opérations de l'organisation au Royaume-Uni et en Europe, afin de développer le secteur de la messagerie en ligne pour les professionnels de la santé dans toute la région. En tant que vétéran du marketing numérique dans l'industrie pharmaceutique et des soins de santé, M. Shaw possède une vaste expérience des catégories de vente dans les secteurs des médias numériques et des technologies publicitaires.

« La présence mondiale de Doceree a permis de poursuivre notre croissance rapide avec l'extension sur notre troisième continent moins de 15 mois après notre création », a déclaré Harshit Jain MD, fondateur et PDG mondial de Doceree. « La sophistication des capacités de notre plateforme a permis aux spécialistes du marketing et aux éditeurs de prospérer aux États-Unis et en Inde. Avec la connaissance que Gareth a du secteur, il est un ajout formidable à notre équipe pour diriger nos opérations européennes, alors que nous transformons la façon dont les marques de produits pharmaceutiques et de soins de santé communiquent avec les professionnels de la santé du monde entier sur les plateformes de point de service et les plateformes endémiques. »

Pendant son parcours professionnel, M. Shaw a acquis une solide expérience en matière de développement commercial et d'opérations, qu'il a cultivée dans le cadre des différents postes de vente qu'il a occupés chez Yahoo ! et, plus récemment, en tant que spécialiste principal des ventes par réponse directe. Il a également été responsable commercial de la gestion des relations avec les éditeurs chez Experian, dans le cadre de ses services de publicité numérique.

« Doceree est devenu un acteur innovant de l'écosystème des communications en ligne avec les professionnels de la santé », déclare M. Shaw. « J'ai été témoin des solutions numériques que Doceree a développées pour le marché. Je suis impatient de présenter ces technologies avant-gardistes aux spécialistes du marketing pharmaceutique et aux éditeurs de soins de santé européens, car Doceree révolutionne la manière dont les interactions se déroulent sur les canaux de point de services. »

